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Кандидатов в правительство Швейцарии «разденут до белья»

Оба кандидата на должность министра обороны Швейцарии пройдут процесс внутрипартийной проверки. Что это означает?
Оба кандидата на должность министра обороны Швейцарии пройдут процесс внутрипартийной проверки. Что это означает? Kezstone

Маркус Риттер (Markus Ritter) и Мартин Пфистер (Martin Pfister), выдвинутые в качестве преемников нынешнего министра обороны Виолы Амхерд (Viola Amherd), которая в марте уходит в отставку «по собственному желанию», теперь должны пройти процедуру внутрипартийной проверки. Этот процесс предполагает тщательную проверку всей их биографии, вплоть до обстоятельств личной жизни.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Еще несколько лет назад подобных проверок не существовало. Однако после скандала 2011 года вокруг депутата Бруно Цуппигера (Bruno Zuppiger) партии начали вводить подобные механизмы, и теперь это стало стандартной практикой.

Как и почему появилась эта процедура?

В 2011 году политическая карьера Бруно Цуппигера, депутата от Швейцарской народной партии (SVP) кантона Санкт-Галлен, рухнула буквально за неделю до выборов в Федеральный совет (правительство Швейцарии). Журнал Weltwoche раскрыл тогда информацию о том, что он якобы присвоил себе значительное наследство. В итоге тот не только лишился политического будущего, но и стал фигурантом уголовного дела.

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Этот случай оставил неизгладимый след в политической системе страны. Как рассказал в интервью радиостанции SRF депутат Совета кантонов от Швейцарской народной партии Вернер Зальцманн (Werner Salzmann), с тех пор в партии ввели обязательную проверку кандидатов. Позже аналогичные меры приняли и другие партии. Каждая политическая сила организует этот процесс по собственному усмотрению. Например, в партии «Центр» (Die Mitte) за проверку отвечает бывший федеральный судья Хайнц Эмизеггер (Heinz Aemisegger).

Как проходит проверка?

Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier), бывший депутат Совета кантонов от социалистической партии (SP) и председатель комиссий, занимавшихся организацией выборов преемников Симонетты Соммаруги (Simonetta Sommaruga) в 2022 году и Алена Берсе (Alain Berset) в 2023 году, рассказала SRFВнешняя ссылка, что процесс начинается с изучения множества документов.

Проверяют:

✅ Судимости и конфликты с законом

✅ Наличие долгов

✅ Данные налоговой декларации

✅ Членство в организациях и советы директоров, в которых состоял кандидат.

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Затем кандидаты заполняют анкету, где указывают возможные конфликты интересов. «Мы стараемся получить максимально полную картину», – объясняет Лилиан Мори Паскье в интервью телеканалу RTS. Цель этой проверки – обнаружить любую информацию, которая может нанести вред репутации политика после его избрания. Это особенно важно, так как потенциальный министр не должен стать объектом шантажа. После проверки документов кандидаты проходят личное собеседование.

У них спрашивают:

🔹 Были ли судимости?

🔹 Есть ли у родственников бизнес-интересы, которые могут вызвать конфликт интересов?

🔹 Каковы обстоятельства их личной жизни, романтические связи, однако, не считаются критически важным фактором.

«Мы не полиция нравов. Главное – избежать неприятных сюрпризов», – поясняет Лилиан Мори Паскье, добавляя, что в последнее время серьезных проблем у кандидатов не возникало.

Что говорят политики?

Вернер Зальцманн рассказал с улыбкой, что он сам проходил эту проверку, когда выдвигал свою кандидатуру в 2022 году на должность министра после отставки Ули Маурера (Ueli Maurer), тогдашнего главы Минфина. Он поддерживает такие проверки, считая их важными для доверия со стороны общества: «Министр федерального совета — это в нашей стране самая высокая выборная должность. Мы все ожидаем от этих людей честности и прозрачности», – отмечает он.

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«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.

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Этот контент был опубликован на «Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.

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При этом члены проверочных комиссий не обладают следственными полномочиями, а потому полностью полагаются на честность и открытость кандидатов. «Но лучше сразу раскрыть все. Если это позже попадёт в СМИ, то объяснить молчание будет гораздо сложнее», – добавляет Вернер Зальцманн.

Что происходит после проверки?

После завершения процедуры комиссия готовит отчет для парламентской фракции соответствующей партии. Как отмечает Лилиан Мори Паскье, чаще всего заключение звучит так: «Комиссия не выявила препятствий для выдвижения данного кандидата». Однако окончательное слово остается за парламентом: именно депутаты Федерального собрания (обе палаты — Национальный совет и Совет кантонов) и принимают решение о том, кто войдет в правительство.

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