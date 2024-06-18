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Национальная политика

Как в Швейцарии богатые кантоны помогают бедным

Издалека Швейцария выглядит оазисом богатства, но не все кантоны в стране одинаково богаты.
Издалека Швейцария выглядит оазисом богатства, но не все кантоны в стране одинаково богаты. На фото: город Цюрих, один из самых развитых регионов страны. Keystone / Urs Flueeler

Издалека Швейцария выглядит оазисом богатства и благополучия, но не все кантоны в стране одинаково богаты. Поэтому в стране создана система Nationaler Finanzausgleich / Péréquation financière nationale (NFA / PFNВнешняя ссылка), в рамках которой богатые и развитые кантоны (субъекты федерации) помогают менее развитым регионам.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В следующем 2025 году кантону Цуг придется в рамках системы NFA внести ещё больший вклад. Кантон Цюрих, напротив, будет платить меньше. В целом, в 2025 году сразу шестнадцать кантонов должны будут платить другим кантонам (в пересчете на душу населения) больше и самим получать меньше. Девять кантонов будут платить меньше и получать больше.

Как объявило на прошлой неделе Федеральное финансовое управление Швейцарии (Eidgenössische Finanzverwaltung / EFV, подразделение Минфина), общая сумма перераспределяемых средств в 2025 году увеличится на 284 млн франков и составит 6,2 млрд франков. Примерно 4,2 млрд франков из этой суммы поступят из федерального общественного бюджета. Данное решение еще не окончательное, оно направлено кантонам на согласование.

Как указывают чиновники из EFV, увеличение суммы перераспределяемых средств связано с увеличением степени региональных диспропорций. Кроме того, следует учесть ситуацию с налоговыми поступлениями и с инфляцией. Если все пойдет по плану, то в 2025 году наибольшее бремя по помощи другим кантонам ляжет на кантон Цуг — он выплатит около 431 млн франков, что на 48 млн больше, чем в текущем 2024 году. Таким образом, Цуг обгонит Цюрих, который пока является крупнейшим кантоном-донором. Ему в следующем году придется заплатить на 43 млн франков меньше — только 419 млн франков.

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Берн остается крупнейшим кантоном-реципиентом, в следующем году он получит поддержки на 132 млн больше, чем в 2024 г. Кантон Шаффхаузен теперь также входит в число кантонов-доноров, тогда как раньше он был реципиентом. Если сравнивать с 2024 годом, то в пересчете на душу населения наибольшее приращение выплат в рамках системы NFA придется на кантоны Цуг (на 351 франк больше, чем раньше), Швиц (на 185 франков больше) и Базель-городской (на 148 франков больше).

Доходы в рамках этой системы на душу населения заметнее всего увеличатся в кантонах Невшатель (каждая «душа населения» получит там на 235 франков больше, чем в 2024 году), Санкт-Галлен (на 134 швейцарских франка больше) и Берн (на 121 франк больше). Кроме перераспределения денежных ресурсов в пользу менее развитых кантонов система NFA также решает вопрос выравнивания степени обеспечения кантонов материальными ресурсами. В 2025 году такие выплаты ресурсно бедным кантонам увеличатся на 331 млн франков или на 7,3% по сравнению с текущим 2024 годом и составят в общей сложности 4,8 млрд швейцарских франков.

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Эта сумма будет на 60% финансироваться федеральным правительством и на 40% — богатыми ресурсами кантонами. Наконец, в Швейцарии также существуют механизмы компенсации особенного финансово-ресурсного обременения, с которым сталкиваются кантоны, чрезмерно обремененные важными общественно-инфраструктурными функциями или естественным образом ущемленные, например из-за горного рельефа местности. Вклад федерального правительства в выравнивание степени такого обременения составит в 2025 году 911 млн франков. Предполагается, что, после учета всех поправок и замечаний, Федеральный совет (кабмин) запустит в действие новую редакцию системы NFA c 1 января 2025 года.

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