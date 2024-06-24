Дорожная сеть Швейцарии перегружена
Почти 60% опрошенных жителей страны считают, что дорожная сеть Швейцарии перегружена, ее пропускная способность находится на пределе, а потому расширение автомагистралей — это вполне хорошая и адекватная идея.
Респонденты при этом также выступают за дальнейшее развитие грузовых перевозок по железной дороге. Они хотели быть и дальше совершенствовать общественный транспорт и расширять сеть велосипедных дорожек.
В опросе, проведенным институтом изучения общественного мнения Sotomo по заказу Швейцарской Ассоциации специалистов в области дорожного хозяйства и транспорта (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute) приняли участие 2 000 человек.
Большинство участников опроса считают, что основной причиной пробок и заторов на дорогах является использование людьми личного автотранспорта. Поэтому указанная ассоциация и лоббирует сразу несколько отдельных проектов в области развития дорожной сети. Некоторые из них будут вынесены на общенациональный референдум.
Противники расширения сети автомагистралей считают иначе. По мнению Давида Рэдлера (David Raedler), «зелёного» политика из кантона Во и сопредседателя левой лоббистской транспортно-экологической ассоциации VCS Verkehrs-Club der Schweiz / Association Transport et environnement, section Vaud, опрос и в самом деле отметил факт озабоченности людей перегруженностью дорог.
Но, по его мнению, процент тех, кто выступает в пользу именно расширения дорожной сети, не так уж и велик. Теперь обеим организациям предстоит убедить народ в том, какое решение лучше всего принять для устранения пробок: расширить дороги или сократить масштабы использования личного автотранспорта.
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
Показать больше
ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.