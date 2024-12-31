Основные политические вызовы Швейцарии в 2025 году

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Марош Сефчович (слева) и федеральный советник (министр, глава МИД Швейцарии) Иньяцио Кассис (справа) обмениваются рукопожатием во время рабочего визита представителя ЕС в Швейцарию 27 ноября 2024 года. EPA/ANTHONY ANEX



В центре политической повестки дня Швейцарии 2025 года будут находиться отношения с ее самым крупным европейским соседом, Евросоюзом. После нескольких месяцев напряженных переговоров Федеральный совет (кабмин) наконец представил накануне Рождества формат стабилизации «двустороннего / билатерального» формата кооперации Берна и Брюсселя.

11 минут

Показать больше

Показать больше Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

«Мы не только укрепляем и без того прочные партнерские отношения между нами. Укрепление этих связей имеет большое значение и в более широком контексте», — заявила в пятницу 20 декабря 2024 года председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Современный мир взаимосвязан, геополитическая напряженность, например, в Украине или на Ближнем Востоке, оказывает непосредственное влияние как на Швейцарию, так и на 27 стран-членов ЕС. В этой сложной обстановке прочные партнерские отношения являются не только преимуществом, но и необходимостью. В определенной степени мы создаем новую мощную державу, способную конкурировать с ведущими экономиками мира».

Между ЕС и Швейцарией будут подписаны ещё три секторальных (билатеральных) соглашения: о взаимном доступе на рынок электроэнергии, о здравоохранении и об обеспечении безопасности продуктов питания. Общий же итоговый документ под названием «Соглашение по стабилизации билатерального формата кооперации с ЕС» (Abkommen zur Stabilisierung des bilateralen Wegs) будет иметь формат Указа федерального правительства (Bundesbeschluss). Три новых билатеральных соглашения с ЕС должны быть представлены в формате отдельных Указов федерального правительства.

Показать больше

Показать больше Швейцария и ЕС завершили диалог об основах сотрудничества Этот контент был опубликован на «Между Европейским союзом и Швейцарией будет подписано новое историческое соглашение». Читать далее Швейцария и ЕС завершили диалог об основах сотрудничества

Как говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии, окончательное решение о структуре всего пакета соглашений и о типе референдума Федеральный совет примет в момент начала процесса общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung). Затем правительству предстоит еще убедить парламент в том, что все эти документы наилучшим образом отвечают интересам страны в целом и всех релевантных игроков в частности. Сделать это будет нелегко. Швейцарская народная партия (SVP/консервативные правые) выступает против любого сближения с ЕС. Профсоюзы (левые) тоже будут выступать против.

В итоге же последнее слово скажет народ на референдуме, поскольку согласно конституции все такого рода вопросы и соглашения подлежат выносу на суд народа. По сообщениям ряда СМИ Федеральный совет может разделить весь пакет документов и соглашений, регулирующих отношения с ЕС, на несколько частей, что приведет к нескольким отдельным референдумам. Следует учитывать и народные законодательные инициативы, сбор подписей под которыми уже начался, и которые напрямую затрагивают отношения между Берном и Брюсселем.

Показать больше

Показать больше Отношения с ЕС: Швейцария настроена критически, но выступает за диалог Этот контент был опубликован на Население Швейцарии не испытывает особого энтузиазма по отношению к Евросоюзу, считая все-таки двусторонний формат кооперации с Брюсселем важным фактором. Читать далее Отношения с ЕС: Швейцария настроена критически, но выступает за диалог

Так, швейцарским избирателям вскоре предстоит ответить на референдуме на вопрос о том, следует ли системно ограничить численность населения страны 10 млн человек. В конце июня 2024 года население Швейцарии превысило психологически важную отметку в 9 миллионов человек. Увеличение численности населения имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Экономика процветает, приезжие платят налоги, не имея часто при этом политических прав, без иностранцев пенсионная система и страховая медицина попали бы в еще более сложное положение. С другой стороны инфраструктура, в том числе транспортная, оказывается перегруженной, жилье становится дефицитным и дорогим, местами возрастает степень социальной напряженности, трудности испытывает школа, прежде всего с детьми, которые не говорят порой на национальных языках Швейцарии. Консервативная Швейцарская народная партия (SVP) считает, что постоянное увеличение численности страны наносит ей вред.

Поэтому она запустила сбор подписей под народной законодательной инициативе Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative («Против 10-миллионной Швейцарии! / Инициатива по устойчивому развитию»). Согласно тексту инициативы в 2050 году численность постоянного населения Швейцарии не должна превышать 10 млн человек. Если же накануне 2050 года в стране будет проживать 9,5 млн человек, то Федеральный совет (правительство) и федеральный парламент должны будут принять соответствующие меры. Например, можно было бы перестать выдавать «временно принятым» беженцам постоянные виды на жительство. Воссоединение семей так же можно было бы ограничить. Если же эти и другие меры не помогут, то тогда инициатива предусматривает в самом крайнем случае аннулирование Соглашения о свободном передвижении людей с Европейским союзом.

Министру финансов и президенту страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер придется очень нелегко, программой экономии недовольны все, и левые, и правые, и кантоны (субъекты федерации). В конце января 2025 года программа экономии будет вынесена на общественные консультации, после чего запланированные сокращения рассмотрит парламент. Некоторые из мер, запланированных в рамках этой программы, оказывают непосредственное влияние на швейцарцев, проживающих за рубежом. «Сокращение на 10% субсидирования ASO и организации educationsuisse, объединяющей 17 швейцарских школ за рубежом, а также угроза закрытия портала швейцарского иновещания SWI swissinfo ослабят зарубежное представительство страны и её связь с диаспорой, и это в период последовательного увеличения численности «Швейцарского мира», — сетует Ариане Рустичелли.

Программа референдумов на 2025 году пока не составлена

С точки зрения прямой демократии в Швейцарии год 2025 год обещает быть относительно спокойным. Так, на референдуме 9 февраля 2025 года народу Швейцарии будет предложено решить судьбу народной законодательной инициативы по экологической ответственности экономики страны. Выдвинула эту инициативу молодежная организация партии «Зелёные» под названием «За ответственную экономику, не выходящую за границы возможностей планеты». Инициатива предлагает включить в Федеральную Конституцию страны статью, обязывающую экономику развиваться с «учетом ограничений, установленных природой, в частности, ее способностью к регенерации».

Это означает, что в рамках экономической деятельности страна не сможет использовать больше ресурсов или выбрасывать в атмосферу больше загрязняющих веществ, чем сможет восстановить или естественным путем абсорбировать планета. На практике это будет означать, если верить данным швейцарского отделения организации Greenpeace, резкое сокращение объема частного потребления в Швейцарии, одной из основ экономики страны. В перерасчете на так называемый «углеродный след» это будет означать необходимость сокращения масштабов потребления на одного человека более чем на 90%.

>> Все подробности можно почерпнуть в нашем материале на эту тему по ссылке ниже:

Показать больше

Показать больше Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале Этот контент был опубликован на На референдуме 9 февраля 2025 года Швейцария проголосует по «Инициативе об экологической ответственности» Читать далее Экономика и экология на референдуме в Швейцарии в феврале

Еще одна антиевропейская инициатива носит названием «Компас». Призывая к независимой экономической политике Швейцарии и протестуя против «пассивного членства в ЕС», инициатива требует выносить на суд народа и кантонов все договоры, которые Швейцария будет подписывать с ЕС, прежде всего в экономической сфере. Позиции Швейцарии в качестве глобальной деловой площадки могут быть надежно обеспечены только с помощью независимой внешнеторговой и экономической политики. Кроме того, Швейцария должна иметь возможность свободно выбирать своих торговых партнеров.

Инициатива Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz — keine EU-Passivmitgliedschaft / Kompass-Initiative («В защиту поддержанной народом и конкурентоспособной Швейцарии — без пассивного членства в ЕС / Инициатива „Компас“)», уже поддержана предпринимательскими кругами. Среди сторонников инициативы находятся депутаты парламента от партии «Либералы» (FDP) и Швейцарской народной партии (SVP), легенда горнолыжного спорта Бернар Русси, известный телеведущий Курт Эшбахер, а также главный редактор и издатель правого журнала Nebelspalter Маркус Сомм. У комитета сторонников инициативы есть полтора года на то, чтобы собрать 100 000 подписей граждан, необходимых для выноса инициативы на референдум.

Показать больше

Показать больше Начался сбор подписей под народной инициативой Kompass Этот контент был опубликован на Народная законодательная инициатива Kompass: с её помощью бизнес Швейцарии намерен обеспечить себе право голоса в отношениях с ЕС. Читать далее Начался сбор подписей под народной инициативой Kompass

У проевропейских сил также есть своя инициатива. Левое общественное движение Operation Libero призывает к сближению с ЕС, однако сбор подписей под этим текстом идет туго, так что данная затея вполне даже может провалиться. Вопрос отношений с ЕС является центральным и для швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежом. Как отмечает Ариане Рустичелли, директор Организации швейцарцев за рубежом (ASO / OSA), «формат двусторонних соглашений с ЕС и их будущее оказывают самое непосредственное влияние на права швейцарцев, живущих в Европе».

Программа экономии бюджетных расходов

Что касается внутренней политики, то правительству предстоит окончательно сформировать масштабную программу экономии бюджетных расходов, о чем было объявлено ещё в сентябре прошлого года. Всего Федеральный совет планирует сэкономить 3,6 млрд франков, прежде всего за счет сфер социального обеспечения и международного сотрудничества. Цель кабмина состоит в том, чтобы снова получить сбалансированный федеральный общественный бюджет в ситуации увеличения военных ассигнований и расходов на пенсионное обеспечение (13-я пенсия по старости).

Показать больше

Показать больше Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Что касается дальнейшей программы, то здесь пока царит неопределенность. «Все зависит от хода парламентской работы», — говорит Беат Фуррер из Федеральной канцелярии в Берне, ответственной за подготовку национальных референдумов. Но вполне вероятно, что уже в этом году на суд народа будет вынесена «инициатива о наличных деньгах», выдвинутая швейцарскими либертарианцами. Их цель: добиться постоянного наличия в обороте достаточного количества физических монет и банкнот. На повестке дня также выдвинутая партией «Либералы» (FDP / правый центр) инициатива «Об отмене брачного наказания».

Таким понятием в Швейцарии обозначают факт неравного налогообложения зарегистрированных супружеских пар и пар, живущих гражданским браком. Если посчитать, то оказывается, что во многих случаях суммарный налог с пары оказывается большим суммарного налога, уплачиваемого теми же лицами в индивидуальном порядке. Ну и Швейцария не была бы Швейцарией, если бы тут на референдум не выносили инициативы из серии про «мелкий жемчуг». Например, предлагается запретить импорт в страну фуа-гра. С помощью этой инициативы цюрихская общественная организация Alliance Animale Suisse хочет запретить ввозу в страну продукта питания, который требует «принудительного насильственного кормления тысяч животных».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch