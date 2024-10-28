Локальные радио- и телеканалы Швейцарии получат больше денег

Локальные частные радио- и телеканалы должны будут получать больше средств за счет медиапошлины Serafe. Keystone-SDA

Медиаассоциации Швейцарии приветствуют предложенные законодательные изменения, направленные на улучшение финансовых рамочных условий работы региональных частных радио- и телевещательных компаний.

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В рамках процесса общественного обсуждения и межведомственного согласования соответствующих поправок к Федеральному закону «О радио и телевидении» (Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen / RTVG) все эти поправки получили практически единогласное одобрение.

Местные и региональные радио- и телестанции в будущем будут получать больше денег за счет так называемой медиапошлины Serafe, ежегодно взимаемой со всех домохозяйств и юридических лиц на финансирование общественных электронных СМИ (государственных СМИ в Швейцарии, как известно, не существует). Впрочем, в адрес предложения распространить сферу действия поправок к RTVG на частные электронные СМИ высказывается и некоторая критика.

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Ряд отраслевых ассоциаций считает задачу поддержки электронных медиа важным делом, но возможные форматы такой поддержки они хотели бы начать обсуждать вне рамок нынешнего пакета поправок к Закону «О радио и телевидении». В будущем частные радио- и телестанции должны будет получать за счет сбора пошлины Serafe (названа так по имени расчетно-кассовой компании, организующей сбор этой пошлины) от 6 до 8% вместо нынешних 4–6%.

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Пакет данных мер также включает в себя меры по поддержке учебных заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации работников сферы СМИ, а также информационных агентств, таких как Keystone-SDA, и организаций саморегулирования СМИ, таких как швейцарский «Совет по прессе» (Presserat).

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