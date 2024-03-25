Пилотажной группе Patrouille Suisse грозит конец?

Конец самолетов Tiger мог бы означать и конец нынешней Patrouille Suisse, однако и в будущем такие шоу-группы будут необходимы для проведения массовых мероприятий маркетингового и агитационного характера. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Федеральный совет, правительство, уже один раз хотел снять с вооружения истребители F-5 Tiger, но тогда парламент наложил вето на это решение. И вот теперь министр обороны Виола Амхерд предполагает вывести «Тигров» из эксплуатации уже к концу 2027 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Air Force to decommission Patrouille Suisse jets at the end of 2027 Оригинал Читать далее Air Force to decommission Patrouille Suisse jets at the end of 2027

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Военное руководство подтверждает соответствующую публикацию радио SRF. Одна причин и одно из оснований такого решения — нехватка средств. По словам военных, «учитывая текущее финансовое положение и последовательное внимание к восстановлению обороноспособности страны, Вооруженные силы намерены продолжать эксплуатацию парка истребителей F-5 Tiger только до конца 2027 года».

Стоимость эксплуатации «Тигров» достигает 40 млн швейцарских франков в год. Решение о продлении срока эксплуатации самолетов привело бы к необходимости дополнительных ассигнований. С переходом ВВС Швейцарии на истребители F-35 (замена парка начнется с 2028 года) задачи, которые сегодня возложены на «Тигров», можно будет решать иным образом. Напомним, в 1970-х и 1980-х годах швейцарские ВВС закупили в общей сложности 98 «Тигров». Сегодня их осталось 25 штук, из которых, по данным ВВС , в эксплуатации находятся только 18 машин.

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Примерно половина «Тигров» летает в составе пилотажной группы Patrouille SuisseВнешняя ссылка. Оставшиеся истребители используются в качестве мишеней во время учебных стрельб в формате «воздух-воздух», а также для проведения разного рола замеров и испытательных полетов. По словам швейцарских военных, в воздушном бою против современного противника у этих самолетов не будет ни единого шанса.

Кроме того, в последние годы группа Patrouille Suisse не раз попадала в скандальные заголовки. Например, в прошлом 2023 году недалеко от города Баар (кантон Цуг / ZG) во время тренировочного полета столкнулись два истребителя группы. В 2016 году два истребителя Patrouille Suisse также столкнулись друг с другом во время тренировочного полета в Нидерландах. Один из самолетов разбился, и пилот смог спастись катапультировавшись. Оба инцидента привели к дискуссиям о том, кому и зачем еще нужна такая пилотажная группа.

«Тигр» сравнительно дешев и остается важным самолетом, необходимым, например, для обучения воздушному бою KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Конец самолетов Tiger мог бы означать и конец нынешней Patrouille Suisse, однако и в будущем такие шоу-группы будут необходимы для проведения массовых мероприятий маркетингового и агитационного характера. В качестве замены предлагается оснастить группу самолетами Pilatus PC-7. Правые партии уже выступили против такого рода планов, депутаты от Швейцарской народной партии SVP считают, то «Тигр» сравнительно дешев и остается важным самолетом, необходимым, например, для обучения воздушному бою, а замена на Pilatus PC-7 не будет равнозначной.

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«Американцы сами хотят использовать этот самолет до 2050 года. Это явный признак того, что и мы не должны отказываться от них». Депутаты от партии социалистов SP выступают за вывод этих самолетов из эксплуатации. «Группа Patrouille Suisse прочно закрепилась в сознании людей, но у всего есть срок годности». Окончательное решение до конца 2027 года должен будет принять весь парламент.

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