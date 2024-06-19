Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков
Федеральный совет, кабмин Швейцарии, принял решение понизить тариф медиасбора, идущего на оплату общественных радио и телевидения, с нынешних 335 франков в год с семьи до 300 швейцарских франков. Эта мера вступит в силу начиная с 2029 года, малые и средние компании, составляющие основу экономики страны, будут избавлены от этого сбора (Serafe, по названию рассчетно-кассовой компании) уже с 2027 года.
Такое решение кабмин принял в среду 19 июня 2024 года — несмотря на резкую критику в адрес этого намерения, высказанную ранее в ходе его общественного обсуждения и межведомственного согласования. Тем самым министр энергетики, транспорта и коммуникаций страны Альберт Рёшти (Albert Rösti, Швейцарская народная партия, SVP), продавил все свои планы, озвученные им еще в ноябре 2023 года.
Официальная версия: снижая плату за общественное радио и телевидение Альберт Рёшти намерен побудить отозвать народную законодательную инициативу «200 швейцарских франков — это достаточно!», требующую снизить тариф медиа-пошлины еще сильнее до 200 франков в год. Запустили эту инициативу правые и центристские политические круги, близкие к Швейцарской народной партии.
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Правительство со своей стороны эту инициативу отвергает. По его мнению, Швейцарская общественная вещательная корпорация SRG SSR, автономным подразделением которой является и наш сайт швейцарского иновещания SWI Swissinfo, нуждается в достаточных финансовых ресурсах, с тем чтобы обеспечивать эквивалентное качественное медийное предложение для всех (четырёх) языковых регионов страны. «Снижение медиасбора до 200 франков в год будет иметь серьёзные негативные последствия для SRG SSR и для положения компании во всех языковых регионах Швейцарии».
С другой стороны, правительство намерено облегчить финансовое бремя домохозяйств и компаний, и так переживающих сложное время. Поэтому, во-первых, оно предлагает постепенно начать снижать тариф медиа-сбора для домохозяйств с нынешних 335 франков в год до 312 (начиная с 2027 года) и до 300 франков начиная с 2029 года. Во-вторых, около 80% компаний, облагаемых НДС, будут освобождены от этого сбора (бывший BillAG), начиная уже с 2027 года — платить его будут обязаны только фирмы и компании, торговый оборот которых начинается не с 500 000 швейцарских франков, как сегодня, а с 1,2 млн франков и больше.
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Соответствующее «Послание» Федерального совета теперь поступит в парламент, который должен будет принять окончательное решение. Парламент может теоретически разработать встречное контрпредложение. Если оно получит согласие обеих палат, Совета кантонов, малой палаты, и Национального совета, большой палаты, то оно по факту станет отменой нынешнего решения кабинета. О том, как работают СМИ в Швейцарии, есть ли в стране государственные медиа (спойлер: таких нет!) и о многом другом читайте по ссылкам ниже.
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