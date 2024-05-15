Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

По словам агентства Keystone-SDA, полиция начала выводить из здания студентов, отказывавшихся уходить. Учащиеся оккупируют Женевский университет уже почти неделю. Пропалестинские активисты не дают покоя администрации и других швейцарских университетов. В Базеле им дали время подумать до вечера вторника 14 мая.

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Примерно в пять часов утра 14 мая 2024 года около двадцати полицейских в форме и штатском вошли в здание университета Женевы. Они провели проверку документов, несколько студентов были задержаны. В понедельник 13 мая Женевский университет ужесточил тон и объявил, что подаст на пропалестинских студентов в суд в связи с фактом «незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица». Ректорат с самого начала считал эту забастовку незаконной.

Пропалестинские студенты, помимо прочего, требуют, чтобы Женевский университет поддержал немедленное прекращение огня в Газе и прекратил сотрудничество с израильскими университетами и исследовательскими институтами. Университет Базеля выдвинул ультиматум студентам, которые с понедельника занимают центральный лекционный зал вуза: пропалестинские демонстранты должны покинуть здание к 8 часам вечера 14 мая. Об этом говорилось в электронном письме, разосланном всем студентам.

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По словам пресс-секретаря университета Маттиаса Гиринга, «оккупанты» мешали другим студентам во время экзаменов. Если протестующие не прекратят свою акцию и ее активность будет нарастать, то тогда будут приняты дисциплинарные меры, которые могут варьироваться от простого выговора вплоть до исключения из университета. Если же, напротив, активисты выполнят просьбу, университет готов обсудить их проблемы с делегацией студентов в среду 15 мая.

Протесты не дают покоя руководству и других швейцарских университетов, например, в Берне и Фрибурге. Оба университета призвали активистов — большинство из которых студенты — прекратить забастовку В Берне около 60 человек в воскресенье вечером 12 мая 2024 года заняли несколько помещений корпуса Unitobler, включая столовую. По словам представителей университета, здание патрулировали некие люди в масках. Также были вывешены плакаты с антисемитскими лозунгами. Напомним, в Швейцарии по итогам референдума запрещено скрывать лицо в общественных местах.

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«Оккупанты» обвиняют руководство Бернского университета в том, что оно занимает одностороннюю позицию в ближневосточном конфликте. «Оно должно осудить насилие Израиля против Палестины», — говорит Северин, представитель группы бастующих. Университет «должен разорвать свои связи с израильскими университетами». Бернский университет не признает данную акцию в качестве законной. «Мы не терпим запугивания членов профессорско-преподавательского состава университета», — говорится в пресс-релизе вуза со ссылкой на неизвестных людей в масках, находящихся на территории учебного заведения.

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«Эта ситуация нетерпима для Бернского университета. Мы не потерпим шантажа и призываем забастовщиков немедленно освободить помещение», — цитирует пресс-релиз ректора Кристиана Лоймана (Christian Leumann). В понедельник днем 13 мая около ста человек заняли поточную аудиторию Фрибургского университета. Организация «Студенческое сотрудничество за Палестину» требует, в частности, чтобы университет убрал мемориальную доску, посвященную Хаиму Вейцману. Хаим Вейцман, первый президент Израиля, учился во Фрибуре.

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