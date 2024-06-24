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Дорожная сеть Швейцарии перегружена

Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.
Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена. Keystone / Cyril Zingaro

Почти 60% опрошенных жителей страны считают, что дорожная сеть Швейцарии перегружена, ее пропускная способность находится на пределе, а потому расширение автомагистралей — это вполне хорошая и адекватная идея.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo

Респонденты при этом также выступают за дальнейшее развитие грузовых перевозок по железной дороге. Они хотели быть и дальше совершенствовать общественный транспорт и расширять сеть велосипедных дорожек.

В опросе, проведенным институтом изучения общественного мнения Sotomo по заказу Швейцарской Ассоциации специалистов в области дорожного хозяйства и транспорта (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute) приняли участие 2 000 человек.

Большинство участников опроса считают, что основной причиной пробок и заторов на дорогах является использование людьми личного автотранспорта. Поэтому указанная ассоциация и лоббирует сразу несколько отдельных проектов в области развития дорожной сети. Некоторые из них будут вынесены на общенациональный референдум.

Motorway traffic in Zurich
Кстати, автомобильная страховка наиболее дешева в Цюрихе, а самая дорогая – в городе Беллинцона, кантон Тичино, и в Лозанне, в кантоне Во. Keystone

Противники расширения сети автомагистралей считают иначе. По мнению Давида Рэдлера (David Raedler), «зелёного» политика из кантона Во и сопредседателя левой лоббистской транспортно-экологической ассоциации VCS Verkehrs-Club der Schweiz / Association Transport et environnement, section Vaud, опрос и в самом деле отметил факт озабоченности людей перегруженностью дорог.

Но, по его мнению, процент тех, кто выступает в пользу именно расширения дорожной сети, не так уж и велик. Теперь обеим организациям предстоит убедить народ в том, какое решение лучше всего принять для устранения пробок: расширить дороги или сократить масштабы использования личного автотранспорта.

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