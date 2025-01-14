Давосский Форум: Зеленский приедет лично — Трамп онлайн

Как сообщил СМИ новый генеральный директор ВЭФ Бёрге Бренде, во вторник 21 января 2025 года в Давосе ожидается президент Украины Владимир Зеленский. Keystone-SDA

В этом году физически присутствовать на ВЭФ Дональд Трамп не будет, но зато он поучаствует в Форуме в режиме онлайн и выступит с речью в четверг 23 января 2025 года. Об этом объявили организаторы Всемирного экономического форума в Давосе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en WEF: Trump to speak virtually, Zelensky to appear in person Читать далее WEF: Trump to speak virtually, Zelensky to appear in person

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Как сообщил СМИ новый генеральный директор ВЭФ Бёрге Бренде, во вторник 21 января 2025 года в Давосе ожидается президент Украины Владимир Зеленский. Официально откроют ВЭФ в понедельник 20 января Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-премьер Китая Дин Сюэсянь. Президент Аргентины Хавьер Милей также примет участие в работе Форума.

Приедут на Всемирный экономический форум 2025 года и представители охваченного конфликтами Ближнего Востока. Помимо нового де-факто министра иностранных дел Сирии Асаада Хасана аш-Шайбани на форуме ожидается присутствие президента Израиля Исаака Херцога и, возможно, представителя палестинцев. Также ожидается участие высокопоставленных лиц из стран Персидского залива и Ирана.

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Как и каждый год на Форуме будут присутствовать несколько сотен представителей крупных бизнес-компаний. В центре внимания окажутся такие технологические гиганты, как Meta и Tiktok. Одной из ключевых тем станет искусственный интеллект и в частности вопрос о том, как можно (и нужно ли) регулировать эту новую технологию.

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Как стало известно телеканалу SRF в Давос приедут все министры швейцарского кабмина, за исключением Альберта Рёшти. Планируются их различные встречи на высоком уровне. Уже подтверждена встреча президента Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер с вице-премьером КНР Дин Сюэсяном.

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