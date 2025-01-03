Каковы итоги президентства Виолы Амхерд?

Ку-ку! Групповое фото по итогам мирной конференции по Украине на Бюргенштоке в июне 2024 года. Президент Швейцарии Виола Амхерд стала вольным или невольным автором знакового образа всего саммита. Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle

Президентом Швейцарии в 2024 году была министр обороны Виола Амхерд. Каковы итоги ее президентства? В Швейцарии президент — всего лишь первый среди равных семи министров кабмина, и все-таки и на этой должности политик вполне может оставить свой особый политический след.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках Deutsch de So hat sich Viola Amherd als Schweizer Bundespräsidentin geschlagen Оригинал Читать далее So hat sich Viola Amherd als Schweizer Bundespräsidentin geschlagen

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Год 2024-й начался со взрыва политической бомбы: Берн посетил президент Украины Владимир Зеленский, и в условиях ужесточенных мер безопасности он провел консультации с Виолой Амхерд, а затем оба президента объявили о проведении на горе Бюргеншток в центре Швейцарии мирной конференции по Украине.

В июне 2024 года этот саммит и в самом деле состоялся, президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд приняла в самом историческом сердце Швейцарии, там, откуда есть пошла нынешняя Швейцария, десятки глав государств и правительств. Впервые переговоры о путях достижения мира в Украине были проведены на высшем уровне.

Одна фотография порой говорит куда больше, чем тысяча слов. Виола Амхерд и президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября 2024 года. Keystone / Peter Klaunzer

Политические эксперты за это в целом Виолу Амхерд хвалят: «Виола Амхерд очень хорошо начала тот год на должности президента, став самым популярным министром федерального кабмина, отличившись затем на конференции в Бюргенштоке», — говорит швейцарский политолог Адриан Фаттер. Были и другие мнения. Правый журнал «Вельтвохе» несколько раз и резко критиковал «никчемный саммит», который проходил «без участия России».

Точно так же, хотя и в гораздо более беспардонной форме, облило Виолу Амхед грязью и российское гостелевидение. Адриан Фаттер указывает далее, что «в год ее президентства армия сталкивалась с проблемами финансирования. Но в конечном итоге, однако, можно вполне сказать, что 2024 год закончился для нее как для президента Швейцарской Конфедерации позитивно, прежде всего потому, что она принимала активное участие в работе над европейским досье».

Виола Амхерд и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен протягивают друг другу руки в знак начала очередного этапа конструктивной кооперации Берна и Брюсселя. Keystone / Alessandro Della Valle

Еще одним ярким событием стал визит в Берн председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По итогам 197 раундов консультаций Швейцария и ЕС смогли достичь общего знаменателя и завершить предметные переговоры о будущем новом этапе отношений ЕС и Швейцарии. Как подчеркивает Адриан Фаттер, визит У. фон дер Ляйен в Швейцарию был для Виолы Амхерд очень важным. Будучи президентом Швейцарской Конфедерации, она понимала, что такие международные контакты на высшем уровне особенно важны для восприятия Швейцарии за рубежом (в качестве активного и влиятельного игрока).

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Показать больше На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды Этот контент был опубликован на Нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов. Читать далее На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды

И, не будь этих успехов, как было ей не впасть в отчаяние при виде того, что совершалось у неё дома? Департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) неоднократно попадал в критические заголовки газет и новостных порталов. Депутаты парламента итоги ее работы на должности президента Швейцарской Конфедерации оценивают неоднозначно.

«Я высоко оценила ее внешнеполитические инициативы, но дома у неё было много проблем. Это и сексизм в армии, и кадровые проблемы, и, наконец, замороженный проект по переходу на новую систему наблюдения за воздушным пространством страны стоимостью в 300 млн евро», — указывает депутат Национального совета (большая палата парламента) Марионна Шлаттер (Marionna Schlatter) от партии «Зелёные» (GPS / Цюрих).

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Депутат Совета кантонов (малая палата парламента) Андреа Гмюр (Andrea Gmür, партия «Центр / Mitte» / Люцерн) утверждает, что Виола Амхерд в целом успешно провела реструктуризацию и модернизацию оборонного ведомства. «Когда приходится наводить порядок, всегда раздается критика. Виола Амхерд смогла укрепить безопасность и обороноспособность нашей страны. Смогла она внести и свой вклад в расширение международного оборонного сотрудничества, оставаясь при этом в рамках нейтралитета».

Внешний контент

Пока неясно, как долго Виола Амхерд будет ещё оставаться федеральным советником (министром кабмина). Слухи о ее отставке в последнее время курсируют довольно настойчиво.