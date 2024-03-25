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Национальная политика

Пилотажной группе Patrouille Suisse грозит конец?

Конец самолетов Tiger мог бы означать и конец нынешней Patrouille Suisse, однако и в будущем такие шоу-группы будут необходимы для проведения массовых мероприятий маркетингового и агитационного характера.
Конец самолетов Tiger мог бы означать и конец нынешней Patrouille Suisse, однако и в будущем такие шоу-группы будут необходимы для проведения массовых мероприятий маркетингового и агитационного характера. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Федеральный совет, правительство, уже один раз хотел снять с вооружения истребители F-5 Tiger, но тогда парламент наложил вето на это решение. И вот теперь министр обороны Виола Амхерд предполагает вывести «Тигров» из эксплуатации уже к концу 2027 года.  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Военное руководство подтверждает соответствующую публикацию радио SRF. Одна причин и одно из оснований такого решения — нехватка средств. По словам военных, «учитывая текущее финансовое положение и последовательное внимание к восстановлению обороноспособности страны, Вооруженные силы намерены продолжать эксплуатацию парка истребителей F-5 Tiger только до конца 2027 года».

Стоимость эксплуатации «Тигров» достигает 40 млн швейцарских франков в год. Решение о продлении срока эксплуатации самолетов привело бы к необходимости дополнительных ассигнований. С переходом ВВС Швейцарии на истребители F-35 (замена парка начнется с 2028 года) задачи, которые сегодня возложены на «Тигров», можно будет решать иным образом. Напомним, в 1970-х и 1980-х годах швейцарские ВВС закупили в общей сложности 98 «Тигров». Сегодня их осталось 25 штук, из которых, по данным ВВС , в эксплуатации находятся только 18 машин.

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Photo of six Patrouille Suisse planes flying in the sky

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После почти столкновения Patrouille Suisse возобновил полеты

Этот контент был опубликован на После почти столкновения двух самолетов пилотажная авиа-группа Patrouille Suisse частично возобновила свои полеты.

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Примерно половина «Тигров» летает в составе пилотажной группы Patrouille SuisseВнешняя ссылка. Оставшиеся истребители используются в качестве мишеней во время учебных стрельб в формате «воздух-воздух», а также для проведения разного рола замеров и испытательных полетов. По словам швейцарских военных, в воздушном бою против современного противника у этих самолетов не будет ни единого шанса.

Кроме того, в последние годы группа Patrouille Suisse не раз попадала в скандальные заголовки. Например, в прошлом 2023 году недалеко от города Баар (кантон Цуг / ZG) во время тренировочного полета столкнулись два истребителя группы. В 2016 году два истребителя Patrouille Suisse также столкнулись друг с другом во время тренировочного полета в Нидерландах. Один из самолетов разбился, и пилот смог спастись катапультировавшись. Оба инцидента привели к дискуссиям о том, кому и зачем еще нужна такая пилотажная группа.

«Тигр» сравнительно дешев и остается важным самолетом, необходимым, например, для обучения воздушному бою
«Тигр» сравнительно дешев и остается важным самолетом, необходимым, например, для обучения воздушному бою KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

Конец самолетов Tiger мог бы означать и конец нынешней Patrouille Suisse, однако и в будущем такие шоу-группы будут необходимы для проведения массовых мероприятий маркетингового и агитационного характера. В качестве замены предлагается оснастить группу самолетами Pilatus PC-7. Правые партии уже выступили против такого рода планов, депутаты от Швейцарской народной партии SVP считают, то «Тигр» сравнительно дешев и остается важным самолетом, необходимым, например, для обучения воздушному бою, а замена на Pilatus PC-7 не будет равнозначной.

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Праздничное авиашоу в честь 100-летия швейцарских ВВС

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«Американцы сами хотят использовать этот самолет до 2050 года. Это явный признак того, что и мы не должны отказываться от них». Депутаты от партии социалистов SP выступают за вывод этих самолетов из эксплуатации. «Группа Patrouille Suisse прочно закрепилась в сознании людей, но у всего есть срок годности». Окончательное решение до конца 2027 года должен будет принять весь парламент.

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