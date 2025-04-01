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Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.
Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации. Keystone-SDA

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации о планировавшихся во время пандемии санитарных мерах.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Следствие велось в отношении Петера Лауэнера, бывшего главы отдела связей с общественностью тогдашнего федерального советника (министра) Алена Берсе (Alain Berset), курировавшего здравоохранение. Правоохранительным органам не удалось однозначно доказать наличие состава преступления по статье о «нарушении служебной тайны».

Федеральная прокуратура (BA) подтвердила информацию, ранее опубликованную газетами издательского холдинга Tamedia. Это решение последовало за постановлением Федерального суда в Лозанне от февраля 2025 года.

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Этот контент был опубликован на Парламентские комиссии проведут проверку возможных фактов утечки из швейцарского МВД конфиденциальных «ковидных» данных.

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