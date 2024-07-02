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Золотурн ужесточит языковые требования к натурализации

Кантональный совет (парламент) Золотурна будет требовать от претендентов на швейцарский паспорт более высокой степени владения стандартным немецким языком.
Кантональный совет (парламент) Золотурна будет требовать от претендентов на швейцарский паспорт более высокой степени владения стандартным немецким языком. Keystone / Christian Beutler

Кантональный совет (парламент) Золотурна будет требовать от претендентов на швейцарский паспорт более высокой степени владения стандартным немецким языком. Парламент кантона одобрил соответствующее предложение парламентской фракции Швейцаркой народной партии (SVP).

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Радио SRF / портал SWI Swissinfo

Всего за то, чтобы ужесточить языковые требования к тем, кто хочет в кантоне получить паспорт, высказались 60 депутатов, 37 были «против». Об этом сообщает радио SRFВнешняя ссылка. Фракция SVP изначально требовала требовать от претендентов на паспорт уровень владения письмом B2 и устной речью B1, но затем пошла на уступки и согласилась в области устной речи тоже на уровень B2.

Владение языком на уровне B2 (средний уровень владения языком) обычно означает, что данное лицо может понимать и воспроизводить как простые тексты, так и более абстрактные и длинные тексты, а также вести дискуссию в своей области трудовой специализации, овладев всеми грамматическими основами стандартного языка.

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Кантон Золотурн в настоящее время требует от претендентов на паспорт уровня B1 (устно) и A2 (письменно), что соответствует федеральным требованиям. Об этом заявила в ходе дебатов от имени кантонального парламентского комитета по правовым вопросам, отклонившего упомянутые предложения SVP, Анжела Петити (Angela Petiti, партия социалистов, SP). Отклоняло эти требования и правительство кантона.

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В ходе дебатов в парламенте многие депутаты кантонального парламента указывали, что даже для иных «швейцарских швейцарцев» владение стандартным (не диалектом) немецким языком на этом уровне оказывается непосильной задачей. Эти более строгие требования соответствуют в Швейцарии уровню, необходимому для получения аттестата зрелости после средней школы. «Должны ли мы тогда лишить паспорта всех этих швейцарских граждан?» — полемически вопрошал Хайнц Флюк (Heinz Flück, «Зелёные», GPS).

Матиас Штрикер (Mathias Stricker, SP) подчеркивал, что такие требования, по сути, лишают перспектив получения паспорта менее образованных людей, занятых на низкооплачиваемых работах. «Цель должна заключаться в том, чтобы жить вместе в одном обществе, а не порознь в параллельных обществах. Хорошее владение устным языком имеет фундаментально важное значение», — указывала в ответ Дженнифер Рор (Jennifer Rohr, SVP). По ее словам, отсутствие высшего образования не означает, что данное лицо лингвистически полностью бездарно.

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На нее саму, мол, учителя французского и английского языков навешивали ярлык «безнадежного случая» вплоть до получения аттестата зрелости, но благодаря языковым курсам ей все же удалось даже стать учителем английского языка. Йоханна Бартольди (Johanna Bartholdi, партия «Либералы», FDP) указала, что более высокие языковые требования вполне законны и уже действуют в кантонах Тургау, Швиц, Нидвальден, а вскоре они вступят в силу и в кантоне Аргау. Плохое же знание языка также является признаком недостаточной социальной интеграции.

Другие депутаты левого толка указывали, что нынешние требования вполне себя оправдали и что против ужесточения языковых натурализационных норм выступила в том числе и общественная «Ассоциация муниципальных общин кантона Золотурн» (Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG). В итоге большинство парламента все эти доводы не убедили, и оно приняло предложение «народников».

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