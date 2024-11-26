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Национальная политика

Неужели правительство Швейцарии утратило доверие граждан?

«Это поражение не следует недооценивать. Оно произошло в той области, в которой Альберт Рёшти в прошлом было что называется большим ученым».
«Это поражение не следует недооценивать. Оно произошло в той области, в которой Альберт Рёшти в прошлом считал себя что называется большим учёным». Keystone / Peter Schneider

Швейцария отвергла план кабмина и парламента по расширению узких мест сети национальных скоростных автомагистралей. В очередной раз народ высказал властям свое недоверие. Политолог Мартина Муссон (Martina Mousson) из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern анализирует ситуацию.

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Руководитель Швейцарской редакции с 2017 года. Швейцария многолика, и каждое ее лицо заслуживает отдельного рассказа. Меня увлекает эта страна во всем ее многообразии. Мне нравится рассказывать как о сельском хозяйстве и банках, так и о дипломатах и спортсменах, промышленных достижениях и культурных мероприятиях.

Каковы ваши первые впечатления от голосования в воскресенье?

Меня особенно впечатлили результаты референдума по двум поправкам к арендному законодательству. Долгое время исход голосования был неясен, все могло качнуться в любую сторону. В итоге вопрос решился очень небольшим перевесом голосов и такие результаты указывают на сильную общественную поляризацию.

То есть такие результаты чреваты риском очередного раунда дискуссий, споров и самых разных интерпретаций такого исхода референдума?

Это в самом деле так, и это касается, в частности, вопроса автомагистралей. Потому что деньги на развитие транспортной инфраструктуры носят целевой характер, то есть их нельзя использовать где-то еще. Поэтому уже сегодня многие ставят вопрос: что будет сделано с этими миллиардами? Споры на эту тему будут продолжаться.

Почему вопрос развития автострад не прошел? Неужели в Швейцарии человек за рулем больше не имеет общественной поддержки?

Я бы не стала это утверждать. Большинство швейцарцев владеет автомобилем, но большинство же жителей страны также передвигается и на общественном транспорте. Кроме того: деньги никуда не делись, они лежат в специальном целевом дорожном фонде. Поэтому их нужно и можно будет использовать, но, возможно, не так, как предполагал отвергнутый законопроект. Более экологичная транспортная политика, похоже, сегодня для избирателей важнее.

А может быть, дело еще и в том, что проекты по расширению некоторых участков автобанов были сконцентрированы только в одном достаточно узком регионе страны, а не разбросаны равномерно по всей территории Швейцарии?

Этот проект стал результатом острых парламентских дебатов. Например, совершенно сознательно в этот план были включены и проекты на франкофонном западе Швейцарии. Недостаток всего пакета заключался скорее в том, что в глазах избирателей он не решал проблему пробок качественно, раз и навсегда, а лишь, по сути, перемещал заторы с одного участка сети автобанов на другой.

Политолог Мартина Муссон из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern
Политолог Мартина Муссон из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. zVg

Федеральный советник (министр кабмина, отвечает за транспорт, — прим ред. рус.) Альберт Рёшти активно отстаивал и продвигал этот пакет. И до сих пор ему удавалось убеждать общество в своей правоте. Насколько чувствительно для него это поражение?

Это поражение не следует недооценивать. Оно произошло в той области, в которой Альберт Рёшти в прошлом считал себя, что называется, большим ученым. В общем же и целом министр транспорта должен будет серьезно поразмыслить и провести работу над ошибками.

В этом году правительство терпит уже третье поражение: народ отверг проект расширения автобанов, народ решил начать выплачивать себе 13-ю пенсию по старости, народ провалил реформу «второго компонента» пенсионной системы (BVG). Неужели правительство Швейцарии и в самом деле утратило доверие граждан?

Наши опросы показывают, что Федеральный совет реально теряет доверие людей. Впервые мы в стране имеем даже относительное большинство, заявляющее, что оно не доверяет кабмину. Но вопрос в том, что было сначала? Привели ли поражения Федерального совета по важным вопросам к этой потере доверия? Или потеря доверия привела к этим поражениям? В любом случае, это такой замкнутый круг. Кабинет министров проигрывает голосования, он воспринимается в народе в качестве слабой структуры, потому что он проигрывает, что, в свою очередь, снова ослабляет кабинет, и он опять проигрывает.

В последнее время экологические вопросы не пользуются былой поддержкой народа, «зелёные» проигрывают на парламентских выборах, но означает ли провал проекта развития автодорог победу экологистов?

В какой-то степени это корректура антиэкологических настроений, преобладающих, в том числе, и за пределами Швейцарии. После сдвига вправо на парламентских выборах октября 2023 года маятник в Швейцарии теперь качнулся обратно. Недаром в 2024 году левые и профсоюзы продемонстрировали довольно впечатляющие результаты на всех референдумах.

Левые с трудом провели через нынешний референдум два законопроекта на тему аренды жилья, но в целом именно они сейчас доминируют в рамках агитационных политических кампаний. Почему им это удается?

Они идут нетрадиционным путем. Если Вы посмотрите на рекламные анонсы в печатных СМИ, то вы увидите, что левые там практически полностью отсутствуют. Но при этом они активно используют другие возможности, они особенно хорошо представлены в социальных сетях. Кроме того, левые зазвучали теперь по-новому. Некоторые даже говорят о новом левом популизме, который противостоит правому популизму.

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Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года

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Противники критиковали эти два законопроекта в качестве единого пакета. Однако избиратели, как видно, отнеслись к ним дифференцированно. Что произошло?

Оппоненты свели оба законопроекта к единому знаменателю, указав, что это «атака с целью ослабить правовые позиции арендаторов жилья», и эта тактика оказалась успешной. Дифференциация же стала итогом того факта, что каждый из законопроектов затрагивал избирателей по-разному. Законопроект о субаренде был направлен на коммерческую субаренду, которая особенно в городах рассматривается в качестве основной причины дефицита жилья и как фактор повышения арендных тарифов. Поэтому этот законопроект, вероятно, был несколько ближе к миру арендаторов, чем вопрос расторжения договоров аренды.

Законопроект EFAS рассматривался как некий мини-шаг к долгожданной реформе сферы здравоохранения. Похоже, что этот шаг удался. Является ли такой подход общим рецептом для вообще любых реформ в Швейцарии: чем меньше шажки в нужную сторону, тем больше шансов добраться до выбранной цели?

Я бы скорее сказала, что успех тем вероятнее, чем шире политический альянс, стоящий за данной реформой. Но в целом да, истинная правда: в последнее время Швейцария отказывается «широко шагать» в сторону крупных реформ.

Пакет реформ EFAS был сложен, но народ вопреки обыкновению не отверг его, как это было с реформой «второго компонента» пенсионной реформы. Какой аргумент в пользу введения единой системы финансирования медуслуг оказался самым убедительным?

Самым сильным аргументом с обеих сторон был аргумент постоянного удорожания стоимости страховых полисов ОМС.

Город Цюрих проголосовал за использование так называемой «гендерной звёздочки» в официальном языке законодательных актов. Швейцария опять первой в мире вынесла на голосование нестандартный вопрос, в данном случае вопрос правописания. Это что? Опять типичная швейцарская странность?

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Региональные голосования и выборы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Последний в этом году референдум получился неожиданно напряженным и интересным, как не федеральном, так и на региональном уровне.

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Очень типичная и очень швейцарская, это верно. В том смысле, что такие голосования как раз и позволяют в нашей стране закреплять изменения, происходящие в обществе. Этот механизм был уже заметен на примере трёх референдумов по коронавирусным санитарным мерам. Голосование прошло, и Вы уже не можете сказать, что все это было спущено властями сверху в приказном порядке.

В городе Базель консервативные круги очень хотели заблокировать проведение «Евровидения» и тоже путем референдума. Такие референдумы обычно дают обществу возможность обсудить какие-то спорные темы. Однако в данном случае все прошло довольно тихо. Почему?

Оппозиция «Евровидению» не вышла за пределы очень небольшого круга. Тем не менее было очень важно провести и эту дискуссию. В этом-то и заключается интегративный эффект прямой демократии: мнения критиков она не изменит, но критики увидят, что большинство общества их не поддерживает.

Под редакцией Марка Ливингстона. Русскоязычный оригинал подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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