Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование
Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации о планировавшихся во время пандемии санитарных мерах.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Следствие велось в отношении Петера Лауэнера, бывшего главы отдела связей с общественностью тогдашнего федерального советника (министра) Алена Берсе (Alain Berset), курировавшего здравоохранение. Правоохранительным органам не удалось однозначно доказать наличие состава преступления по статье о «нарушении служебной тайны».
Федеральная прокуратура (BA) подтвердила информацию, ранее опубликованную газетами издательского холдинга Tamedia. Это решение последовало за постановлением Федерального суда в Лозанне от февраля 2025 года.
Читайте подробнее:
Показать больше
В Швейцарии будут расследовать «ковид-гейт»
Высшая судебная инстанция страны запретила прокуратуре анализировать электронную переписку между Петером Лауэнером и генеральным директором издательского холдинга Ringier Group Марком Вальдером (Marc Walder), поддержав тем самым решение суда первой инстанции.
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.