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Национальная политика

Громкая отставка швейцарских силовиков

Глава армии Томас Зюссли и директор Федеральной разведывательной службы Кристиан Дюсси подали в отставку
Глава армии Томас Зюссли (на фото) и директор Федеральной разведывательной службы Кристиан Дюсси подали в отставку. Keystone / Peter Schneider

Глава армии Томас Зюссли (на фото) и директор Федеральной разведывательной службы Кристиан Дюсси подали в отставку.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Томас Зюссли подал заявление об увольнении с должности главы армии еще в конце января 2025 года, однако свои обязанности он будет исполнять до конца года. Кристиан Дюсси, директор Федеральной разведывательной службы (Nachrichtendienst des Bundes, NDB), также подал в отставку, о чем стало известно радио SRF. Он останется на должности до конца марта 2026 года.

Эта информация должна была быть обнародована только в среду, после заседания Федерального совета. Однако NZZ не стала ждать и первой сообщила, что глава вооруженных сил (высшая военная должность в Швейцарии в мирное время) Томас Зюссли уходит в отставку, равно как и директор службы разведки Кристиан Дюсси. Позже эту информацию подтвердил портал SRF News.

директор NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) провел кардинальную реорганизацию этой структуры
Директор NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) провел кардинальную реорганизацию этой структуры. KEYSTONE/©KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Таким образом, Министерство обороны в ближайшее время потеряет сразу нескольких ключевых сотрудников. Еще в начале января о своей отставке объявила федеральный советник (так в Швейцарии называют министров) Виола Амхерд. Вскоре после этого об уходе с госслужбы заявил руководитель программы Air 2030, в рамках которой реализуется реформа Военно-воздушных сил страны.

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На прошлой неделе командующий ВВС Петер Мерц объявил, что займет должность генерального директора диспетчерской компании Skyguide, занимающейся аэронавигационными услугами. Теперь министерство понесло новую кадровую утрату: уходят сразу два высокопоставленных чиновника — Томас Зюссли и Кристиан Дюсси. Томас Зюссли намерен оставаться на своей должности до конца 2025 года, Кристиан Дюсси продолжит руководить разведывательной службой до марта 2026 года.

Министерство обороны уже некоторое время подвергается жесткой критике, в том числе за задержки в реализации ключевых проектов по переводу армии на цифровые рельсы и по внедрению новых систем вооружений. Являются ли эти обстоятельства основной причиной отставок? Пока официальных заявлений на этот счет не поступало. Уже давно ходят слухи, что Томас Зюссли рассматривает возможности работы в частном секторе или окологосударственных компаниях.

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Таким образом, в момент, когда в сфере политики безопасности из-за российской агрессии против Украины и в условиях переизбрания Дональда Трампа складывается особенно непростая ситуация, Швейцария и Министерство обороны теряют сразу нескольких ключевых руководителей. Новый министр обороны, который будет избран парламентом 12 марта, должен будет в кратчайшие сроки найти им замену.

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