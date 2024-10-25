Полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию

Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию. Keystone-SDA

Торговля наркотиками и отмывание миллионов долларов и франков: полиция кантона Берн раскрыла подпольную наркоимперию, ее глава был арестован в кантоне Люцерн.

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В октябре кантональная полиция Берна завершила масштабное расследование деятельности целой подпольной наркоимперии, ее глава был арестован в кантоне Люцерн. Как сообщили в понедельник, 14 октября 2024 года, кантональная прокуратура Берна и кантональная полиция кантона Берн, 37-летний подозреваемый находится под стражей.

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Его обвиняют в том, что он, будучи главой организованной преступной группы, якобы координировал торговлю пока неустановленным объёмом героина и кокаина, отмывая попутно миллионы долларов и франков. Наркотики переправлялись в Швейцарию из Албании. Арестованному придется предстать перед судом.

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