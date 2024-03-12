Парламент не будет создавать единую оружейную базу данных

За последние два года, то есть с момента начала российской агрессии против Украины, некоторые кантоны Швейцарии (субъекты федерации) сообщили о значительном увеличении количества заявок на получение лицензии, дающей право приобретать в собственность легкое стрелковое полуавтоматическое оружие (ЛСО). KEYSTONE

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, отклонил парламентскую инициативу, призывающую к созданию единого национального реестра огнестрельного оружия. Это решение было принято 116 голосами против 72 при трёх воздержавшихся депутатов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss parliament rejects national weapons database Оригинал Читать далее Swiss parliament rejects national weapons database

В пользу инициативы, выдвинутой парламентарием от «Партии Зелёных» Марионой Шлаттер, проголосовали депутаты от социал-демократической партии, «Зелёных» и от партии «Зелёных Либералов». Остальные депутаты выступили против и теперь эта инициатива снята с рассмотрения.

За последние два года, то есть с момента начала российской агрессии против Украины, некоторые кантоны Швейцарии (субъекты федерации) сообщили о значительном увеличении количества заявок на получение лицензии, дающей право приобретать в собственность легкое стрелковое полуавтоматическое оружие (ЛСО). Таков был, по словам Марион Шлаттер, её мотив выдвинуть предложение о создании все-таки в Швейцарии единого национального реестра огнестрельного оружия.

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В настоящее время такого реестра в стране нет и федеральным властям довольно трудно реально оценивать число единиц ЛСО, находящихся в частном владении. Отклонив инициативу, парламент сослался на мнение своего курирующего парламентского комитета, который считает, что существующей сети кантональных реестров ЛСО вполне достаточно для эффективного контроля за его оборотом. Единый национальный реестр не обеспечит, де, никакой дополнительной безопасности, наоборот, он приведет к дублированию функционала и к еще большей бюрократии.

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