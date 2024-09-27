Сессия парламента Швейцарии: армия, экономия, Голодомор и немножко нервно

Депутаты партии «Центр» во время заседания Совета кантонов. Keystone / Peter Schneider

Каковы итоги нынешней осенней сессии швейцарского парламента? Много споров, признание Голодомора геноцидом, план экономии бюджетных расходов, мало прогресса с точки зрения швейцарцев, проживающих на ПМЖ за границей.

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Большим разочарованием для швейцарцев, живущих за границей, стало отклонение парламентом предложения о том, чтобы сделать возможным швейцарское медицинское страхование для тех, кто постоянно проживает за рубежом. Похоже, что этот вопрос теперь на какое-то весьма значительное время будет положен в очень долгий ящик.

«Похоже, у нас, швейцарцев за границей, очень слабое лобби в Швейцарской народной партии (SVP), в партии „Либералы“ (FDP) и в партии „Зеленых Либералов“ (GLP), нам нужно будет поработать над этим в будущем. Так или иначе, но проблема как была, так и осталась: многие швейцарцы, находящиеся на ПМЖ за границей, всё ещё не имеют медицинской страховкиВнешняя ссылка или имеют её в недостаточном объёме».

Таков был комментарий Йозеф Шнидера, делегата от сообщества швейцарцев, постоянно живущих в Таиланде. Хорошо уже хотя бы то, что детские пособияВнешняя ссылка, как и раньше, пока будут выплачиваться из Швейцарии в Таиланд, а это ни много ни мало около 800 франков на ребенка в месяц. Данный вопрос пока исчез из повестки дня Совета кантонов, хотя Affaire à suivre, как говорится, продолжение следует, и шансов на то, что такой порядок сохранится и его не отменят в будущем, практически нет.

В чем проблема?

Каждый, кто смог бы или захотел в эти дни бросить взгляд на Швейцарию со стороны, мог бы, как и один из депутатов парламента от социал-демократов, задать себе вопрос: «Вот ты смотришь на Швейцарию сверху, с высоты птичьего полета, ты ничего не знаешь про неё, и ты думаешь про себя, а какие проблемы могут быть у такой страны?» Драматическая пауза, вопросительный взгляд. Затем ответ: «Деньги! Ты бы никогда не догадался, что проблемой Швейцарии может быть недостаток денег. Но именно об этом мы здесь сейчас и спорим».

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В Швейцарии по итогам референдума уже несколько лет как работает строгое бюджетное правило «долгового тормоза»: звучит странно, но, по сути, всё просто: общественным бюджетам запрещено тратить больше, чем они зарабатывают. В ближайшем будущем, однако, бюджетные расходы будут неизбежно и неуклонно расти. А что тут удивляться: народ назначил себе 13-ю пенсию по старости, а нестабильные военно-политические времена требуют увеличивать военные ассигнования.

План экономии бюджетных расходов в пожарном порядке

И вот так вдруг, для постороннего наблюдателя совершенно неожиданно Швейцария столкнулась с необходимостью или иметь больше доходов или же больше экономить. Правительства сделало ставку на больше экономить. Незадолго до начала осенней парламентской сессии Федеральный совет (кабмин) представил парламенту пакет мер по экономии бюджетных расходов в размере 5 млрд франков. В кулуарах парламента этот план был темой, которая доминировала почти во всех разговорах и дискуссиях.

Для левых это шаг в сторону сокращения социальных расходов и общественно значимых госуслуг. Правые, напротив, приветствуют этот пакет в качестве давно назревшей меры, радуясь неожиданно большому количеству идей относительно того, где и как можно было бы сэкономить. «Наконец-то мы точно знаем, какой у нас есть потенциал экономии», — говорит депутат от партии «народников» (SVP / UDC) Фрони Тальманн (Vroni Thalmann). Она самыми позитивными словами хвалит экспертную группу, которая проанализировала все федеральные бюджетные расходы вплоть до самой последней строчки огромной таблицы Excel, выделив более шести десятков позиций.

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«Мы бы в парламенте просто не смогли бы сделать ничего подобного в плане тщательности и дотошности», — говорит она. А план этот, кстати, предусматривает отмену федерального финансирования швейцарского иновещания, которое сейчас организовано под крышей общественного медиахолдинга SRG SSR и, таким образом, на повестке дня стоит финансирование и нашего портала SWI swissinfo. В следующем году в конце января весь план экономии будет представлен для общественных консультаций и вынесен на трёхмесячное межведомственное согласование, а потом в течение 2025 года он будет подробно обсужден в парламенте.

Откуда взять деньги, и на какую армию?

Деньги также остаются главным камнем преткновения в рамках дебатов и по вопросу финансирования Вооруженных сил страны. Обе палаты согласны с тем, что Швейцария должна финансировать свою армию более щедро, наращивая при этом масштабы финансирования куда более быстрыми темпами, чем даже предлагал Федеральный совет (кабмин). И это тоже ясно: тот, кто не кормит свою армию, однажды будет вынужден кормить чужую.

Однако остается неясным другой вопрос: а откуда должны взяться дополнительные 4 миллиарда на эту цель? Национальный совет и Совет кантонов долго и до хрипоты спорили сначала каждый у себя в палате, а теперь они должны будет прийти к какому-то окончательному соглашению на следующей зимней парламентской сессии. В Национальном совете (малая палата) армейские дебаты были, наверное, самыми эмоциональными, отчасти потому, что часть денег на армию должна была быть взята из средств, выделяемых на помощь беднейшим странам мира.

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Понятно, что в такой ситуации нервы очень быстро перегорают и парламентарии начинают пользоваться непарламентскими выражениями, так, как это позволил себе сделать социалист Фабиан Молина, который обозвал депутатов правых партий «клоунами» и «параноиками».

Министр обороны и президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд и «шеф армии» Томас Зюссли в здании парламента Швейцарии в Берне. Keystone / Anthony Anex

Последние тут же потребовали от него извинений, а председатель партии «Центр» даже пригрозил подать исковую жалобу в суд. Как бы там ни было, в ходе дебатов выяснилось, на самом деле, главное: никто пока точно не знает, а как должна выглядеть швейцарская армия будущего. Нужны ли нам танки или беспилотники? Нужны ли нам кибер-воины или же опытные мотострелки? Парламент спорил о разных концепциях военного строительства, притом что сформулировать такую концепцию на самом деле должно было бы само правительство.

Предоставление убежища: закручивая гайки!

Насколько глубок раскол между левыми и правыми, стало ясно самое позднее в ходе специальных дебатов по вопросам предоставления убежища, организованных «народниками» (SVP). Эта самая влиятельная партия Швейцарии выдвинула целый ряд законодательных поправок, которые были призваны еще больше ужесточить порядок предоставления убежища в стране.

Некоторые из них были отклонены Национальным советом, но одно по-настоящему сенсационное предложение было принято: так называемым «временно принятым» беженцам было отказано в воссоединении семей, то есть им не разрешено теперь перевозить в Швейцарию своих ближайших родственников. Министр юстиции и полиции Беат Янс (партия социалистов / SP, курирует миграционное досье) тщетно пытался переломить настроение парламентского большинства, но «народники» просто забросали его во время дебатов бесчисленными вопросами.

Во время внеочередных специальных дебатов по теме предоставления убежища: депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) решительно стоят в длинной очереди желающих задать вопросы курирующему министру Беату Янсу. Keystone / Anthony Anex

В итоге Совет кантонов передал данное решение Национального совета в свой Комитет по юридическим вопросам, который первым делом теперь изучит, насколько запрет на воссоединение семей совместим с базовыми правами человека и с Конституцией Швейцарии. Поразительно, что социалисты буквально за одну ночь собрали более 100 000 подписей, необходимых для вынесения данного вопроса на референдум.

Эта акция стала уникальной демонстрацией силы со стороны левых, однако настоящей новеллой стал тот факт, что даже либералы (FDP) и часть депутатов от партии «Центр» (Mitte) заняли по вопросам миграции заметно более жесткую, чем раньше, позицию. Всё это проявилось даже в ходе дебатов о необходимости устранения фактической дискриминации Внешняя ссылкашвейцарских граждан, возвращающихся с ПМЖ из-за границы домой и привозящих с собой членов семей с паспортами стран, не входящих в ЕС / ЕАСТ. Совет кантонов и здесь тоже усмотрел опасность раскручивания маховика миграции и отправил вопрос обратно в Национальный совет на доработку.

Реальная политика и символическая политика

А Украина? Солидарность явно пасует перед формально-юридическими соображениями. Совет кантонов намерен ослабить санкции против Москвы, которые Швейцария ввела вслед за ЕС после агрессии России против Украины. В частности, сенаторы хотят снова разрешить швейцарским юристам сотрудничать с российскими компаниями. Министр экономики Ги Пармелен напрасно предупреждал, что это ослабит авторитет Швейцарии на внешнеполитической арене.

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Более того, Совет кантонов также хочет запретить в будущем поставлять в Украину даже швейцарские бронежилеты. В противном случае Швейцарии, мол, придется поставлять такие же жилеты и в Россию. Такова была аргументация и таковая у нас ныне реальная политика. Остается лишь политика символов: Национальный совет признал Голодомор геноцидом. Голодомор — это война, которую Россия вела против Украины костлявой рукой голода: при Сталине, то есть почти уже более 90 лет назад.

Немецкоязычный оригинал материала отредактировал Самуэль Жабер (Samuel Jaberg), русскоязычный оригинал материала подготовил, отредактировал и адаптировал Игорь Петров.

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