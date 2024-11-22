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Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест

Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».
Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании». KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Швейцарская телерадиовещательная корпорация SRG SSR сократит к 2029 году 1 000 рабочих мест. Портал швейцарского иновещания SWI swissinfo является одним из пяти автономных структурных подразделений этого холдинга. В четверг 21 ноября 2024 года холдинг подтвердил информационному агентству Keystone-SDA сообщения ряда СМИ о намерении реализовать жесткую программу экономии средств.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно сообщениям газет, выходящих в издательском холдинге Tamedia, предполагаемая экономия будет осуществляться в рамках так называемого проекта трансформации Enavant (с ретороманского – «Вперед»), о котором объявила новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле, официально вступившая в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».

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Речь идет об экономии около 270 миллионов швейцарских франков (305,5 миллиона долларов) за период до 2029 году, что, по данным компании, соответствует сокращению бюджета примерно на 17%. Среди причин программы бюджетного секвестра общественный швейцарский вещатель называет принятое правительством решение снизить тариф ежегодного медиа-сбора Serafe (по имени расчетно-кассовой фирмы) с нынешних 335 до 300 швейцарских франков в год на домохозяйство уже с 2029 года, значительное снижение доходов от рекламы и увеличение оперативных расходов.

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Свою роль играют и качественные изменения в порядке и привычках использовании медиа потребителями и глобальная конкуренция. «Проект Enavant — это абсолютная премьера с точки зрения подхода, глубины, сложности и скорости проекта», — заявил холдинг SRG сразу после вступления Сюзанны Вилле в новую должность. По её словам, сокращение бюджета будет рассчитываться по всей компании в целом, а не по отдельным ее подразделениям.

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