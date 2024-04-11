Какая армия нужна Швейцарии?

Это еще предстоит выяснить и армии, и всему обществу. Что говорят эксперты? KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Вооруженные силы Швейцарии намерены вернуть себе возможность осуществлять полноценную оборону страны. Всё понятно, но что это значит конкретно? Это еще предстоит выяснить и армии, и всему обществу.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

После окончания холодной войны Швейцария перестала жить в состоянии реальной и конкретной угрозы. Численность армии была сокращена, она практически исчезла из повседневной жизни людей, на нее просто перестали обращать внимание. А между тем способность армии защищать себя и свою страну — это когда летчики умеют летать, солдаты стрелять, а танкисты водить танки.

Эту простую истину напомнил в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Мартин Эльбе (Martin ElbeВнешняя ссылка), бывший офицер Бундесвера, а ныне профессор военной социологии в ряде немецких университетов. «Способность защитить себя означает обладание возможностью убедительно пригрозить применением военной силы. Что касается Швейцарии, то эта способность, выраженная соответствующим состоянием Вооруженных сил в смысле технического и кадрового оснащения, переживает период упадка. Но обещство сейчас снова начинают осознавать это, но только потому, что в Украине уже два года бушует война».

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«Считалось, что в Европе такая война на взаимное истощение больше невозможна, что всё это осталось в прошлом», — говорит швейцарский военный эксперт и историк Рудольф Яун (Rudolf JaunВнешняя ссылка), автор монографии «История швейцарской армии». «И все-таки такая война снова началась, поэтому положение Швейцарии в плане актуальных вызовов и угроз также изменилось. Страна снова стала больше обращать внимание на свою способность защитить себя, осознавая эту способность в качестве важного фактора».

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Это обстоятельство отразилось и в очередном докладе по проблемам безопасности Studie Sicherheit 2024Внешняя ссылка, выпущенном экспертами Центра исследования проблем безопасности при Высшей технической школе Цюриха. «Однако обороноспособность стоит денег, а Швейцария и ее армия всегда имели трудности с финансированием, испытывая дефицит того, что было бы действительно необходимо (для поддержания обороноспособности на должном уровне) и в соответствии с тем, что записано в конституции в части задач Вооруженных сил. Иными словами, армия последнее время не была способна защитить ни себя, ни страну», — говорит Рудольф Яун.

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Как говорит Мартин Эльбе, обороноспособность есть уровень подготовленности экономики, населения, военной организации государства к отражению внешней агрессии, защите территориальной целостности и независимости государства. Швейцарии же, на самом деле, никогда еще в новейшей истории не приходилось доказывать, что она действительно умеет воевать. А после окончания холодной войны, окруженная европейскими друзьями и союзниками, Швейцария вообще во многом утратила понимание того, что на самом деле ей все-таки необходимо быть хорошо защищенным обществом.

После окончания холодной войны, окруженная европейскими друзьями и союзниками, Швейцария вообще во многом утратила понимание того, что на самом деле ей все-таки необходимо быть хорошо защищенным обществом. KEYSTONE

Хайко Борхерт (Heiko Borchert) руководит консалтинговым агентствомВнешняя ссылка в Люцерне, занимающимся вопросами, связанными с оборонной стратегией, вооружениями и национальной безопасностью. По мнению, высказанном в интервью телеканалу SRF, оборонный вопрос должен быть постоянной составляющей в рамках общественного социо-политического дискурса. «Если у страны как у социума исчезает воля к самозащите, то она еще может продержаться какое-то время. Однако потом страна окончательно утратит кадровый и экспертный потенциал, а вместе с ним по принципу „домино“ начнут исчезать и другие компетенции. Кроме того, основные системы вооружений вдруг устареют настолько, что их будет уже невозможно модернизировать».

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Именно этот процесс, считает Хайко Борхерт, и переживает сейчас Швейцария. «Более того, у нас есть лишь очень поверхностный консенсус относительно того, чем на самом деле должны заниматься швейцарские Вооруженные силы. Сейчас, согласно своему конституционному мандату, они должны содействовать международному миру, обеспечивать национальную оборону и оказывать поддержку гражданским властям. Всего понемногу и ничего конкретно».

По мнению Мартина Эльбе, в таких открытых обществах, как Швейцария, четкого восприятия того, что есть источник угрозы, уже нет, граждане просто защищают некие общие ценности, причем не от конкретного противника, а вообще. И это делает очень сложным процесс поиска формата, в котором оборонный вопрос может быть предоставлен на рассмотрение в обществе. «А между тем такая страна, как Швейцария, должна постоянно и регулярно пересматривать свою концепцию обороноспособности, делать это необходимо, если только открытое общество действительно намерено выжить», — резюмирует Мартин Эльбе.

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