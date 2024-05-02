В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда

Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистику, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистикуВнешняя ссылка, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики. По мнению SGB самые высокие зарплаты продолжают в стране увеличиваться, доходы на среднем и низком уровне переживают фазу стагнации.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss Trade Unions bemoan ‘lost decade’ for people on lower incomes Оригинал Читать далее Swiss Trade Unions bemoan ‘lost decade’ for people on lower incomes

Реальная заработная плата лиц, зарабатывающих на среднем уровне, а также зарплата тех, кого традиционно относят к категории малоимущих, переживает фазу стагнации. Согласно данным SGB зарплаты таких лиц сегодня ненамного выше, чем в 2016 году, в основном это происходит потому, что работодатели со ссылкой на инфляцию задирают цены и требуют от клиентов платить больше, своим же собственным сотрудникам компенсировать инфляционное давление они не спешат. Дополнительным бременем стали очередной скачок в стоимости страховых полисов ОМС и высокая арендная плата за жильё. Эти факторы особенно бьют по карманам именно данных групп населения.

Самые высокие зарплаты продолжают увеличиваться. Менеджеры и топ-менеджеры могут быть довольными, они, по мнению профсоюзов, теперь получают в среднем дополнительно 3 000 швейцарских франков в месяц. Начиная с 2014 года, зарплаты 1 процента самых высокооплачиваемых работников выросли почти на четверть (в реальном выражении). Впервые в истории страны зарплату в 1 миллион франков и выше в год имеют в Швейцарии более 4 000 человек.

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Причина растущего неравенства — индивидуализация зарплатной политики за счет более активного использования переменных составляющих (бонусных выплат). Непропорционально большую выгоду получают за счет этого именно менеджеры среднего и высшего звена. Такого рода тренд во все большей степени перекидывается и на сферу общественного управления, прежде за счет более активного перевода на частный аутсорсинг многих чиновничьих функций. В последние годы такое чаще всего наблюдалось в сфере здравоохранения.

Усугубляет проблему, считают профсоюзы, политика в области налогов и сборов. Обычные люди, зарабатывающие средне или мало, сейчас имеют на жизнь после вычета всех налогов и фиксированных расходов (жильё, страховки) куда меньше свободных денег, чем ещё в 2016 году. Некоторые кантоны (суверенные субъекты федерации) начали в последнее время снижать ставки подоходного налога и налога на состояния.

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Кантонами планируется и дальнейшее снижение налогов, на что они имеют полное право: Швейцария — страна налогового федерализма. Однако сильнее всего такие меры давят прежде всего на людей с низкими и средними доходами, отчасти потому, что кантоны, снижая налоги, не торопятся использовать дополнительные средства на цели, например удешевления страховок ОМС.

Предлагаемые меры и требования профсоюзов. «Нынешняя налоговая политика вместо того, чтобы корректировать несправедливое распределение доходов, лишь усиливает неравенство в этой области», — говорит Пьер-Ив Майяр (Pierre-Yves Maillard), президент SGB. «Чтобы ликвидировать разрыв в зарплате необходимо существенно повысить заработную плату особенно лиц на должностях низшей и средней ступеней», — требует Ваниа Аллева (Vania Alleva), вице-президент SGB и президент профсоюза Unia.

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Что касается налоговой политики, то, по ее словам, выгоду за счет снижения тарифов страховых взносов ОМС должны иметь право получать и лица со средними заработками. По ее мнению, планируемое кантонами снижение ставки подоходного налога и ставки налога на богатство станет шагом в неправильном направлении, так как эта мера будет благоприятствовать прежде всего тем, кто в этом не нуждается.

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