Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям

На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели ответят на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Keystone / Gaetan Bally



Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует «расшить узкие места», заметно затрудняющие пользование скоростными автобанами, расширить автомагистраль А1 как минимум до шести полос на участках Берн-Цюрих и Лозанна-Женева. Стоимость проекта — 5,3 млрд франков. Против законопроекта был успешно организован референдум. Граждане Швейцарии (две трети населения) будут голосовать 24 ноября 2024 года.

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Автомагистраль А1 принадлежит к важнейшим национальным автотрассам Швейцарии, она протянулась на 410 километров с востока на запад. Это не только самая длинная дорога в стране, но ещё и самая «страдающая» от постоянных пробок. По данным Федерального ведомства статистики Швейцарии (BfS), только в 2023 году в стране было зарегистрировано заторов общей продолжительностью 16 279 часов. Для борьбы с узкими местами на А1 и с другими проблемами в рамках национальной автодорожной сети Федеральный совет предложил парламенту профинансировать шесть проектов по расширению дорог — пять в немецкоязычной Швейцарии и один во франкоязычной.

Швейцарский парламент, со своей стороны, одобрил эти проекты в сентябре 2023 года, считая, что повышение пропускной способности швейцарских скоростных автострад является мерой необходимой и общественно значимой. Тем не менее в Швейцарии царит прямая демократия. Это значит, что гражданское общество может оппонировать власти, выбирать себе руководство и ставить под вопрос даже решения, принятые парламентом. Именно так и поступил широкий альянс, возглавляемый влиятельным Швейцарским транспортным клубом (VCS) и экологической организацией umverkehR, занимающейся вопросами транспортной политики.

Референдум против планов правительства в области развития дорожной сети страны они организовали под громким лозунгом «Остановите автодорожное безумие» (Stopp dem Autobahnwahnsinn). В течение трех месяцев под предложением провести референдум было собрано 100 000 подписей, что в два раза больше, чем требовалось бы по закону. Референдум как метод похоронить планы правительства поддержали, в частности, партия «Зеленые» (GPS) и Социал-демократическая партия (SP).

Что именно предусматривает план Федерального совета?

Федеральный совет (кабмин Швейцарии) хочет и дальше поддерживать степень функциональности национальной сети автомагистралей на должном уровне, вкладывая средства налогоплательщиков в достойное качество обслуживания и выборочное расширение дорог. План перспективного развития дорожно-транспортной сети страны находится в основе программы стратегического развития дорог страны (STrategische EntwicklungsProgramm или STEP). Каждые четыре года в рамках этой программы правительство представляет на обсуждение парламента очередной пакет мер и проектов.

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Нынешний пакет включает в себя шесть проектов. На франкофонном западе Швейцарии должна быть расширена до трех полос в каждом направлении дорога А1 на двух участках общей протяженностью около 19 километров (Ле Венгерон — Коппе — Ньон / Le Vengeron — Coppet — Nyon). В немецкоязычной Швейцарии должны быть расширены участки под Берном: Ванкдорф — Шёнбюль / Wankdorf-Schönbühl, с шести до восьми полос, и Шёнбюль — Кирхберг / Schönbühl-Kirchberg, с четырех до шести полос. Расширены должны быть туннели Фэзенштауб / Fäsenstaubtunnel, Рейнский туннель / Rheintunnel и Розенбергский туннель / Rosenbergtunnel.

Каковы аргументы в пользу этой программы?

Федеральный совет намерен повысить функциональность и безопасность скоростных автомагистралей, устранить узкие места в стратегически важных регионах и тем самым сделать автомобильный поток более плавным. В противном случае пробки на основных магистралях будут и дальше означать резкое повышение в часы пик нагрузки на локальные и региональные трассы, что уже заметно ухудшает качество жизни жителей городов и деревень, через которые эти трассы проложены (скоростные федеральные трассы обычно проложены в обход городов).

Переброска подразделения швейцарских Вооруженных сил по автобану А1, кантон Аргау, во время учений Pilum 22 в понедельник, 28 ноября 2022 года. © Keystone / Ennio Leanza

Население Швейцарии постоянно увеличивается, поэтому сторонники этого проекта считают, что выборочное расширение и модернизация порой сильно перегруженных автобанов просто необходимы, кроме того, стране важно поддерживать адаптированную, функциональную и надежную дорожную инфраструктуру, с тем чтобы иметь возможность удовлетворять потребности людей и компаний в адекватной мобильности. «Функционирующая мобильность — это свобода, рабочие места и процветание», — говорит Петер Гёчи (Peter Goetschi), президент общественной организации Touring Club Schweiz (TCS). Бизнес-ассоциации, со своей стороны, подчеркивают, что для организации надежной системы грузоперевозок автобаны имеют системообразующее значение.

Какие аргументы выдвигаются против расширения автомагистралей?

Альянс противников такого рода планов считает, что запланированное расширение автомагистралей несовместимо с климатическими целями, которые Швейцария поставила перед собой, ратифицировав в своё время Парижское соглашение. В настоящее время на автомобильное движение приходится почти треть всех выбросов CO₂ в Швейцарии. Организация VCS утверждает, что необходимо срочно подумать об «экологичной и устойчивой мобильности», расширяя услуги общественного транспорта, а не строить более широкие дороги. Планируемое увеличение пропускной способности основных дорог есть мера «неадекватная и устаревшая».

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Каждая новая более широкая дорога ведет к увеличению трафика, так что все меры по расшивке узких мест быстро теряют смысл, так как предложение рождает спрос. Таково мнение противников планов правительства, в целом осуждающих «постоянное и во все больших масштабах происходящее бетонирование Швейцарии». Реализация такого рода планов «нанесет удар по ландшафтам, уничтожит фермерские и лесные угодья, а также зоны, способствующие биологическому разнообразию, не говоря уже о местах для отдыха». Затраты на расширение дорожной сети критикуются ими в качестве «непомерных и неадекватных».

Строительство новых автомагистралей станет одним из главных вопросов, потому что эта тема волнует всех. © Keystone / Anthony Anex

Общественная организация UmverkehR говорит об «откровенном расточительстве». По её данным, стоимость этих шести проектов составляет около 5,3 миллиарда швейцарских франков, и это без учета стоимости будущего обслуживания новой инфраструктуры. Да, эти проекты финансируются за счет налога на бензин и налога на автотранспортное средство, но при этом, как говорит UmverkehR, «население оплачивает расходы, связанные с ущербом, наносимым самим дорожным движением: а это аварии, шумовое давление, загрязнение воздуха, вред, наносимый здоровью, климату и окружающей среде».

Кто поддерживает расширение автомагистралей?

Федеральный совет и парламент в целом, а также правые партии, прежде всего Швейцарская народная партия (SVP). Автомобильные общественные ассоциации, такие как TCS и ACS, а также бизнес-организации, такие как Швейцарская ассоциация малого и среднего бизнеса (Schweizerischer Gewerbeverband SGV) и economiesuisse, выступают за все эти планы. Эти структуры объединились в альянс Ja zur Sicherung der Nationalstrassen («Да — гарантиям для автобанов») и уже начали кампанию под лозунгом Für eine Schweiz, die vorwärtskommt («За Швейцарию, которая движется вперед»).

Кто выступает против расширения автобанов?

Против агитирует альянс организаций по защите окружающей среды и климата, а также левые партии. В число противников входят «Гринпис», WWF, Климатический альянс Швейцарии (Klima-Allianz Schweiz) и организация Birdlife, а также партия «Зелёные» (GPS) и Социал-демократическая партия (SP). К альянсу также присоединились «Врачи за окружающую среду» (Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz), Швейцарская лига против шума (Schweizerische Liga gegen Lärm), экологическая фермерская организация Uniterre и Ассоциация мелких фермеров (Kleinbauernvereinigung).

Франкоязычный оригинал отредактировал Самуэль Жабер (Samuel Jaberg), русскоязычный оригинал подготовлен и адаптирован русскоязычной редакцией SWI / нк / ап.