Инициатива о биоразнообразии в Швейцарии отвергнута: что дальше?

Инициатива «За будущее нашей природы и ландшафта» отвергнута народом. Что будет происходить дальше? Keystone / Gaetan Bally

Народная законодательная инициатива по сохранению биоразнообразия отвергнута народом на референдуме, так что кабмин Швейцарии сможет продолжить реализацию своей ранее намеченной стратегии по сохранению разнообразия природных биотопов и ландшафтов. И нельзя ведь сказать, что эти меры не приносят вообще никаких плодов, но народ нужно ещё убедить в том, что это именно так. Таково мнение швейцарского эколога Тибо Лашата (Thibault Lachat).

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Инициатива Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft («За будущее нашей природы и ландшафта», в прессе она называлась коротко: «Инициатива в пользу биоразнообразия»), выдвинутая левыми природоохранными ассоциациями и организациями ещё в сентябре 2020 года, требовала зарезервировать в стране дополнительные материальные и, конечно же, финансовые ресурсы «для свободного развития здоровой экосреды». Кроме того, она предлагала закрепить в Конституции Швейцарии положение, прописывающее роль федерального центра и кантонов в области защиты природных ландшафтов.

Левые партии и партия «Зеленых либералов» (GLP) поддерживали этот законопроект, считая, что биоразнообразие в стране находится в неудовлетворительном состоянии и что уже принятых мер недостаточно для исправления ситуации. Против этой инициативы выступил альянс правых партий, партий политического правого центра, представителей сельскохозяйственных кругов и бизнес-организаций. Они считали, что инициатива «слишком радикальна и неэффективна» и что существующих законов и норм уже достаточно для поддержания биоразнообразия страны на должном уровне.

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Сельские и городские регионы страны также по-разному смотрели на эту инициативу: первые выступили против неё, вторые за. Текст инициативы искренне возмутил и часть фермерского сообщества, считавшего, что крестьяне и так делают достаточно для сохранения природы. Горожане, по его мнению, должны не просто ездить в деревню отдыхать, но еще им бы стоило повнимательнее смотреть по сторонам и быть в курсе того, какие силы фермеры прикладывают в области защиты природы, притом что их основная задача — производить еду.

И вот теперь, учитывая мнение народа (см. ниже интерактивную карту), правительство Швейцарии продолжит работать в области охраны природы на основе своей стратегии, принятой еще в 2012 году. Истоки этого документа находятся в решениях саммита по устойчивому развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро, в рамках которого Швейцария подписала «Конвенцию о биологическом разнообразииВнешняя ссылка».

Внешний контент

Позже эта стратегия была конкретизирована и переделана в план действий, одобренный Федеральным советом (кабинетом министров Швейцарии) в 2017 году. План предусматривал 26 мер, в их число входили не только меры по сохранению видов животных и растений, которым угрожает уничтожение, а также мест их обитания и произрастания, но и «повышение степени осведомленности лиц, принимающих решения, и общественности о важности биоразнообразия в качестве основы самого нашего существования».

Какого прогресса удалось с тех пор добиться?

Эколог Тибо Лашат, член НКО «Швейцарский форум по биоразнообразию» (Forum Biodiversität SchweizВнешняя ссылка) и специалист в области лесного хозяйства, экологии, использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов, подчеркивает, что в некоторых областях, в частности в его собственной, уже достигнут заметный прогресс. «Состояние лесов в Швейцарии сейчас намного лучше, чем сто лет назад, хотя до состояния реликтового леса нам ещё очень далеко», — говорит он.

Он также отмечает, что начиная с 1850 года площадь лесов в Швейцарии увеличилась почти вдвое и во многом это связано с сокращением числа фермерских хозяйств, а также с изменением климата: чем теплее, тем выше в горы уходит граница леса. Согласно целям федерального правительства, к 2030 году лесные заповедники должны составлять уже 10% от всех лесных площадей в стране. «Мы имеем все шансы вовремя достичь этой цели», — говорит с удовлетворением Тибо Лашат.

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Небольшой прогресс наблюдается и в других областях. «Например, благодаря принятым правительством мерам удалось остановить процесс сокращения численности популяций амфибий», — говорит Тибо Лашат, подчеркивая в то же время, что треть видов растений и животных и почти половина всех природных сред обитания сейчас находятся под угрозой.

Какие меры необходимо принять?

Тибо Лашат говорит, что сейчас нужно скорее заниматься информационно-просветительской работой, повышая степень осведомленности населения и политиков о сути проблемы. «Прежде чем разрабатывать дальнейшие меры, важно убедить людей в том, что сокращение биоразнообразия — это серьезная проблема. Но на данный момент на то, чтобы что-то сделать в этом направлении, нет ни воли населения, ни политической воли», — говорит он.

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Этот эксперт выступает за то, чтобы увеличивать площадь ареалов, включенных в процессы, запущенные с целью повышения степени биоразнообразия. «Чтобы увеличить популяцию исчезающих видов или видов, находящихся под угрозой уничтожения или исчезновения, нужно создать больше подходящих для них мест обитания, а сделать это не везде и не всегда легко. Тем не менее на территории сельскохозяйственных земель мы могли бы заняться повышением качества имеющихся земельных угодий. В городских регионах можно было бы увеличивать количество и качество «зелёных островов»».

При этом Тибо Лашат говорит, что цель не в том, чтобы держать эти территории под замком и создавать на их основе закрытые «зоны». «Интересы повышения степени биоразнообразия и интересы экономики вполне можно свести к общему знаменателю. Например, полученную древесину можно использовать за пределами лесных заповедников, оставляя при этом достаточно валежника и старых гнилых деревьев, которые являются незаменимой средой обитания для многих видов растений, животных, грибов и насекомых».

Достигать большего за меньшие деньги?

«Однако всё равно для того, чтобы реализовать стратегию сохранения биоразнообразия, необходимо иметь соответствующие финансовые средства», — подчеркивает Тибо Лашат. По мнению газет, издаваемых группой Tamedia, Федеральный совет намерен в будущем тратить на поддержку биоразнообразия куда меньше средств, чем раньше. Эти СМИ уже успели проанализировать план действий кабмина на период с 2025 по 2030 год в области поддержки биоразнообразия и обнаружили, что там выделено всего-то 9,6 млн франков на реализацию 16 мер, в то время как в последнем плане действий, который был принят в 2017 году, на аналогичный период было выделено 50 миллионов.

«Создается впечатление, что денег надо меньше, потому что скоро мы и так достигнем всех поставленных целей в области сохранения биоразнообразия. К сожалению, это совсем даже не так», — говорит Тибо Лашат, демонстрируя тем не менее определенный оптимизм: «Швейцарии легко добиться прогресса, потому что начинать ей придется с очень низкой планки».

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Франкоязычный оригинал отредактировал Самюэль Жабер (Samuel Jaberg), перевод на немецкий: Клер Микалёф (Claire Micallef), русскоязычная оригинальная версия адаптирована, отредактирована и подготовлена русскоязычной редакцией SWI / нк / ап.



