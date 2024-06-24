Дорожная сеть Швейцарии перегружена

Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена. Keystone / Cyril Zingaro

Почти 60% опрошенных жителей страны считают, что дорожная сеть Швейцарии перегружена, ее пропускная способность находится на пределе, а потому расширение автомагистралей — это вполне хорошая и адекватная идея.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss roads are too congested, say survey respondents Оригинал Читать далее Swiss roads are too congested, say survey respondents

Респонденты при этом также выступают за дальнейшее развитие грузовых перевозок по железной дороге. Они хотели быть и дальше совершенствовать общественный транспорт и расширять сеть велосипедных дорожек.

В опросе, проведенным институтом изучения общественного мнения Sotomo по заказу Швейцарской Ассоциации специалистов в области дорожного хозяйства и транспорта (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute) приняли участие 2 000 человек.

Большинство участников опроса считают, что основной причиной пробок и заторов на дорогах является использование людьми личного автотранспорта. Поэтому указанная ассоциация и лоббирует сразу несколько отдельных проектов в области развития дорожной сети. Некоторые из них будут вынесены на общенациональный референдум.

Кстати, автомобильная страховка наиболее дешева в Цюрихе, а самая дорогая – в городе Беллинцона, кантон Тичино, и в Лозанне, в кантоне Во. Keystone

Противники расширения сети автомагистралей считают иначе. По мнению Давида Рэдлера (David Raedler), «зелёного» политика из кантона Во и сопредседателя левой лоббистской транспортно-экологической ассоциации VCS Verkehrs-Club der Schweiz / Association Transport et environnement, section Vaud, опрос и в самом деле отметил факт озабоченности людей перегруженностью дорог.

Но, по его мнению, процент тех, кто выступает в пользу именно расширения дорожной сети, не так уж и велик. Теперь обеим организациям предстоит убедить народ в том, какое решение лучше всего принять для устранения пробок: расширить дороги или сократить масштабы использования личного автотранспорта.

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