Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте

Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.
Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны. С этой целью партия выдвинет две депутатских инициативы (т. н. «постулата»).

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo

Первый постулат призывает «положить конец распространению антисемитских идей в государственных учебных заведениях Швейцарии». Об этом на прошедших выходных сообщила газета NZZ am Sonntag. Партия считает, что пропалестинские группы оккупировали учебные заведения в нарушение действующего законодательства, помешав их нормальному функционированию. Поэтому партия хочет, чтобы правительство пролило полный свет на эти события, которые, по мнению партии, отнюдь не произошли спонтанно, а были кем-то прицельно организованы.

«Пропалестинские демонстрации (в США) организуют американские неправительственные организации. То же самое происходит в швейцарских университетах», — указал Томас Эши (Thomas Aeschi), председатель парламентской фракции партии, в интервью швейцарскому общественному франкоязычному радио RTS. По его словам, «цель состоит в том, чтобы выяснить, координируются ли протесты иностранными структурами, присутствующими в Швейцарии».

Показать больше
«Университет — это демократический институт, в рамках которого должны поощряться открытые дебаты. Однако в громких голосах некоторых протестующих прослеживаются следы тенденциозной заидеологизированности и радикализма»

Показать больше

Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами

Этот контент был опубликован на Швейцарская Федерация еврейских общин (SIG) заявила, что с тревогой следит за радикализацией настроений в ряде швейцарских университетов.

Читать далее Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами

В частности, партия хотела бы выяснить, как планировались и координировались демонстрации, она также хочет получить информацию о том, как федеральные и кантональные власти следят за тем, чтобы в учебных учреждениях не было дискриминации по политическим или этническим признакам. Во втором своем парламентском постулате партия хочет знать, рассматривают ли университеты так называемое «политическое разнообразие» в качестве своей цели, и если да, то насколько реально важна для них эта цель.

Показать больше
ETHZ

Показать больше

Швейцарские вузы обеспокоены активностью сторонников ХАМАС

Этот контент был опубликован на Швейцарские вузы и университеты решительно пресекают активность структур и лиц, поддерживающих и сочувствующих атаке ХАМАС против Израиля.

Читать далее Швейцарские вузы обеспокоены активностью сторонников ХАМАС

Партия хочет, чтобы правительство объяснило, как в университетах и вузах страны гарантируется политическое разнообразие и научная нейтральность. Еще один аспект: критерии отбора исследовательских проектов. В постулате содержится призыв к правительству разъяснить, насколько такие критерии являются научными, а не идеологическими.

«А то у нас сложилось впечатление, что руководство швейцарских университетов становится все более и более левым в политическом отношении, и некоторые университеты сами поддерживают такого рода протесты. И если швейцарское правительство выделяет кантонам деньги на цель поддержки университетов, то оно, по идее, должно более четко следить за тем, чтобы руководство вузов не было левым и не поддерживало все эти антисемитские протесты».

Показать больше
Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Показать больше

Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Этот контент был опубликован на Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Читать далее Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Михаэль Буффат (Michaël Buffat), депутат-«народник» от кантона Во, придерживается того же мнения. «Вопрос не в том, поддерживаем ли мы протесты по существу. Дело в форме: должны ли университеты быть оккупированными какими-то определенными политическими группами? Вызывает беспокойство и тот факт, что мы видим, как и какое мнение высказывают представители профессорско-преподавательского состава». Представители левых и крайне левых сил, в целом поддерживающих эти студенческие забастовки, выступают с критикой.

Показать больше

«Мы не понимаем, почему должно проводиться какое-то специальное расследование», — указал Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga), сенатор-социалист (депутат Совета кантонов) от кантона Женева. По его мнению, молодые люди просто потрясены тем, что они видят, и в результате они организуются сами. Что же касается научного нейтралитета, то университеты, мол, никогда не бывают нейтральными. Молчание перед лицом ужаса — это соучастие в ужасе.

Показать больше
Hamas mural in Gaza in 2022.

Показать больше

Швейцарское правительство запретило ХАМАС

Этот контент был опубликован на Такое решение было принято швейцарским кабмином по итогам традиционного заседания, которое проходит по средам.

Читать далее Швейцарское правительство запретило ХАМАС

Новости

США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года).

Показать больше

Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский дипломат Тони Фриш, до 2021 года он был, в частности, специальным представителем по Украине в ОБСЕ.

Читать далее Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?
Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

Показать больше

Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

Читать далее Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке
По данным МККК с начала полномасштабного вторжения России в Украине без вести пропали 23 тыс. человек

Показать больше

Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Что означает новый закон о мобилизации для 11 000 украинцев в Швейцарии, которые теперь в теории могли бы быть мобилизованы?

Читать далее Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии
Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

Показать больше

Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»
Бюргеншток1

Показать больше

Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию

Этот контент был опубликован на Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию.

Читать далее Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию
Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

Показать больше

Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил далекоидущие изменения в собственном Уставе.

Читать далее Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?
На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Показать больше

Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

Этот контент был опубликован на На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Читать далее Швейцарские пацифисты против перевооружения армии
В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

Показать больше

Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Показать больше

Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 
В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Показать больше

Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария намерена запретить исламистскую палестинскую организацию ХАМАС сроком на пять лет, разработав для этого соответствующий законопроект.

Показать больше

Швейцария запретит ХАМАС на пять лет

Этот контент был опубликован на Швейцария намерена запретить ХАМАС сроком на пять лет, разработав для этого соответствующий законопроект.

Читать далее Швейцария запретит ХАМАС на пять лет
Гремингер

Показать больше

«Мы не можем оставить ХАМАС на попечение Тегерана и Москвы»

Этот контент был опубликован на Швейцарский дипломат Томас Гремингер дает в интервью швейцарским телеканалам SRF и RTS свою оценку текущих событий на Ближнем Востоке.

Читать далее «Мы не можем оставить ХАМАС на попечение Тегерана и Москвы»
Hamas fighters

Показать больше

Парламент Швейцарии проголосовал за запрет ХАМАС

Этот контент был опубликован на Швейцария уверенно движется к полному запрету в стране ХАМАС, исламистского движения, находящегося у власти в секторе Газа.

Читать далее Парламент Швейцарии проголосовал за запрет ХАМАС
Rubble in Gaza

Показать больше

Ральф Левин: «Нельзя переносить этот конфликт в Швейцарию»

Этот контент был опубликован на По его мнению, с ХАМАС нельзя заключить мир, но часть населения Израиля снова может быть будет готова к диалогу с Палестиной.

Читать далее Ральф Левин: «Нельзя переносить этот конфликт в Швейцарию»
government minister

Показать больше

Министр правительства Швейцарии помянул жертв ХАМАС

Этот контент был опубликован на Швейцарский министр экологии, транспорта и коммуникаций Альберт Рёшти принял участие в поминальной службе по жертвам терактов ХАМАС.

Читать далее Министр правительства Швейцарии помянул жертв ХАМАС
Голоса в пользу окончательной и бесповоротной ликвидации Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) становятся все громче.

Показать больше

Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд

Этот контент был опубликован на Голоса в пользу ликвидации Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ становятся все громче. Портал SWI swissinfo.ch подробно разбирался в ситуации.

Читать далее Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR