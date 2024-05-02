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Национальная политика

В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда

Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистику, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики.
Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистику, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистикуВнешняя ссылка, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики. По мнению SGB самые высокие зарплаты продолжают в стране увеличиваться, доходы на среднем и низком уровне переживают фазу стагнации.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Реальная заработная плата лиц, зарабатывающих на среднем уровне, а также зарплата тех, кого традиционно относят к категории малоимущих, переживает фазу стагнации. Согласно данным SGB зарплаты таких лиц сегодня ненамного выше, чем в 2016 году, в основном это происходит потому, что работодатели со ссылкой на инфляцию задирают цены и требуют от клиентов платить больше, своим же собственным сотрудникам компенсировать инфляционное давление они не спешат. Дополнительным бременем стали очередной скачок в стоимости страховых полисов ОМС и высокая арендная плата за жильё. Эти факторы особенно бьют по карманам именно данных групп населения.

Самые высокие зарплаты продолжают увеличиваться. Менеджеры и топ-менеджеры могут быть довольными, они, по мнению профсоюзов, теперь получают в среднем дополнительно 3 000 швейцарских франков в месяц. Начиная с 2014 года, зарплаты 1 процента самых высокооплачиваемых работников выросли почти на четверть (в реальном выражении). Впервые в истории страны зарплату в 1 миллион франков и выше в год имеют в Швейцарии более 4 000 человек.

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Причина растущего неравенства — индивидуализация зарплатной политики за счет более активного использования переменных составляющих (бонусных выплат). Непропорционально большую выгоду получают за счет этого именно менеджеры среднего и высшего звена. Такого рода тренд во все большей степени перекидывается и на сферу общественного управления, прежде за счет более активного перевода на частный аутсорсинг многих чиновничьих функций. В последние годы такое чаще всего наблюдалось в сфере здравоохранения.

Усугубляет проблему, считают профсоюзы, политика в области налогов и сборов. Обычные люди, зарабатывающие средне или мало, сейчас имеют на жизнь после вычета всех налогов и фиксированных расходов (жильё, страховки) куда меньше свободных денег, чем ещё в 2016 году. Некоторые кантоны (суверенные субъекты федерации) начали в последнее время снижать ставки подоходного налога и налога на состояния.

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Кантонами планируется и дальнейшее снижение налогов, на что они имеют полное право: Швейцария — страна налогового федерализма. Однако сильнее всего такие меры давят прежде всего на людей с низкими и средними доходами, отчасти потому, что кантоны, снижая налоги, не торопятся использовать дополнительные средства на цели, например удешевления страховок ОМС.

Предлагаемые меры и требования профсоюзов. «Нынешняя налоговая политика вместо того, чтобы корректировать несправедливое распределение доходов, лишь усиливает неравенство в этой области», — говорит Пьер-Ив Майяр (Pierre-Yves Maillard), президент SGB. «Чтобы ликвидировать разрыв в зарплате необходимо существенно повысить заработную плату особенно лиц на должностях низшей и средней ступеней», — требует Ваниа Аллева (Vania Alleva), вице-президент SGB и президент профсоюза Unia.

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Что касается налоговой политики, то, по ее словам, выгоду за счет снижения тарифов страховых взносов ОМС должны иметь право получать и лица со средними заработками. По ее мнению, планируемое кантонами снижение ставки подоходного налога и ставки налога на богатство станет шагом в неправильном направлении, так как эта мера будет благоприятствовать прежде всего тем, кто в этом не нуждается.

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