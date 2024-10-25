Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию.
Keystone-SDA
Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию, ее глава был арестован в кантоне Люцерн.
Этот контент был опубликован на
25 октября 2024 года - 07:00
В октябре кантональная полиция Берна завершила масштабное расследование деятельности целой подпольной наркоимперии, ее глава был арестован в кантоне Люцерн. Как сообщили в понедельник, 14 октября 2024 года, кантональная прокуратура Берна и кантональная полиция кантона Берн, 37-летний подозреваемый находится под стражей.
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