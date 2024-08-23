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Национальная политика

Риск терактов в Швейцарии повысился

Keystone-SDA

За время с начала 2024 года риск терактов в Швейцарии заметно повысился. Об этом предупредил Кристиан Дюсси (Christian Dussey), директор Федеральной разведывательной службы NDB. Он добавил также, что для Швейцарии война в Украине превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo , Keystone-SDA

В своём интервью, опубликованном в четверг 22 августа 2024 года газетами издательской группы Tamedia, Кристиан Дюсси напомнил, что террористическая группировка «Исламское государство» долгое время не подавала признаков жизни, но теперь она приобрела второе дыхание, в том числе в результате усилий по собственной перезагрузке, помноженных на потенциал социальных сетей.

Что касается Швейцарии, то здесь наиболее вероятным сценарием является теракт, совершенный в одиночку отдельным индивидуумом, подвергшимся в соцсетях исламистской радикализации. В связи с этим он напомнил о том, как в начале марта 2024 года 15-летний подросток совершил попытку убийства члена ортодоксальной еврейской общины Цюриха. При этом угроза насилия со стороны крайне правых или левых политических сил остается в стабильном состоянии.

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Кристиан Дюсси отметил, что только за период с начала текущего года по всей Европе было произведено около тридцати арестов в связи с исламистскими террористическими угрозами, что «больше, чем за весь прошлый 2023 год». Он добавил, что особенно сильно выделилась именно Швейцария: в апреле 2024 года в кантонах Шаффхаузен и Тургау по подозрению в террористической деятельности были арестованы трое молодых людей в возрасте 15, 16 и 18 лет.

С целью противодействия исламистской угрозе NDB ведет в сотрудничестве с иностранными спецслужбами интенсивный мониторинг ситуации в соцсетях и в интернете в целом. По его словам, после терактов 11 сентября 2001 года это сотрудничество работает «исключительно хорошо». Ежегодно между NDB и иностранными спецслужбами-партнёрами происходит обмен почти 20 тыс. релевантных сообщений.

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«Международное сотрудничество просто незаменимо для NDB, службы, которая численности даже меньше, чем полиция одного города Лозанна». Как отметил Кристиан Дюсси, нехватка персонала стала еще более заметной после вторжения России в Украину в 2022 году. «После более чем двух лет войны и повышения степени террористической угрозы мы вынуждены констатировать, что все внутренние реформы NDB [начатые ещё до вторжения России] не способны компенсировать острую нехватку персонала».

По его словам, сейчас ведутся переговоры с федеральным Министерством обороны (VBS) об увеличении числа сотрудников NDB. Кристиан Дюсси добавил, что война в Украине «превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия».

«Швейцария затронута и прямо, и косвенно, так как эта гибридная война частично происходит на швейцарской территории, на которой, кроме того, иностранные спецслужбы постоянно проводят операции, противоречащие нашим интересам», — утверждает глава разведки. По его словам, NDB противодействует попыткам обойти антироссийские санкции буквально в ежедневном режиме.

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