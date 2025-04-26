Президент Швейцарии: «Франциск всегда уважал людей»
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), присутствующая на похоронах Папы Франциска в Ватикане, отметила, что Понтифик всегда проявлял к людям глубокое уважение.
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«Независимо от того, кто занимал папскую должность, личность главы церкви всегда играла важную роль в нашей семье», — рассказала Карин Келлер-Зуттер в интервью газетам издательской группы Tamedia.
Она призналась, что рада возможности приехать в Рим, чтобы лично проститься с Франциском. Карин Келлер-Зуттер, выросшая в католической вере, была глубоко впечатлена тем, как Папа Франциск исполнял свою миссию. «Это требовало от него больших жертв», — подчеркнула она.
По словам Карин Келлер-Зуттер, Хорхе Марио Бергольо «прожил свою жизнь полноценно». Карин Келлер-Зуттер также вспомнила свою личную встречу с понтификом в 2019 году на канонизации святой Маргариты Бэй (Marguerite Bays). «Он был очень сердечен», — отметила она.
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В тот день, напомним, католическая церковь канонизировала пятерых святых, четверо из которых были женщинами. «Я тогда пошутила в разговоре с Папой Франциском: „Очевидно, женщины не так уж плохи“. Он воспринял (эти слова) с юмором», — рассказала Карин Келлер-Зуттер.
По словам Карин Келлер-Зуттер, в её семье существует традиция слушать папские благословения на Рождество и Пасху. «Было видно, что он произносил последнее Пасхальное благословение из последних сил», — отметила она. Несмотря на скорбь, Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что смерть Папы Франциска в день Пасхи — праздника Воскресения Христова — носит глубокий символический смысл.
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