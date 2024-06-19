Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков

Федеральный совет намерен снизить медиасбор (Serafe) до 300 франков в год с семьи с нынешних 335 до 300 франков. Keystone / Anthony Anex

Федеральный совет, кабмин Швейцарии, принял решение понизить тариф медиасбора, идущего на оплату общественных радио и телевидения, с нынешних 335 франков в год с семьи до 300 швейцарских франков. Эта мера вступит в силу начиная с 2029 года, малые и средние компании, составляющие основу экономики страны, будут избавлены от этого сбора (Serafe, по названию рассчетно-кассовой компании) уже с 2027 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss government set on reduction of licence fee to CHF300 Оригинал Читать далее Swiss government set on reduction of licence fee to CHF300

Такое решение кабмин принял в среду 19 июня 2024 года — несмотря на резкую критику в адрес этого намерения, высказанную ранее в ходе его общественного обсуждения и межведомственного согласования. Тем самым министр энергетики, транспорта и коммуникаций страны Альберт Рёшти (Albert Rösti, Швейцарская народная партия, SVP), продавил все свои планы, озвученные им еще в ноябре 2023 года.

Официальная версия: снижая плату за общественное радио и телевидение Альберт Рёшти намерен побудить отозвать народную законодательную инициативу «200 швейцарских франков — это достаточно!», требующую снизить тариф медиа-пошлины еще сильнее до 200 франков в год. Запустили эту инициативу правые и центристские политические круги, близкие к Швейцарской народной партии.

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Правительство со своей стороны эту инициативу отвергает. По его мнению, Швейцарская общественная вещательная корпорация SRG SSR, автономным подразделением которой является и наш сайт швейцарского иновещания SWI Swissinfo, нуждается в достаточных финансовых ресурсах, с тем чтобы обеспечивать эквивалентное качественное медийное предложение для всех (четырёх) языковых регионов страны. «Снижение медиасбора до 200 франков в год будет иметь серьёзные негативные последствия для SRG SSR и для положения компании во всех языковых регионах Швейцарии».

С другой стороны, правительство намерено облегчить финансовое бремя домохозяйств и компаний, и так переживающих сложное время. Поэтому, во-первых, оно предлагает постепенно начать снижать тариф медиа-сбора для домохозяйств с нынешних 335 франков в год до 312 (начиная с 2027 года) и до 300 франков начиная с 2029 года. Во-вторых, около 80% компаний, облагаемых НДС, будут освобождены от этого сбора (бывший BillAG), начиная уже с 2027 года — платить его будут обязаны только фирмы и компании, торговый оборот которых начинается не с 500 000 швейцарских франков, как сегодня, а с 1,2 млн франков и больше.

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Соответствующее «Послание» Федерального совета теперь поступит в парламент, который должен будет принять окончательное решение. Парламент может теоретически разработать встречное контрпредложение. Если оно получит согласие обеих палат, Совета кантонов, малой палаты, и Национального совета, большой палаты, то оно по факту станет отменой нынешнего решения кабинета. О том, как работают СМИ в Швейцарии, есть ли в стране государственные медиа (спойлер: таких нет!) и о многом другом читайте по ссылкам ниже.

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