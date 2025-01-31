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Президент Швейцарии: «Федеральный центр — это машина для субсидий»

Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году, считает, что федеральное правительство превратилось в машину по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями.
Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году, считает, что федеральное правительство превратилось в машину по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями. Keystone-SDA

Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году, считает, что федеральное правительство превратилось в машину по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В среду, 29 января 2025 года, Федеральный совет утвердил план сокращения бюджетных расходов и направил его на межведомственное согласование и общественное обсуждение. Документ предусматривает экономию от 2,7 до 3,6 миллиарда швейцарских франков. «Это не жесткая экономия и не антикризисный пакет. Фактически, это лишь мера сдерживания роста расходов. Вместо 3% роста расходов из бюджета мы ограничимся только 2%», — заявила Карин Келлер-Зуттер в интервью швейцарской общественной франкоязычной телекомпании RTS.

«У нас нет никаких планов урезать социальное обеспечение, нет серьезных сокращений, которые могли бы кому-то навредить», — добавила Карин Келлер-Зуттер. «Мы лишь сокращаем субсидии. Я считаю, что налогоплательщик не обязан финансировать все существующие субсидии и поддерживать разные партикулярные интересы. Ведь федеральный бюджет у нас — это, по сути, трансфертный механизм: 80% поступлений моментально распределяются по различным направлениям — в кантоны, ассоциации, политехнические институты, железные дороги».

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«Федеральное правительство превратилось в машину для субсидий, и если мы сдерживаем рост расходов, то это хорошо, ведь альтернативой остается повышение налогов. А вот это уже напрямую затронет каждого гражданина». По мнению Карин Келлер-Зуттер, представляющей Партию «Либералы» (FDP), поддержание сбалансированного бюджета — это приоритет для страны. «Посмотрите на ситуацию за границей. В Германии правительство оказалось парализовано из-за финансовых проблем. Во Франции ситуация еще хуже — она просто катастрофическая.

Мы не можем позволить себе оказаться в такой же ситуации. Швейцария должна оставаться финансово автономной и стабильной, чтобы в случае очередного кризиса мы могли оперативно реагировать, как это было во время пандемии COVID-19 или при оказании помощи украинским беженцам». Затем, в радиоинтервью, Карин Келлер-Зуттер спросили: если правительство делает упор на контроль расходов, а не на увеличение доходов, не означает ли это, что оно защищает дивиденды акционеров, а не покупательную способность граждан?

«У нас нет проблем с доходами, у нас стабильные налоговые поступления. Но мы слишком много тратим. Нам предстоит направлять еще больше средств на поддержку стареющего населения, финансирование 13-й пенсии по старости и увеличение военного бюджета — естественно, если парламент примет соответствующие решения. Поэтому наша задача — сохранять баланс в государственных финансах». План Федерального совета уже вызвал ожесточенные дискуссии, причем в весьма полемическом тоне.

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Лиза Маццоне (Lisa Mazzone), председатель «Партии зеленых» (GPS), раскритиковала инициативу правительства в интервью газете Blick: «Карин Келлер-Зуттер уверяет нас, что она, как частное лицо, прекрасно понимает, что значит экономить. Но рассуждать о необходимости экономии легче тому, кто получает зарплату федерального советника и летает по миру на правительственном самолете». Она также напомнила, что Швейцария по-прежнему остается одной из стран с самым низким уровнем государственного долга в мире.

«За последние годы Федеральный совет не раз представлял чрезмерно пессимистичные прогнозы, но затем закрывал годовые балансы с профицитом. Похоже, в этом году все повторится!» — отметила Лиза Маццоне. «Наоборот, сейчас как никогда важно инвестировать в будущее. Перед нами стоят серьезнейшие вызовы современности, но, к сожалению, у нас правительство без видения будущего. Несмотря на строгие меры экономии, власти продолжают выделять миллиарды на армию, в то время как расходы на социальную защиту, общественный транспорт и образование урезаются».

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