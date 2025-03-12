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Национальная политика

Кто станет новым министром обороны Швейцарии?

Похожи, но не одинаковы: Мартин Пфистер (справа) и Маркус Риттер. Keystone / Peter Klaunzer
Похожи, но не одинаковы: Мартин Пфистер (справа) и Маркус Риттер. Keystone / Peter Klaunzer

Лидер крестьянского лобби Маркус Риттер считается фаворитом сегодняшних довыборов в состав Федерального совета (правительства страны). Однако его соперник, министр здравоохранения кантона Цуг Мартин Пфистер, вполне может смешать все карты.

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Журналистка из Берна, я больше всего интересуюсь сюжетами из человеческой жизни, но также политикой и социальными сетями. Раньше я работала в региональных СМИ: в газете Journal du Jura и на радиостанции Radio Jura bernois. 

рассказывать об актуальных событиях в Швейцарии и в мире на основе цифр и статистических данных. Эмигрировала в Швейцарию много лет назад, работала как мультимедийный журналист на франкоязычном канале Radio Télévision suisse (RTS) швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR. Основные темы: международная политика, окружающая среда, общество.

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Сначала зарисовка из реальной жизни: за час до своего выступления на собрании делегатов партии «Центр» (Mitte) Маркус Риттер уже сидит в кафе, непринужденно общается с друзьями и коллегами, шутит и уверенно выстраивает нужные ему контакты и связи. Его оппонент Мартин Пфистер прибывает всего за десять минут до начала мероприятия, сдержанно приветствует собравшихся и сразу же занимает свое место в зале.

Разница в стилях очевидна: один играет на публику, другой сосредоточен на сути, так что недаром Риттера воспринимают как осторожного лоббиста с мощной поддержкой со стороны аграрного сектора, а Пфистер позиционирует себя в качестве технократа, привыкшего работать в тени. Впрочем, по ключевым вопросам их позиции совпадают: оба поддерживают укрепление отношений Швейцарии с Евросоюзом, но требуют пересмотра некоторых пунктов (третьего пакета секторальных соглашений), включая вопросы защиты швейцарских зарплат от европейского демпинга, а также всё то, что связано с миграционными ограничениями и механизмами разрешения юридических споров между ЕС и Швейцарией.

Кто из них окажется убедительнее? Тот, кто искусно ведет переговоры, или тот, кто методично готовит почву для долгосрочных устойчивых политических решений?

Маркус Риттер: влиятельный, но противоречивый кандидат

«У меня есть хорошие друзья в Берне, но есть и те, с кем мне приходилось вести жесткие политические дискуссии», — говорит Маркус Риттер (Markus Ritter), отвечая на вопрос, гарантирует ли ему статус фаворита место в правительстве. Этот 57-летний уроженец Санкт-Галлена давно утвердился в федеральной политике. В 2011 году он был избран в Национальный совет (большую палату парламента), где входит в один из ключевых Комитетов по экономике и налогам. Уже 13 лет он возглавляет Швейцарский союз фермеров (Schweizer Bauernverband), создав себе в этой роли мощную сеть контактов. Это сделало его одним из самых влиятельных парламентариев страны и признанным лоббистом интересов аграрного сектора.

Органический фермер и влиятельный лоббист: Маркус Риттер. Keystone / Gian Ehrenzeller
Органический фермер и влиятельный лоббист: Маркус Риттер. Keystone / Gian Ehrenzeller

Национальный советник (депутат) от партии «Либералы» (FDP) Жаклин де Куаттро (Jacqueline de Quattro) называет его «осторожным, но эффективным» человеком. «Он уже однажды обвел всех вокруг пальца и сделает это снова», — говорит она. Хотя она признает его «опыт и силу характера», по ее мнению, Федеральному совету не нужен лоббист. Маркус Риттер открыто заявляет о готовности возглавить Министерство обороны (VBS), которое после ухода Виолы Амхерд (Viola Amherd) останется вакантным. Его не пугают проблемы, с которыми сталкивается военное ведомство: задержки проектов, перерасход бюджета, чехарда в руководстве армии и разведки. «Именно здесь находятся самые сложные и интересные задачи», — утверждает он.

Какие? Подробности ниже:

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В условиях геополитической нестабильности он выступает за концепцию «сильного вооруженного нейтралитета». «Моя цель — сделать так, чтобы армия вновь стала способной к обороне», — подчеркивает он. Однако Жаклин де Куаттро сомневается. «Боюсь, как только представится возможность, Маркус Риттер попытается занять должность министра экономики, которому подчиняется сельское хозяйство. Его сердце принадлежит аграрному сектору, и он вряд ли сможет устоять перед этим соблазном», — говорит она. В то же время многие экологи считают Риттера их давним противником.

Национальный советник (депутат) от партии «Зеленые» (Grüne) Кристоф Клива (Christophe Clivaz) напоминает, что он активно выступал против инициатив, направленных на совершенствование охраны окружающей среды. «Он ведет системную борьбу с экологическими организациями», — подчеркивает Кристоф Клива. Маркус Риттер остаётся фигурой, способной объединять союзников, но и вызывающей серьезное сопротивление оппонентов. Вопрос лишь в том, хватит ли ему политического искусства, чтобы используя всё свое влияние занять кресло федерального советника (министра).

Фермер, консерватор, приверженец традиций

Маркус Риттер — не только влиятельный политик, но и фермер, управляющий собственным органическим хозяйством. Так что претензии в его адрес (он, якобы, противник «Зелёных») выглядят парадоксом. Несколько лет назад он передал оперативное руководство фермой своим сыновьям, но все равно продолжает по мере сил участвовать в её работе. Даже в случае избрания в Федеральный совет он намерен все равно находить время для сельского труда. «Я был бы счастлив, если бы я мог и дальше ухаживать за своими пчелами и немного работать с животными. Это помогает держать себя в форме, отключаться от политической рутины и восстанавливать силы», — говорит он.

Опытный и авторитетный переговорщик в федеральном парламенте: Маркус Риттер.
Опытный и авторитетный переговорщик в федеральном парламенте: Маркус Риттер. Keystone / Anthony Anex

Будучи глубоко верующим католиком, Маркус Риттер придерживается традиционных взглядов на социальные вопросы. Он выступал против декриминализации абортов и воздержался при голосовании на референдуме по закону о «Браке для всех» (право однополых пар заключать браки). Кроме того, он последовательно выступает против легализации каннабиса и эвтаназии. Такая позиция укрепляет его позиции в среде консервативного электората, но может вызвать сопротивление среди сторонников леволиберальных реформ.

В интервью SWI swissinfo.ch он подчеркивает свои связи со швейцарцами, проживающими за границей, особенно с теми, кто занимается сельским хозяйством. «Я знаю многих таких фермеров в Канаде, США и Южной Америке», — отмечает он, добавляя, что эти контакты помогают ему лучше понимать международный контекст аграрной политики.

Мартин Пфистер: недооцененный, но убедительный кандидат

В СМИ его называли «темной лошадкой». Министр здравоохранения кантона Цуг, занимающий эту должность с 2016 года, вступил в предвыборную борьбу с серьезным недостатком: он не является депутатом федерального парламента. В последний раз не депутат был избран в правительство в 2007 году, когда в Федеральный совет прошла Эвелин Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf). Однако 61-летнему политику вполне можно будет компенсировать недостаток известности на федеральном уровне за счет управленческого опыта, накопленного в органах кантональной исполнительной власти.

Мартин Пфистер почти не имеет опыта политической работы на федеральном уровне.
Мартин Пфистер почти не имеет опыта политической работы на федеральном уровне. Keystone / Urs Flueeler

В Цуге Мартин Пфистер пользуется широкой поддержкой, включая даже представителей левых партий. Андреас Лустенбергер (Andreas Lustenberger) из партии «Зеленых» (Grüne) работал с ним в Цуге в парламентском комитете по здравоохранению, и он отмечает его умение находить компромиссы: «С ним легко работать. Он выслушивает разные мнения и учитывает их в своей работе».

Партия «Зеленых» в Цуге также считает Пфистера политиком, который умеет находить и формировать в свою пользу политическое большинство. Законопроекты, которые он выносит на обсуждение, как правило, находят поддержку. Он умеет договариваться с представителями разных партий, что может стать преимуществом в случае его избрания на должность главы Министерства обороны (VBS). Виоле Амхерд (Viola Amherd) как раз часто не удавалось убеждать коллег по правительству в необходимости принятия тех или иных ключевых решений, и Мартин Пфистер, вероятно, явно предложит депутатам другой стиль руководства.

Полковник Пфистер знает армию и любит карнавал

Мартин Пфистер, глава департамента / министерства здравоохранения кантона Цуг, вышел на старт гонки за место в Федеральном совете, имея и другой весомый аргумент — военный опыт. Хотя вся его предыдущая политическая карьера развивалась в кантональном правительстве, а не под куполом Федерального дворца, он уверен в своей готовности и способности возглавить Министерство обороны (VBS). «Я уже сейчас изучаю ситуацию, определяю приоритеты и готов к оперативным решениям», — заявляет он. В отличие от своего соперника Маркуса Риттера, известного своими консервативными позициями, Пфистер делает акцент на прагматичном подходе и на глубоком понимании задач швейцарской оборонной политики.

Закаленный кризисами менеджер: Мартин Пфистер (справа) во время пандемии COVID-19.
Закаленный кризисами менеджер: Мартин Пфистер (справа) во время пандемии COVID-19. Keystone

Он убежден, что страна должна адаптировать свою оборонную стратегию к новым геополитическим реалиям, так как «в будущем мы сможем меньше полагаться на США, а европейские партнеры будут играть более значимую роль». Хотя в Федеральном дворце его знают мало, первые отклики на его кандидатуру были позитивными. «Я слышу о нем только хорошее», — отметила Жаклин де Куаттро. Мауро Поджиа (Mauro Poggia), долго работавший с Мартином Пфистером в составе Постоянного совещания (Конференции) кантональных министров здравоохранения, также высоко оценивает его личные и профессиональные качества: «Он прекрасно ориентируется в своих досье, ведет дискуссии сдержанно и уважительно». Опыт работы в исполнительной власти, умение искать компромиссы и прагматичный стиль могут сыграть ему на руку в борьбе за министерское кресло.

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Мартин Пфистер не только профессионал, но и человек с широкими интересами. Выпускник Университета Фрибура, он изучал историю и германистику, занимался бизнес-консалтингом и возглавлял несколько экономических ассоциаций и объединений. В свободное время увлекается культурой, бегом и карнавалом, играя на тромбоне в люцернском оркестре стиля Guggenmusik, хотя в случае избрания, вероятно, ему придется положить этот инструмент «далеко на полку». Его семья интернациональна: жена Касильда (Cacilda) родом из Бразилии, с ней он познакомился как раз на карнавале, у них четверо детей и уже четверо внуков. «Я некоторое время учился в США, и если бы мне пришлось дать совет сыну, то я бы предложил ему непременно пожить в какой-то другой стране, чтобы ближе познакомиться с совсем иной культурой», — говорит он.

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