Результаты референдума 22 сентября 2024 года в Швейцарии

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В Швейцарии снова будут голосовать по вопросу пенсий

Этот контент был опубликован на Но ведь только что граждане уже голосовали и очень радовались реформе пенсионной системы? Да, но не все так просто.

Читать далее В Швейцарии снова будут голосовать по вопросу пенсий