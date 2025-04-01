Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации. Keystone-SDA

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации о планировавшихся во время пандемии санитарных мерах.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Bundesanwaltschaft will Corona-Leaks-Verfahren einstellen Оригинал Читать далее Bundesanwaltschaft will Corona-Leaks-Verfahren einstellen

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Следствие велось в отношении Петера Лауэнера, бывшего главы отдела связей с общественностью тогдашнего федерального советника (министра) Алена Берсе (Alain Berset), курировавшего здравоохранение. Правоохранительным органам не удалось однозначно доказать наличие состава преступления по статье о «нарушении служебной тайны».

Федеральная прокуратура (BA) подтвердила информацию, ранее опубликованную газетами издательского холдинга Tamedia. Это решение последовало за постановлением Федерального суда в Лозанне от февраля 2025 года.

Читайте подробнее:

Показать больше

Показать больше В Швейцарии будут расследовать «ковид-гейт» Этот контент был опубликован на Парламентские комиссии проведут проверку возможных фактов утечки из швейцарского МВД конфиденциальных «ковидных» данных. Читать далее В Швейцарии будут расследовать «ковид-гейт»

Высшая судебная инстанция страны запретила прокуратуре анализировать электронную переписку между Петером Лауэнером и генеральным директором издательского холдинга Ringier Group Марком Вальдером (Marc Walder), поддержав тем самым решение суда первой инстанции.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика