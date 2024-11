Почему в Швейцарии женщины отворачиваются от политики?

«Швейцарский парламентаризм — "любительский", непрофессиональный, а потому, становясь депутатом, ты всегда должен идти на какие-то жертвы» Keystone

На прошлых выборах в 2020 году в городской парламент Берна (Горсовет / Stadtrat, 80 депутатских кресел) были избраны почти 70 женщин. Это был исторический рекорд. Но за эйфорией последовало разочарование: многие избранные в парламент города женщины с тех пор отвернулись от политики и покинули свои депутатские должности.

14 минут

«Мне очень нравилось заниматься локальной политикой, но в какой-то момент мне пришлось сдаться, потому что я больше не могла совмещать карьеру, личную жизнь и политические обязательства», — говорит Вивианна Эссайва (Vivianne Esseiva, 42 года). Она уже почти развелась со своим мужем и находится с ним в состоянии раздельного проживания (Trennung), является матерью четырехлетней дочери и на 80% работает в банке. Более шести лет прозанимавшись политической деятельностью в городе Берн и представляя правоцентристскую партию «Либералы» (FDP), в декабре 2023 года она отказалась от всех своих политических должностей.

«Швейцарский парламентаризм — «любительский», непрофессиональный, а потому становясь депутатом ты всегда должен идти на какие-то жертвы», — резюмирует Вивианна Эссайва. Но для неё в конце концов все эти жертвы стали уж слишком большими. Всего путем Вивианны Эссайвы последовали 26 женщин, покинувших за последние четыре года городской парламент Берна. Так что нынешняя законодательная каденция началась в Берне в ноябре 2020 года с 69-процентной долей женщин, а сегодня, накануне очередных выборов, она опустилась до 57,5%. Впрочем, в мировом сравнении это всё ещё очень хороший результат.

Задача не из простых

Если посмотреть на карту «Женщины в политике: 2023 годВнешняя ссылка», опубликованную недавно совместно Межпарламентским союзом (МПС) и организацией «Женщины ООН» (Interparlamentarische Union IPU / UN Women), то можно увидеть, что в мире глобальной политики эмансипация женщин все ещё является незавершённым проектом. По состоянию на 1 января 2023 года женщины занимали в среднем всего 26,5% мест в законодательных органах стран мира. Лидером является Руанда (61,3%), этот показатель в Германии составляет 35,1%, в Италии он находится на уровне в 32,3% и на уровне в 38,5% в Швейцарии (большая палата, Национальный совет, по итогам выборов в октябре 2023 года).

«Мне очень нравилось заниматься локальной политикой, но в какой-то момент мне пришлось сдаться, потому что я больше не могла совмещать карьеру, личную жизнь и политические обязательства», — говорит Вивианна Эссайва (Vivianne Esseiva, 42 года). Keystone

Совмещение политики с работой и личной жизнью — задача не из простых, все равно, о ком идет речь — о мужчинах или женщинах. Например, за последние четыре года из парламента Берна ушли и 19 мужчин. Сара Бютикофер (Sarah BütikoferВнешняя ссылка) из Института политологии при Цюрихском университете (Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich) говорит, что её это не удивляет и что такая текучесть кадров в кантональных и муниципальных парламентах — это вполне нормально.

Представительство женщин в парламенте и правительстве Швейцарии На парламентских выборах в Швейцарии в октябре 2023 женщины составляли большинство в списках левых партий, таких как Социал-демократическая партия (SP) и «Зеленые» (GPS, по 53,5 %). Женщины также составляли большинство в списках Протестантской партии Швейцарии (Evangelische Partei der Schweiz) — 51,9 %. В списках правых бюргерских партий доля женщин была значительно ниже — 35,9 % в списках «Либералов» FDP и 22,6% в списках правой Швейцарской народной партии (SVP). По итогам этих выборов в Национальный совет (большая палата парламента, 200 депутатских мест) были избраны 77 женщин, что на семь меньше, чем в 2019 году. Доля женщин снизилась там тем самым до 38,5 %, но это всё равно оказался второй лучший результат с момента введения в 1971 году на федеральном уровне женского избирательного права. В Совет кантонов (малая палата, 46 парламентариев) в 2023 году избрано на четыре женщины больше (всего 16), чем в 2019 году, а это значит, что там доля женщин достигла 34,8%, что является самым высоким показателем за всю историю существования малой (сенаторской) палаты парламента. Как и в 2019 году, большинство женщин в большой палате принадлежат к левым силам, социалистам (SP) и «Зелёным» (GPS). Во фракции партии «Зелёных либералов» (GLP) зафиксирована вообще самая высокая доля женщин — 70%. А вот доля женщин во фракции правой Швейцарской народной партии (SVP) опустилась ниже отметки в 20 процентов. Самой первой женщиной-федеральным министром в 1984 году стала Элизабет Копп (Партия «Либералы» / FDP). Начиная с 1994 года в правительстве (Федеральном совете) всегда присутствует хотя бы одна женщина, 2010–2011 годах в правительстве было даже зафиксировано женское большинство — четыре министра из семи были женщинами. Начиная с 2019 года Федеральный совет состоит из четырех мужчин и трех женщин. Источник: Frauen bei den eidgenössischen Wahlen 2023, Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF («Женщины на федеральных парламентских выборах 2023 года», Федеральная комиссия по делам женщин EKF, 19 декабря 2023 года).

По ее словам, кандидаты на политические должности часто склонны недооценивать объём обязательств и количество времени, необходимого для выполнения этих обязательств. Выбирая между политической и профессиональной карьерой, женщины в Швейцарии часто делают выбор в пользу профессиональной стези по причине плановой предсказуемости и более высоких доходов.

Валентина Акерманн (Valentina AchermannВнешняя ссылка, 30 лет), спикер городского парламента Берна и представительница Социал-демократической партии (SP), также подчеркивает прежде всего экономический аспект. «Эту проблему необходимо решать уже хотя бы из соображений демократизации сферы политики. Низкая оплата труда парламентариев исключает из политики целые группы населения, представители и представительницы которых просто по финансовым соображениям не могут позволить себе пойти в депутаты».

Внешний контент

Пресловутая текучка кадров: с этой проблемой городской парламент Берна сталкивается уже не первый год. Именно поэтому в 2024 году накануне выборов секретариат парламента Берна провел опрос, с тем чтобы выяснить причины, побуждающие парламентариев уходить из политики. Как говорит Валентина Акерманн, около 80 процентов таких парламентариев-отставников указали, что для них было слишком сложно сочетать политическую должность с работой, учебой или лично-семейными обязательствамиВнешняя ссылка. Опрос выявил ряд конкретных предложений по улучшению ситуации. Предлагается сократить продолжительность и уменьшить общее количество заседаний, увеличить суммы материальных компенсаций или даже ввести возможность для парламентариев назначать себе на время длительных отлучек заместителей, передавая им право голоса.

Менять привычки нелегко

Еще одна проблема: политические мельницы в Швейцарии мелют медленно. С точки зрения Вивианны Эссайвы, слишком медленно. «Имея явное женское большинство в парламенте, я ожидала более быстрого прогресса в плане искоренения устоявшихся привычек», — говорит она. К таким привычкам она относит обыкновение назначать заседания парламента на поздний вечер, что крайне неудобно для родителей, которым ведь приходится ещё и присматривать за детьми (сады и ясли в Швейцарии очень дороги, и мест там на всех порой не хватает).

Валентина Акерманн (Valentina Achermann, 30 лет), спикер городского парламента Берна и представительница Социал-демократической партии (SP). Keystone

Политолог Сара Бютикофер хотела бы увидеть какие-то шаги и со стороны федерального парламента. По ее мнению, если кто и должен сыграть роль первопроходца в вопросах гендерного равенства, то в первую очередь именно федеральный парламент. Опубликованное в октябре 2024 года исследование «Can(’t) have it all? Parents in the Swiss ParliamentВнешняя ссылка» («Всё и сразу? А почему нет? Родители в швейцарском парламенте»), соавтором которого выступила в том числе и Сара Бютикофер, показывает, что в парламентской карьере гендерные различия все еще играют роль системных факторов. Например, матери, имеющие несовершеннолетних детей, куда реже занимают должности спикеров или председателей парламентских комитетов, чем отцы.

Региональные голосования и выборы 24 ноября 2024 года: город Берн Здесь пройдут важнейшие выборы всеобщего характера. Это значит, что переизбраны будут правительство (Gemeinderat / Совет общины, состоит из пяти человек), парламент (Горсовет / Stadrat, 80 депутатских мандатов) и мэр (Stapi, сокращенно от Stadtpräsident) города. В этот раз эти выборы интересны не только своим масштабом (переизбираются органы как законодательной, так и исполнительной ветвей власти), но и довольно небанальными конфликтными столкновениями. Во-первых, неожиданно острой оказалась борьба за должность Stapi, то есть мэра. Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список «Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit), и это несмотря на то, что оба они входят в альянс Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGMВнешняя ссылка / Альянс красных, зелёных и центристов, бывших демохристиан). В последнее время социалисты открыто выражают недовольство работой А. фон Граффенрида на должности мэра, прежде из-за неудачной попытки добиться слияния Берна и его пригорода общины Остермундиген. Кроме того, социал-демократы (SP) хотят вернуть себе должность мэра, которую А. фон Граффенрид отнял у партии в 2016 году. Вторая особенность: столкновение двух блоков. Следует учитывать, что выборы в парламент (Stadtrat / Горсовет) Берна являются пропорциональными. Эта система благоприятствует крупным партийным блокам. Левый «Красно-зелёно-центристский альянс» (RGM) пришел к власти в городе 1992 году именно благодаря тому, что тогда такой широкий партийный альянс согласовал совместный список, а начиная с 2016 года блок RGM даже занимал четыре из пяти мест в правительстве, что явно не соответствовало пропорциональному распределению голосов и политических предпочтений в народе. Поэтому в городе был наконец создан правоцентристский блок MFB (Meh Farb für Bärn!), Внешняя ссылкадословно: «Больше красок для Берна», по смыслу: «Больше партий хороших и разных». В этот блок вошли Швейцарская народная партия (SVP), партия либералов (FDP), Евангелическая народная партия (EVP) и Партия «Зелёных либералов» (GLP). Тем самым у правоцентристов есть шанс по меньшей мере вернуть себе одно из мест в правительстве, потерянное восемь лет назад. И это значит, что городской политике Берна предстоят некоторые перемены, хотя город Берн как был, так и останется, конечно, оплотом красно-зелёных сил. А эти выборы просто покажут, насколько сильно Берн сдвинулся влево за последние годы. Поэтому решающее значение будет иметь способность обоих блоков, RGM и MFB, мобилизовать своих сторонников принять участие в голосовании. Также будет интересно посмотреть, кто победит в гонке за пост мэра.

«В настоящее время в Швейцарии уже наблюдается некоторый прогресс, в том числе благодаря присутствию в политике молодых матерей, которые сознательно стремятся совершенствовать баланс работы, личной жизни и политической деятельности», — говорит Сара Бютикофер. А что происходит в других странах? Некоторые страны ввели у себя специальные «гендерные квоты» в избирательных партийных списках. Испания, например, ввела такую 40-процентную квоту в 2007 году, благодаря чему доля женщин в парламенте этой страны выросла до 41%. Благодаря системе женских квот Италия зафиксировала один из самых быстрых в Европе темпов прироста процентной доли женщин в политике: этот показатель увеличился там с 9,9 % в 2004 году до 35,8 % в 2019 году.

Асимметрия не только в Швейцарии

В Швейцарии в своё время тоже были выдвинуты две парламентские инициативы, призывавшие к более сбалансированному представительству полов в избирательных списках. Одним из предложений было введение системы наказаний и поощрений: партии, не имеющие сбалансированного гендерного представительства (не менее 40% женщин) в своих избирательных списках на выборах в Национальный совет, должны получать сокращенные бюджетные дотации на финансирование фракционной инфраструктуры.

Обе инициативы были отклонены Национальным советом в сентябре 2020 года. Асимметрия в сфере распределения усилий между личной жизнью и карьерой существует не только в Швейцарии. «В Италии почти ничего не делается для более успешного совмещения профессиональной, семейной и политической жизни», — говорит профессор Барбара Поджио (Barbara PoggioВнешняя ссылка) из Института социологии и социальных исследований Университета г. Тренто (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento).

Показать больше

Показать больше Лучшие статьи этой недели Введите свой адрес электронной почты, выберите любую из рассылок ниже. Затем нажмите «Подписаться». Читать далее Лучшие статьи этой недели

По ее словам, женщины также чаще становятся объектами травли и ненависти в социальных сетях. Это оказывает на них сдерживающий эффект и часто приводит к тому, что они принимают решение об уходе из политики. Несмотря на собственный негативный опыт, Вивианна Эссайва все равно подчеркивает важность участия в политической жизни, призывая молодых женщин не сторониться политики. «Эта деятельность требует упорства и времени, но только в этом случае у вас будет реальный шанс добиться успеха в области гендерного равенства и совершенствования баланса между работой, политикой и личной жизнью».

Италоязычный оригинал отредактировали Даниэле Мариани (Daniele Mariani) и Самуэль Жабер (Samuel Jaberg, он же ответственен за франкоязычный оригинал). Перевод с итальянского на немецкий: Герхард Лоб (Gerhard Lob/jg), подготовка и редактирование русскоязычного оригинала: Игорь Петров / нк / ап.