Появится ли в Швейцария электронное удостоверение личности?

Срок организации проведения референдума еще не истек, но противники e-ID испытывают трудности со сбором необходимых подписей. SWI

Появится ли в Швейцария электронное удостоверение личности? Срок организации проведения референдума по этому вопросу еще не истек, но противники e-ID испытывают трудности со сбором необходимых подписей.

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Бальц Ригендингер

Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году. Доступно на 2 других языках Deutsch de E-ID: Für ein Referendum wird es knapp Оригинал Читать далее E-ID: Für ein Referendum wird es knapp

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Федеральный совет (правительство Швейцарии) недавно представил план по созданию и введению в стране электронного удостоверения личности — так называемого e-ID. Это уже вторая такая попытка: первая провалилась на референдуме. Решающими факторами тогда стали опасения избирателей по поводу возможных утечек личных данных, в том числе с целью коммерческой монетизации идентификационной информации.

В новом проекте по введению e-ID федеральное правительство учло эти риски и озабоченности. «Оно проделало хорошую работу и привлекло (к реализации этого начинания) куда более широкое (гражданское) общество», — говорит Йорго Ананиадис (Jorgo Ananiadis) из швейцарской Пиратской партии, один из основных противников этой инициативы. Самое важное изменение: теперь выдачей электронных удостоверений займется само государство, а не частные компании, что должно будет гарантировать гражданам максимальную безопасность.

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Кроме того, оформление и применение e-ID останется делом сугубо добровольным. В итоге Федеральный совет смог убедить парламент в целесообразности и надлежащей безопасности проекта. В декабре 2024 года депутаты практически единогласно одобрили соответствующий федеральный закон. Однако уже в январе 2025 года противниками электронного удостоверения личности была запущена процедура организации референдума по данному закону.

«Преимущества (электронного удостоверения личности) невелики, а риски значительны», — утверждает Йорго Ананиадис. И если референдум будет организован, то избирателям придется вновь голосовать по этому вопросу. В противном случае, согласно плану федерального правительства, система e-ID будет внедрена уже в следующем 2026 году.

Швейцарцы за рубежом — за e-ID

Электронное удостоверение личности — один из ключевых вопросов для Организации швейцарцев за рубежом (ASO). Организация убеждена, что оно облегчит гражданам Швейцарии, постоянно проживающим за рубежом, взаимодействие с государственными органами власти, а также упростит доступ к банковским и социальным сервисам. Кроме того, многие видят в e-ID важный шаг к долгожданному внедрению электронного голосования.

«Преимущества (электронного удостоверения личности) невелики, а риски значительны». Keystone

Сторонники этого удостоверения считают, что если e-ID зарекомендует себя в качестве надежной и безопасной системы, то это поможет укрепить общее доверие общества к цифровым механизмам участия в политической жизни страны. Однако судьба инициативы пока остается неясной: «дедлайн» процедуры сбора и подачи подписей для проведения референдума — 19 апреля.

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Необходимо собрать 50 000 подписей, но времени у противников проекта остается все меньше. Подписные листы должны быть поданы до 4 апреля, иначе их не успеют нотариально заверить. Оценить ход сбора подписей непросто, так как оппозиция разрозненна и плохо организована. Подписи собираются по всей стране без единой координации. За две недели до окончания кампании очевидно, что процесс застопорился: собрано лишь около половины необходимого количества подписей граждан страны.

Потенциал мобилизации иссяк

Одним из лидеров акции является швейцарская Пиратская партия. Согласно данным организаторов, она одна уже собрала около 10 000 подписей, хотя, по некоторым оценкам, их число может достигать 12 000. Либертарианское движение Mass-Voll, основанное Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi), также ведет сбор подписей и заявляет о 7500 собранных подписях. Кроме того, в кампании участвуют нишевые политические группы крайне правого характера Aufrecht Schweiz и Freunde der Verfassung, возникшие ещё в период пандемии.

Однако прежний потенциал мобилизации иссяк. По словам Римольди, эти организации также собрали лишь 7500 подписей. Молодежное крыло Швейцарской народной партии (SVP) присоединилось к кампании только в середине марта 2025 года. Насколько эффективно оно сможет мобилизовать сторонников, пока неизвестно. Президент «молодых народников» Нильс Фихтер (Nils Fiechter) ничего не говорит насчет того, на какое число подписей можно будет рассчитывать. Небольшая национал-консервативная партия EDU также выразила поддержку идее провести референдум по вопросу введения электронного удостоверения личности. Раздробленность оппозиции сопровождается публичными конфликтами, что ослабляет политическую кампанию, направленную против e-ID.

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В самом начале сбора подписей между Mass-Voll и Пиратской партией возникло соперничество: «пираты» дистанцировались от Mass-Voll, отчасти из-за того, что последнее сотрудничает с ультраправой группировкой Junge Tat. Йорго Ананиадис сожалеет, что СМИ обращает внимание прежде всего на разногласия внутри оппозиции, нежели на её аргументы против электронной идентификации личности. «В конце концов, все (участники кампании по сбору подписей) поддерживают саму идею проведения референдума», — отмечает он. И это так, но мотивы участников кампании порой сильно различаются.

Капиталистическая монетизация

Например, Пиратская партия, обладающая большим опытом в области цифровых технологий, признает, что федеральное правительство уже приложило немалые усилия для того, чтобы представить обществу «ответственное цифровое решение в области персональной идентификации». «С технической точки зрения мы имеем одно из лучших решений на сегодняшний день», — говорит Йорго Ананиадис. Однако он и его партия обеспокоены вопросом защиты персональных данных, особенно в контексте видеосканирования лица, необходимого для создания цифрового удостоверения.

«Насколько нам известно, технология видеоидентификации никогда не обеспечивала полной безопасности», — подчеркивает он, указывая на риск кражи личных данных. Еще одна проблема, на которую указывает Пиратская партия, — возможность привязки e-ID к потребительским данным. Например, удостоверение может использоваться для подтверждения возраста при покупках алкоголя. «Так мы раскрываем свою личность перед капиталистической системой монетизации данных», — отмечает Йорго Ананиадис.

Фундаментальная угроза

С точки зрения организации Mass-Voll, электронное удостоверение личности представляет более фундаментальную угрозу. Николас Римольди опасается, что e-ID станет инструментом усиления государственного контроля за гражданами. «Было бы наивно полагать, что электронное удостоверение останется добровольным делом», — утверждает он. По его мнению, государство может ввести санкции в отношении граждан, отказавшихся от использования e-ID, как это происходило с вакцинацией во время пандемии коронавируса.

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Молодёжная организация Швейцарской народной партии (SVP) также выступает против электронного «аусвайса», считая, что он предоставляет федеральному правительству слишком много власти над личными данными граждан. «С помощью e-ID Федеральный совет может пойти по пути Европейского союза, который стремительно расширяет инструменты наблюдения за людьми и персонального контроля», — предупреждает Нильс Фихтер. На данный момент Федеральное правительство сумело убедить большинство скептиков в том, что безопасность системы e-ID будет гарантирована, но все оставшиеся противники этого проекта, скорее всего, сохранят свое отрицательное мнение. Так что пока невозможно сказать, чем завершится возможный референдум по данному вопросу.

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