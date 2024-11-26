Неужели правительство Швейцарии утратило доверие граждан?

«Это поражение не следует недооценивать. Оно произошло в той области, в которой Альберт Рёшти в прошлом считал себя что называется большим учёным». Keystone / Peter Schneider

Швейцария отвергла план кабмина и парламента по расширению узких мест сети национальных скоростных автомагистралей. В очередной раз народ высказал властям свое недоверие. Политолог Мартина Муссон (Martina Mousson) из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern анализирует ситуацию.

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Каковы ваши первые впечатления от голосования в воскресенье?

Меня особенно впечатлили результаты референдума по двум поправкам к арендному законодательству. Долгое время исход голосования был неясен, все могло качнуться в любую сторону. В итоге вопрос решился очень небольшим перевесом голосов и такие результаты указывают на сильную общественную поляризацию.

То есть такие результаты чреваты риском очередного раунда дискуссий, споров и самых разных интерпретаций такого исхода референдума?

Это в самом деле так, и это касается, в частности, вопроса автомагистралей. Потому что деньги на развитие транспортной инфраструктуры носят целевой характер, то есть их нельзя использовать где-то еще. Поэтому уже сегодня многие ставят вопрос: что будет сделано с этими миллиардами? Споры на эту тему будут продолжаться.

Почему вопрос развития автострад не прошел? Неужели в Швейцарии человек за рулем больше не имеет общественной поддержки?

Я бы не стала это утверждать. Большинство швейцарцев владеет автомобилем, но большинство же жителей страны также передвигается и на общественном транспорте. Кроме того: деньги никуда не делись, они лежат в специальном целевом дорожном фонде. Поэтому их нужно и можно будет использовать, но, возможно, не так, как предполагал отвергнутый законопроект. Более экологичная транспортная политика, похоже, сегодня для избирателей важнее.

А может быть, дело еще и в том, что проекты по расширению некоторых участков автобанов были сконцентрированы только в одном достаточно узком регионе страны, а не разбросаны равномерно по всей территории Швейцарии?

Этот проект стал результатом острых парламентских дебатов. Например, совершенно сознательно в этот план были включены и проекты на франкофонном западе Швейцарии. Недостаток всего пакета заключался скорее в том, что в глазах избирателей он не решал проблему пробок качественно, раз и навсегда, а лишь, по сути, перемещал заторы с одного участка сети автобанов на другой.

Политолог Мартина Муссон из НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. zVg

Федеральный советник (министр кабмина, отвечает за транспорт, — прим ред. рус.) Альберт Рёшти активно отстаивал и продвигал этот пакет. И до сих пор ему удавалось убеждать общество в своей правоте. Насколько чувствительно для него это поражение?

Это поражение не следует недооценивать. Оно произошло в той области, в которой Альберт Рёшти в прошлом считал себя, что называется, большим ученым. В общем же и целом министр транспорта должен будет серьезно поразмыслить и провести работу над ошибками.

В этом году правительство терпит уже третье поражение: народ отверг проект расширения автобанов, народ решил начать выплачивать себе 13-ю пенсию по старости, народ провалил реформу «второго компонента» пенсионной системы (BVG). Неужели правительство Швейцарии и в самом деле утратило доверие граждан?

Наши опросы показывают, что Федеральный совет реально теряет доверие людей. Впервые мы в стране имеем даже относительное большинство, заявляющее, что оно не доверяет кабмину. Но вопрос в том, что было сначала? Привели ли поражения Федерального совета по важным вопросам к этой потере доверия? Или потеря доверия привела к этим поражениям? В любом случае, это такой замкнутый круг. Кабинет министров проигрывает голосования, он воспринимается в народе в качестве слабой структуры, потому что он проигрывает, что, в свою очередь, снова ослабляет кабинет, и он опять проигрывает.

В последнее время экологические вопросы не пользуются былой поддержкой народа, «зелёные» проигрывают на парламентских выборах, но означает ли провал проекта развития автодорог победу экологистов?

В какой-то степени это корректура антиэкологических настроений, преобладающих, в том числе, и за пределами Швейцарии. После сдвига вправо на парламентских выборах октября 2023 года маятник в Швейцарии теперь качнулся обратно. Недаром в 2024 году левые и профсоюзы продемонстрировали довольно впечатляющие результаты на всех референдумах.

Левые с трудом провели через нынешний референдум два законопроекта на тему аренды жилья, но в целом именно они сейчас доминируют в рамках агитационных политических кампаний. Почему им это удается?

Они идут нетрадиционным путем. Если Вы посмотрите на рекламные анонсы в печатных СМИ, то вы увидите, что левые там практически полностью отсутствуют. Но при этом они активно используют другие возможности, они особенно хорошо представлены в социальных сетях. Кроме того, левые зазвучали теперь по-новому. Некоторые даже говорят о новом левом популизме, который противостоит правому популизму.

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Противники критиковали эти два законопроекта в качестве единого пакета. Однако избиратели, как видно, отнеслись к ним дифференцированно. Что произошло?

Оппоненты свели оба законопроекта к единому знаменателю, указав, что это «атака с целью ослабить правовые позиции арендаторов жилья», и эта тактика оказалась успешной. Дифференциация же стала итогом того факта, что каждый из законопроектов затрагивал избирателей по-разному. Законопроект о субаренде был направлен на коммерческую субаренду, которая особенно в городах рассматривается в качестве основной причины дефицита жилья и как фактор повышения арендных тарифов. Поэтому этот законопроект, вероятно, был несколько ближе к миру арендаторов, чем вопрос расторжения договоров аренды.

Законопроект EFAS рассматривался как некий мини-шаг к долгожданной реформе сферы здравоохранения. Похоже, что этот шаг удался. Является ли такой подход общим рецептом для вообще любых реформ в Швейцарии: чем меньше шажки в нужную сторону, тем больше шансов добраться до выбранной цели?

Я бы скорее сказала, что успех тем вероятнее, чем шире политический альянс, стоящий за данной реформой. Но в целом да, истинная правда: в последнее время Швейцария отказывается «широко шагать» в сторону крупных реформ.

Пакет реформ EFAS был сложен, но народ вопреки обыкновению не отверг его, как это было с реформой «второго компонента» пенсионной реформы. Какой аргумент в пользу введения единой системы финансирования медуслуг оказался самым убедительным?

Самым сильным аргументом с обеих сторон был аргумент постоянного удорожания стоимости страховых полисов ОМС.

Город Цюрих проголосовал за использование так называемой «гендерной звёздочки» в официальном языке законодательных актов. Швейцария опять первой в мире вынесла на голосование нестандартный вопрос, в данном случае вопрос правописания. Это что? Опять типичная швейцарская странность?

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Очень типичная и очень швейцарская, это верно. В том смысле, что такие голосования как раз и позволяют в нашей стране закреплять изменения, происходящие в обществе. Этот механизм был уже заметен на примере трёх референдумов по коронавирусным санитарным мерам. Голосование прошло, и Вы уже не можете сказать, что все это было спущено властями сверху в приказном порядке.

В городе Базель консервативные круги очень хотели заблокировать проведение «Евровидения» и тоже путем референдума. Такие референдумы обычно дают обществу возможность обсудить какие-то спорные темы. Однако в данном случае все прошло довольно тихо. Почему?

Оппозиция «Евровидению» не вышла за пределы очень небольшого круга. Тем не менее было очень важно провести и эту дискуссию. В этом-то и заключается интегративный эффект прямой демократии: мнения критиков она не изменит, но критики увидят, что большинство общества их не поддерживает.

Под редакцией Марка Ливингстона. Русскоязычный оригинал подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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