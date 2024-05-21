Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте
Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны. С этой целью партия выдвинет две депутатских инициативы (т. н. «постулата»).
Первый постулат призывает «положить конец распространению антисемитских идей в государственных учебных заведениях Швейцарии». Об этом на прошедших выходных сообщила газета NZZ am Sonntag. Партия считает, что пропалестинские группы оккупировали учебные заведения в нарушение действующего законодательства, помешав их нормальному функционированию. Поэтому партия хочет, чтобы правительство пролило полный свет на эти события, которые, по мнению партии, отнюдь не произошли спонтанно, а были кем-то прицельно организованы.
«Пропалестинские демонстрации (в США) организуют американские неправительственные организации. То же самое происходит в швейцарских университетах», — указал Томас Эши (Thomas Aeschi), председатель парламентской фракции партии, в интервью швейцарскому общественному франкоязычному радио RTS. По его словам, «цель состоит в том, чтобы выяснить, координируются ли протесты иностранными структурами, присутствующими в Швейцарии».
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В частности, партия хотела бы выяснить, как планировались и координировались демонстрации, она также хочет получить информацию о том, как федеральные и кантональные власти следят за тем, чтобы в учебных учреждениях не было дискриминации по политическим или этническим признакам. Во втором своем парламентском постулате партия хочет знать, рассматривают ли университеты так называемое «политическое разнообразие» в качестве своей цели, и если да, то насколько реально важна для них эта цель.
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Партия хочет, чтобы правительство объяснило, как в университетах и вузах страны гарантируется политическое разнообразие и научная нейтральность. Еще один аспект: критерии отбора исследовательских проектов. В постулате содержится призыв к правительству разъяснить, насколько такие критерии являются научными, а не идеологическими.
«А то у нас сложилось впечатление, что руководство швейцарских университетов становится все более и более левым в политическом отношении, и некоторые университеты сами поддерживают такого рода протесты. И если швейцарское правительство выделяет кантонам деньги на цель поддержки университетов, то оно, по идее, должно более четко следить за тем, чтобы руководство вузов не было левым и не поддерживало все эти антисемитские протесты».
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Михаэль Буффат (Michaël Buffat), депутат-«народник» от кантона Во, придерживается того же мнения. «Вопрос не в том, поддерживаем ли мы протесты по существу. Дело в форме: должны ли университеты быть оккупированными какими-то определенными политическими группами? Вызывает беспокойство и тот факт, что мы видим, как и какое мнение высказывают представители профессорско-преподавательского состава». Представители левых и крайне левых сил, в целом поддерживающих эти студенческие забастовки, выступают с критикой.
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«Мы не понимаем, почему должно проводиться какое-то специальное расследование», — указал Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga), сенатор-социалист (депутат Совета кантонов) от кантона Женева. По его мнению, молодые люди просто потрясены тем, что они видят, и в результате они организуются сами. Что же касается научного нейтралитета, то университеты, мол, никогда не бывают нейтральными. Молчание перед лицом ужаса — это соучастие в ужасе.
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