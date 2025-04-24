The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Национальная политика

Нью-Йорк, Пекин, Токио: путешествия швейцарских коммивояжеров

Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) проводят консультации в США.
Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) проводят консультации в США. Keystone

В Берне царит политическое затишье — всё вращается вокруг экономики. На этой неделе сразу три министра Федерального совета (правительства Швейцарии) отправились с визитами в Китай, Японию и США. На первый взгляд это может показаться совпадением, но на деле речь идёт вовсе не о рутинной дипломатии. Швейцария — небольшая экспортно ориентированная страна — рискует угодить в жернова экономического противостояния мировых гигантов.

Этот контент был опубликован на
13 минут

Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году.

Показать больше

Глава Федерального департамента / министерства иностранных дел (ФДИД / EDA) Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) находится сейчас с визитом в Японии и Китае. Одновременно министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) проводят консультации в США. И всё это внешнеэкономическое гудение возникло вовсе неспроста: Швейцария вынуждена сейчас, по сути, заново определять свою стратегию на мировых рынках в условиях, когда все прежние партнёрства всё чаще и чаще подвергаются жестким проверкам на прочность. Ничто сегодня не занимает швейцарское правительство так, как необходимость адаптироваться к меняющейся глобальной экономике. Каковы цели этих визитов в Китай и США? С какими вызовами сталкивается Швейцария? И чего она действительно сможет добиться? Наша аналитика.

Что представляет собой миссия в США?

США — второй по объёму торговый партнёр Швейцарии после Европейского союза. Именно в этом контексте и следует рассматривать визит туда министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin) и президента Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которые до пятницы будут находиться в Нью-Йорке. Оба члена Федерального совета приняли участие в заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) — это была официальная часть миссии. Поездка Карин Келлер-Зуттер в США была запланирована уже давно. Предполагалось, что она использует эти дни для установления первых контактов с ключевыми фигурами администрации Дональда Трампа.

Но сегодня именно эта неофициальная часть визита приобрела наивысший приоритет: швейцарское правительство на всех уровнях пытается вывести страну из-под удара «таможенного молота» США: имеется в виду введение таможенных пошлин на швейцарскую продукцию на уровне в 31 процент, уже анонсированное, но пока отложенное. Об этом свидетельствует и расширенный состав швейцарской делегации: в США также отправились три статс-секретаря (первые замы профильных министров) и недавно назначенный посол по особым поручениям Швейцарии в США Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger).

Газета Neue Zürcher Zeitung назвала такую конфигурацию «командой всех звёзд». Дополнительную значимость визиту придаёт и тот факт, что поездка Ги Пармелена, министра экономики, в США изначально вообще не планировалась. Он должен был представить Швейцарию на Всемирной выставке в Осаке (Япония), но в кратчайшие сроки эту часть программы передали министру иностранных дел Иньяцио Кассису (Ignazio Cassis). Такое решение лишний раз говорит о том, что в текущей ситуации приоритет отдан именно экономической повестке дня и двусторонним отношениям с США.

Какова миссия в Китае?

Китай — третий по значимости торговый партнёр Швейцарии, Япония — четвёртый. Визит министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в Китай стал неожиданностью: он был запланирован на более поздний срок, но в итоге был совмещён с его поездкой в Японию. Официально визит трактуется как удобное дополнение к азиатскому туру швейцарского министра иностранных дел, однако за кулисами повестку определяет «таможенный молот» США.

Внешний контент

                                

После появления Дональда Трампа на пресс-конференции с тарифными скрижалями в руках в Берне быстро пришли к выводу: Швейцарии, точнее, ее экономике, во многом ориентированной на экспорт, необходимо срочно «пересобрать» (neu stricken) всю свою сеть внешнеторговых отношений и увеличить степень ее диверсификации. В этой логике Китай с его космическим потенциалом промышленного роста — очевидная альтернатива США, особенно с учетом уже действующего с 2014 года соглашения о свободной торговле с Пекином. Дополнительно на повестке дня стоят Индия (согласование теста ССТ с ней было завершено в 2024 году) и блок МЕРКОСУР (с ним соответствующий договор ещё находится в разработке). Действующее соглашение о свободной торговле с Китаем сейчас пересматривается по инициативе Швейцарии с целью его расширения и адаптации — прежде всего в интересах фармацевтической и машиностроительной отраслей. Но актуальность эта визита продиктована не только экономикой: Берн не хочет терять в Пекине свою «лидирующую стартовую позицию» (Pole-Position).

Читайте также:

Показать больше
Семьдесят пять лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших только что основанную Китайскую Народную Республику. Министр иностранных дел Китая Чоу Энь Лай (слева) с министром иностранных дел Швейцарии Максом Петипьером (Max Petitpierre; 1899–1994) во время визита в Швейцарию в 1954 г. Getty Images

Показать больше

Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем

Этот контент был опубликован на Ровно 75 лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших Китайскую Народную Республику.

Читать далее Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем

Ведь если США реально введут обещанные таможенные тарифы, то Китай станет объектом активного внешнеэкономического внимания со стороны и других государств — в первую очередь Германии, тоже делающей ставку на экспорт в Китай продукции отрасли точного машиностроения. Пока у Швейцарии есть на китайском рынке преимущество — устойчивые дипломатические и деловые связи. В Пекине Иньяцио Кассис уже встретился с министром иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi). Официально Швейцария заявляет о «укреплении двусторонних отношений» и «углублении политического диалога», а поводом для встречи стало 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. «Исторические вехи имеют в Китае высокую символическую ценность, — поясняет Курт Херри (Kurt Haerri), знаток Китая и давний председатель Швейцарско-китайской торговой палаты. — А надёжные партнёрские отношения там часто значат больше, чем где-либо ещё».

В чём заключается основной вызов для Швейцарии в США?

Главная задача Швейцарии в США заключается в том, чтобы донести свои интересы до ключевых лиц — в идеале до самого Дональда Трампа. Тот факт, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) стала одной из немногих глав государств, кому удалось провести 25-минутный телефонный разговор с Трампом 9 апреля, показывает: Берн уже активно продвигает свои интересы на высшем уровне.

Внешний контент

Тем не менее, что касается новой администрации и нового американского посла, то тут Швейцария, по сути, находится в самом начале нынешнего этапа налаживания двусторонних отношений. На этом фоне особенно важной стала экономическая составляющая визита. В целом благоприятная основа для укрепления этих связей была уже создана благодаря усилиям швейцарских торгпредств в США и параллельному объявлению о том, что фармацевтические компании Roche (инвестиции в размере 50 млрд франков) и Novartis (23 млрд франков) намерены и дальше расширять масштабы своего присутствия в США.

Дополнительным козырем Берна является «иранский канал». Дональд Трамп проявляет особый интерес к новому ядерному соглашению с Ираном, и здесь Швейцария располагает уникальным потенциалом. С 1980 года она выполняет функцию «почтальона» США в Тегеране в рамках своего мандата страны-посредника. Именно благодаря этому в 2019 году тогдашний президент Ули Маурер (Ueli Maurer) и получил неожиданное приглашение от Трампа в Белый дом. Но с этим курсом связаны и риски. Жёсткая антикитайская позиция Дональда Трампа может привести к тому, что он начнёт требовать от своих партнёров идеологической лояльности по принципу «либо с нами, либо с Пекином». В таком случае Швейцарии придётся принимать непростое решение и начинать поиск сложного баланса между обеспечением своих экономических интересов и сохранением политической самостоятельности.

В чём заключается вызов для Швейцарии в Китае?

Поскольку визит министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в Китай в первую очередь посвящён укреплению двусторонних отношений, то вроде бы никакого непосредственного «вызова» тут нет. Однако, как и всегда в диалоге между Швейцарией и Китаем, речь идёт о тонкой дипломатической настройке и о поиске баланса между экономическими интересами и политическими ценностями. «Хорошие отношения — отнюдь не высечены в камне. Позитивная атмосфера может быть очень легко разрушена», — подчёркивает Курт Херри (Kurt Haerri). В самой Швейцарии партии «Зелёных» (GPS) и социал-демократов (SP) требуют, чтобы в обновлённое соглашение о свободной торговле (ССТ) были включены положения, посвященные принудительному труду в Китае и устойчивому экологическому развитию.

Показать больше
Берн намерен «оптимизировать» соглашение о свободной торговле (ССТ) с Пекином. Но что это соглашение дало двум странам на сегодняшний день?

Показать больше

Почему Швейцария хочет стать еще ближе к Китаю?

Этот контент был опубликован на Берн намерен «оптимизировать» соглашение о свободной торговле (ССТ) с Пекином. Но что это соглашение дало двум странам на сегодняшний день?

Читать далее Почему Швейцария хочет стать еще ближе к Китаю?

Цель визита, таким образом, с одной стороны, подчеркнуть заинтересованность Швейцарии в китайском рынке, с другой — объяснить, что ни парламент, ни общественность не откажутся от своего права критически следить за действиями Пекина — или даже открыто их отвергать. «У нас очень амбициозные цели, потому что нам нужно будет убедить не только парламент, но, скорее всего, и народ Швейцарии поддержать расширенное соглашение (о свободной торговле с Китаем)», — заявил Иньяцио Кассис в Пекине.

Чего сможет добиться Швейцария в США?

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) уже провела переговоры со своим американским коллегой Скоттом Бессентом (Scott Bessent), который считается ключевой фигурой в вопросе новых таможенных пошлин. Он, по информации СМИ, даже присутствовал во время недавнего телефонного разговора Дональда Трампа со швейцарским президентом. Таким образом, у швейцарской стороны появилась ещё одна возможность изложить свои аргументы напрямую. Главный посыл и аргумент Берна — масштабное экономическое присутствие Швейцарии в США.

Швейцария занимает шестое место среди иностранных инвесторов в американской экономике. Кроме того, два фармацевтических гиганта — Roche и Novartis — только что объявили о новых инвестициях в США на общую сумму 75 миллиардов долларов. Швейцария также не считает корректной американскую методику подсчёта торгового баланса, на которой основаны новые тарифные угрозы. Во-первых, экспорт золота из Швейцарии в 2024 году существенно увеличил положительное сальдо, искажая реальную картину. Во-вторых, американские услуги, такие как лицензии на программное обеспечение, импортируемые в Швейцарию, в этих расчётах почему-то не учитываются.

Внешний контент

Во время встреч министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin) с министром торговли Джеймисоном Гриром (Jameson Greer) и министром финансов США целью Берна было определить направления для будущих переговоров по таможенному вопросу. Швейцария стремится заложить основы для диалога, который позволит в итоге смягчить потенциальные тарифные риски и сохранить устойчивость двусторонней торговли.

Чего сможет добиться Швейцария в Китае?

Если торговое противостояние между США и Китаем усилится, то на китайском рынке возникнет спрос на новых поставщиков и на новые производственные и сбытовые цепочки — прежде всего в сферах автомобилестроения и машиностроения. Высокие таможенные тарифы могут вынудить американские компании свернуть свою деятельность в Китае, что создаст вакуум, который смогут заполнить швейцарские производители. Ключевое преимущество Швейцарии в этом контексте — действующее соглашение о свободной торговле с Китаем, подписанное в 2014 году. Оно даёт швейцарским компаниям стартовое преимущество по сравнению с другими странами.

Внешний контент

В условиях нынешней геоэкономической напряжённости этот документ становится важным стратегическим ресурсом. На вторую половину 2025 года запланирован второй раунд переговоров по обновлению ССТ с Китаем, инициированный швейцарской стороной. Он должен усилить позиции ключевых секторов швейцарской экономики, в том числе фармацевтики и машиностроения. В Берне подчёркивают: интерес к таким переговорам значительно возрос, это соглашение в Швейцарии рассматривается в качестве одного из главных рычагов для своего долгосрочного закрепления на азиатском рынке.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?

Показать больше

Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?

Этот контент был опубликован на Швейцария заключила с 45 странами или группами стран в общей сложности 35 соглашений о свободной торговле (ССТ). Кому они выгодны?

Читать далее Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?
Кто кому готовит красную ковровую дорожку? Китай и Швейцария: неравный брак или начало прекрасной дружбы?

Показать больше

Торговля с Китаем: «У Швейцарии нет плана Б»

Этот контент был опубликован на Запад отворачивается от Китая, Швейцария идет прямо противоположным курсом и расширяет свои экономические связи с Пекином. Чем все это кончится?

Читать далее Торговля с Китаем: «У Швейцарии нет плана Б»
глобализация

Показать больше

Шесть причин, по которым Швейцария стала лидером глобализации

Этот контент был опубликован на Мы нашли и подтвердили объективными данными шесть оснований называть Швейцарию одной из самых глобализированных стран в мире.

Читать далее Шесть причин, по которым Швейцария стала лидером глобализации
Автомобильный завод Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу (São Bernardo do Campo), Бразилия, 28 июня 2023 года.

Показать больше

Европа и Швейцария укрепляют связи с МЕРКОСУР

Этот контент был опубликован на Вашингтон вводит новые торговые барьеры, в ответ Европа активизирует сотрудничество со странами MERCOSUR.

Читать далее Европа и Швейцария укрепляют связи с МЕРКОСУР
Эмират Дубай активно укрепляет свои позиции в качестве глобального центра торговли сырьевыми товарами. Что это означает для Швейцарии?

Показать больше

ОАЭ, Швейцария и торговля сырьём: соперничество или сотрудничество?

Этот контент был опубликован на Эмират Дубай активно укрепляет свои позиции в качестве глобального центра торговли сырьевыми товарами. Что это означает для Швейцарии?

Читать далее ОАЭ, Швейцария и торговля сырьём: соперничество или сотрудничество?
Швейцария увеличила число заключенных ею двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ) до 37 документов, подписав новые ССТ с Таиландом и Косово.

Показать больше

Швейцария заключила соглашения о свободной торговле с Таиландом и Косово

Этот контент был опубликован на Несмотря на сомнения левых активистов она расширила свою зону свободной торговли, что имеет как свои плюсы, так и минусы.

Читать далее Швейцария заключила соглашения о свободной торговле с Таиландом и Косово

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR