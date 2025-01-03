Киберзащита и кооперация с НАТО — приоритеты Швейцарии

В рамках своей перспективной стратегии безопасности Швейцария отдает приоритет организации киберзащиты и сотрудничеству с НАТО. Keystone-SDA

В рамках своей перспективной стратегии безопасности Швейцария отдает приоритет организации киберзащиты и сотрудничеству с НАТО.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss security strategy will prioritise cyberdefence and NATO cooperation Читать далее Swiss security strategy will prioritise cyberdefence and NATO cooperation

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В качестве основных приоритетов в рамках своей Стратегии безопасности швейцарское правительство определило защиту от «гибридных атак», в том числе кибератак в интернете и сотрудничество как с оборонным блоком НАТО вообще, так и в частности с сопредельными государствами на двусторонней основе.

Цель: повысить степень обороноспособности Швейцарии, способствовать сохранению суверенитета страны и расширению «пространства для принятия тех или иных решений в оперативном порядке». В частности, Федеральный совет (кабинет министров) намерен повысить потенциал Швейцарии в области защиты от кибератак, «операций влияния», дезинформации и от актов саботажа, с тем чтобы обеспечить работоспособность важнейших сетей и объектов инфраструктуры.

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Кабинет считает, что следует исключить случаи системных сбоев в их работе и в целом повысить устойчивость всего общества в отношении подобных угроз. В сфере кооперации с иностранными партнёрами основной целью Берна является «укрепление оперативной совместимости систем оборонного сектора с учетом обязательств страны, проистекающих для неё из факта нейтрального статуса».

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Страна также намерена активно противостоять угрозам внутренней безопасности, исходящих от насильственного экстремизма, терроризма, организованной преступности. Данная стратегия должна быть доработана и принята уже к концу 2025 года.