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Полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию

Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию.
Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию. Keystone-SDA

Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию, ее глава был арестован в кантоне Люцерн.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В октябре кантональная полиция Берна завершила масштабное расследование деятельности целой подпольной наркоимперии, ее глава был арестован в кантоне Люцерн. Как сообщили в понедельник, 14 октября 2024 года, кантональная прокуратура Берна и кантональная полиция кантона Берн, 37-летний подозреваемый находится под стражей.

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Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

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Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

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В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

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Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи

Этот контент был опубликован на В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

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Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

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Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

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С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

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С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

Этот контент был опубликован на Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

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«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

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«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Этот контент был опубликован на Бывший глава Швейцарской комиссии по вакцинации Кристоф Бергер: «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19».

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Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

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На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

Этот контент был опубликован на Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Читать далее На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

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Когда-то кокаин был любимым «баловством» богемы, теперь он стал, по сути, «народным» наркотиком.

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«Доступность кокаина сейчас просто беспрецедентна»

Этот контент был опубликован на Когда-то кокаин был любимым «баловством» богемы, теперь он стал, по сути, «народным» наркотиком.

Читать далее «Доступность кокаина сейчас просто беспрецедентна»
Drogenabhängiger Obdachloser

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Как Цюрих стал образцом для Сан-Франциско в борьбе с наркотиками

Этот контент был опубликован на Цюрих и Сан-Франциско являются городами-побратимами. Актуальная тема: наркотический кризис, в котором находится американская метрополия.

Читать далее Как Цюрих стал образцом для Сан-Франциско в борьбе с наркотиками
В отличие от обычного кокаина, крэк-кокаин принимается внутрь посредством курения.

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Крэк-шок в швейцарских городах

Этот контент был опубликован на В последние недели и месяцы дешевый концентрированный кокаин буквально затопил Швейцарию. Значительная его доля продается в качестве «крэка».

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Таможенники перед горой вещей в аэропорту.

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Таможенники и собака: как в аэропорту Цюриха ищут наркотики

Этот контент был опубликован на Натренированная ищейка Джино помогает в поисках кокаина, незаконно ввезенного в Швейцарию через аэропорт Цюриха.

Читать далее Таможенники и собака: как в аэропорту Цюриха ищут наркотики

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