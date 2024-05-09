Кто должен управлять Лугом Рютли, швейцарской святыней?

Луг Рютли принадлежит всем гражданам Швейцарии, а официально управленческие функции на себя взял фонд «Швейцарское благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG). KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Лугом Рютли, историко-культурным и природным комплексом на берегу Урнского озера в центре Швейцарии, должно управлять федеральное правительство, а не нынешний фонд «Швейцарское благотворительное общество» (SGG). Таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Напомним, что Луг Рютли — это то самое мифическое место основания политической структуры, из которой потом постепенно выросла нынешняя Швейцария. Согласно легенде, в 1291 году, а может быть и в 1307 году, здесь собрались отцы-основатели будущей Швейцарии и дали друг-другу «клятву верности перед лицом коварства времени». Поэтому-то нынешняя Швейцария и называется официально «Клятвенное Товарищество» (Eidgenossenschaft). Подробнее об истории страны можно прочитать ниже.

Луг Рютли принадлежит всем гражданам Швейцарии, а официально управленческие функции на себя взял фонд «Швейцарское благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG). Это общество уже много лет подвергается критике за свою одностороннюю (левую) политическую ориентацию. И вот теперь Национальный совет, большая палата федерального парламента, принял решение реорганизовать управление этим историко-культурным и природным комплексом и передать большую часть управленческих функций федеральному правительству.

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«Рютли имеет для Швейцарии огромное эмоциональное и символическое значение». Таково мнение депутата Национального совета от Швейцарской народной партии (SVP) Томаса Эши (Thomas Aeschi). Об этом сообщает швейцарский телеканал SRFВнешняя ссылка. Именно поэтому, подчеркивает депутат, о нём необходимо заботиться особым образом. Нельзя, чтобы на Рютли доминировала только одна «повестка» (то есть политическая ориентация). А между тем, критикует Томас Эши, в прошлом там с праздничными речами на 1 августа, День национального праздника страны, выступали только политики левой ориентации. Кроме того, следует исключить избрание на должность председателя фонда SGG представителей тех или иных, как правило, одних и тех же, партий.

По мнению парламентария, руководство фондом должно формироваться в соответствии с пропорциональным политическим представительством партий в парламенте, административные же функции могла бы взять на себя Федеральная канцелярия (Bundeskanzlei) в Берне. В итоге правоцентристское большинство в Национальном совете поддержало данное предложение Томаса Эши. Напомним, что фонд «Швейцарское благотворительное общество» выкупил Луг Рютли и передал его в дар всей стране при условии, что оперативное управление комплексом памятников истории и культуры на Лугу будет и дальше осуществлять фонд SGG.

Было подписано и соответствующее соглашение. Решение же Национального совета, по сути, равноценно его аннулированию. Юридическая служба правительства Швейцарии провела оценку этого решения и пришла к выводу, что аннулирование тогдашнего соглашения приведет только к тому, что прекратят свое действие нормы и правила сотрудничества фонда с правительством, само же право фонда SGG управлять Лугом Рютли останется в силе. В ходе дебатов в Национальном совете федеральный советник (министр юстиции) Карин Келлер-Суттер подтвердила эту позицию.

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Такого же мнения придерживается и Даниэль Фесслер (Daniel Fässler), депутат Совета кантонов (малой палаты парламента) от партии «Центра» (Die Mitte). Юрист и историк, он является председателем комиссии, рассматривающей сейчас данный совет. Затем этим вопросом займется весь Совет кантонов (напомним, решения в парламенте Швейцарии принимаются только на основе консенсуса обеих равноправных палат). Даниэль Фесслер убежден, что в соответствии с нынешним правовым положением управление Лугом Рютли отобрать у фонда SGG невозможно.

Право и компетенции организовывать мероприятия на Лугу Рютли имеет фонд SGG в качестве частного владельца данными земельными угодьями. Поэтому, считает Д. Фесслер, предложение Томаса Эши в его нынешней форме реализовано быть не может. Однако Совет кантонов мог бы предложить внести в упомянутое соглашение между фондом и федеральным правительством некоторые изменения на основе заново заключенного соглашения о порядке управления Лугом Рютли с участием всех заинтересованных сторон.

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Федеральное правительство уже тоже высказалось в таком же смысле и возможно консультации по новому тексту соглашения помогут сгладить остроту дискуссий вокруг вопроса о политической ориентации фонда SGG. Его вице-президент Франц Хофер (Franz Hofer) говорит, что фонд SGG заинтересован в конструктивном диалоге и открыт для любых идей. Но для начала он был бы готов провести персональную встречу между ним и министром юстиции Карин Келлер-Зуттер в неформальном масштабе, «за чашкой кофе». Соответствующее предложение со стороны федерального правительства уже прозвучало.