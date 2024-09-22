Результаты референдума 22 сентября 2024 года в Швейцарии
Внешний контент
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Пенсии и экология на референдуме в Швейцарии 22 сентября 2024 года
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Избиратели ответят на вопрос о территориальной принадлежности Мутье
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Швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы
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Переход Мутье в кантон Берн состоится в 2026 году
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