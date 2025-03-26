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Представлено контрпредложение к инициативе о финансировании SRG

Комитет Национального совета представил контрпредложение к инициативе о сокращении финансирования SRG
Комитет Национального совета представил контрпредложение к инициативе о сокращении финансирования SRG. Keystone-SDA

Компании должны быть полностью освобождены от уплаты медиапошлины Serafe начиная с 2035 года. Домохозяйства, напротив, продолжат платить эту пошлину в размере нынешних 335 франков в год.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Эти средства (335 франков в год) идут на поддержку общественных (негосударственных) электронных средств массовой информации Швейцарии в лице медиахолдинга SRG SSR. Соответствующее косвенное контрпредложение к инициативе «200 франков достаточно» сформулировал парламентский Комитет по транспорту и телекоммуникациям Национального совета (KVF-N), который курирует данную сферу. Комитет утвердил новую версию контрпредложения 13 голосами «за», одиннадцатью — «против» и при одном воздержавшемся .

Первая попытка выработать такое контрпредложение, предусматривавшее более глубокие изменения, ранее провалилась в профильном комитете Совета кантонов (малой палаты парламента). Теперь KVF-N предлагает смягчённый вариант, надеясь добиться поддержки парламентского большинства и убедить инициативный комитет отозвать своё предложение провести референдум по инициативе об ограничении медиапошлины суммой в 200 франков в год.

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Ключевой акцент в новом варианте контрпредложения сделан на постепенном освобождении бизнес-компаний от уплаты медиапошлины за радио и телевидение, вплоть до полной её отмены в 2035 году. Как подчёркивает курирующий парламентский комитет, в этом направлении действительно существует необходимость в действиях. Параллельно с этим предлагается отказаться от ранее запланированного снижения тарифа медиапошлины для домохозяйств с 335 до 300 швейцарских франков в год, как это было решено Федеральным советом.

В результате этих изменений медиахолдинг SRG всё равно вынужден будет смириться с сокращением финансирования на 120 миллионов швейцарских франков по сравнению с 2025 годом. Согласно позиции KVF-N, косвенное контрпредложение должно вступить в силу только в том случае, если инициативный комитет официально отзовёт свою инициативу «200 франков достаточно». Как отмечается, профильный комитет Совета кантонов (KVF-S, малой палаты) планирует рассмотреть это новое контрпредложение уже в апреле.

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В случае одобрения профильный комитет Национального совета намерен уже до конца апреля представить проект соответствующего закона. Предыдущий вариант контрпредложения от KVF-N был однозначно отклонён комитетом Совета кантонов десятью голосами против двух. В качестве причины указывалось то, что меры, предложенные Федеральным советом — снижение пошлины для домохозяйств и компаний, — уже довольно далеко идут навстречу народной инициативе об «ополовинивании» финансирования холдинга SRG.

Представители левых партий считают, что даже пересмотренное контрпредложение угрожает медийному разнообразию, а значит, и демократическим процессам в стране. По мнению партии «Зелёные» (GPS), бизнес-сектор должен и дальше участвовать в финансировании общественных электронных СМИ. Ассоциация Allianz Pro Medienvielfalt, выступающая против инициативы о сокращении финансирования SRG, в своём заявлении подвергла критике новый вариант косвенного контрпредложения, назвав его противоречивым и неясным. Эта организация выразила надежду на проведение содержательных парламентских дебатов о роли общественных СМИ в стране.

Инициатива «200 франков достаточно» (или SRG-инициатива) предполагает снижение годовой медиапошлины Serafe для домохозяйств до 200 швейцарских франков и полное освобождение от неё всех юридических лиц. Федеральный совет (орган исполнительной власти Швейцарии федерального уровня) рекомендовал отклонить инициативу, но при этом предложил поэтапно сократить тариф медиапошлины для домохозяйств до 300 франков уже к 2029 году, а также с 2027 года понизить порог освобождения компаний от этой пошлины.

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