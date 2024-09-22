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Национальная политика

Результаты референдума 22 сентября 2024 года в Швейцарии

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Избиратели ответят на вопрос о территориальной принадлежности Мутье

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Избиратели ответят на вопрос о территориальной принадлежности Мутье

Этот контент был опубликован на Если на референдуме 22 сентября 2024 года оба кантона, Берн и Юра, примут позитивное решение, то муниципалитет Мутье перейдет из кантона Берн в кантон Юра.

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И снова граждане Швейцарии отдадут сегодня свои голоса на общенациональном референдуме. На повестке дня вопросы сложные – и очень сложные.

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Швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы

Этот контент был опубликован на Согласно последним опросам, должно было случиться почти чудо, для того чтобы этот законопроект получил народное «добро». Чуда не произошло.

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Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

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Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

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Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
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«Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»

Этот контент был опубликован на Блез Офман, виноградарь: «Городские жители не замечают усилий, прилагаемых сельским хозяйством в сфере сохранения здоровой экосреды».

Читать далее «Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»
Соответствует ли действительности представление о Швейцарии как о райском уголке первозданной природы?

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Биоразнообразие в Швейцарии: цифры и факты в шести графиках

Этот контент был опубликован на Соответствует ли действительности представление о Швейцарии как о райском уголке первозданной природы? Посмотрим внимательнее.

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В Швейцарии снова будут голосовать по вопросу пенсий

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В Швейцарии снова будут голосовать по вопросу пенсий

Этот контент был опубликован на Но ведь только что граждане уже голосовали и очень радовались реформе пенсионной системы? Да, но не все так просто.

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Two old people on a bench

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Швейцарцы копят и в старости, чтобы передать деньги внукам

Этот контент был опубликован на В Швейцарии пенсионеры копят в старости, чтобы иметь возможность передать какие-то средства своим внукам

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голосование

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Прямая демократия в Швейцарии и в России: найдите отличия!

Этот контент был опубликован на Наш все еще актуальный материал из архива о том, что такое настоящая прямая демократия и настоящий референдум.

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