Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией

Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров. Цель: противодействие терроризму и оргпреступности. Основанием для этой системы является новый «Федеральный Закон о данных авиапассажиров» (Flugpassagierdatengesetz), текст которого уже передан в парламент на рассмотрение.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland to introduce flight passenger database Оригинал Читать далее Switzerland to introduce flight passenger database

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Новый законодательный акт регулирует порядок и условия раскрытия данных авиапассажиров швейцарскими и иностранными авиакомпаниями и их предоставления властям для последующей обработки. Цель состоит в том, чтобы предоставить правоохранительным органам дополнительные возможности в области противодействия терроризму и организованной преступности.

Среди прочего новый Закон определяет, какие данные пассажиров авиакомпании должны передавать в распоряжение, в частности, Федерального Ведомства уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) и что это ведомство будет иметь право с ними делать. Что такое пассажирские данные (PNR)? Это фамилия, имя, маршрут следования. Такие сведения, как цвет кожи или предпочтения в еде, к этим данным не относятся. Системы обработки данных воздушных пассажиров уже введены, включая все страны ЕС, а также США и Канаду, в 70 странах мира.

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Основание: соответствующая резолюция ООН. Курирующий миграционное досье министр юстиции Швейцарии Беат Янс заявил представителям СМИ в Берне на прошлой неделе, что если Швейцария не введет такую систему, то она столкнется с трудностями. «Швейцарские авиакомпании могут быть оштрафованы за рубежом и даже потерять право совершать посадки в определенных аэропортах».

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По словам Беата Янса в пользу введения такой системы говорят и соображения безопасности, с учетом того, что сейчас лица, имеющие преступные намерения, могут обходить системы контроля PNR, существующие в Шенгенской зоне, прилетая в Швейцарию и продолжая потом свой путь в одну из стран ЕС наземным транспортом. Швейцарские авиакомпании уже обязаны раскрывать при необходимости релевантные PNR при перелетах из Швейцарии в некоторые страны, например, в страны-члены ЕС или США.

Новый закон, отмечает правительство, гарантирует защиту данных и личных прав авиапассажиров. Кроме того, например, данные, которые точно не имеют никакого отношения к терроризму или к другим серьезным уголовным преступлениям, могут храниться не дольше шести месяцев, кроме того, через месяц эти данные должны будут быть анонимизированы. С другой стороны, релевантные данные могут храниться до пяти лет.

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Критикуют новый закон и правые (SVP), и левые (SP). Левые считают, что порядок сбора и хранения данных заходит слишком далеко и слишком сильно бьет по частным интересам людей. Правые критикуют появление очередных бюрократических структур, считая, что «Федеральный Закон о данных авиапассажиров» (Flugpassagierdatengesetz) наносит ущерб основным правам и свободам граждан.