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Социал-демократы — самая богатая политическая партия в Швейцарии

В 2023 году социал-демократы сумели обеспечить себе самый большой объем пожертвований в размере 9 млн франков.
В 2023 году социал-демократы сумели обеспечить себе самый большой объем пожертвований в размере 9 млн франков. Keystone-SDA

В 2023 году швейцарские социал-демократы (SP) сумели обеспечить себе самый большой объем пожертвований в размере 9 млн франков. Это на треть больше, чем у занимающей второе место Швейцарской народной партии (SVP), и более чем в два раза больше, чем у партии «Либералы» (FDP. Die Liberalen).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Таков вывод третьего отчета о ситуации в области финансировании партий за 2023 год, опубликованного Федеральным аудиторским Ведомством Швейцарии (Счетная палата / Eidgenössische Finanzkontrolle) в пятницу 30 августа 2024 года. Согласно этому отчету, правая Швейцарская народная партия аккумулировала в общей сложности около 5,89 миллиона швейцарских франков, а либералы, занявшие третье место — 4,2 миллиона франков.

Внизу рейтинга расположились центристы (Die Mitte), за ними следуют «Зеленые» (GPS) и «Партия Зелёных Либералов» (GLP). По данным Счетной палаты в Швейцарии существуют значительные различия в плане организации сбора членских взносов, но в целом «степень прозрачности в области финансирования партий и политических движений повысилась».

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«Черным ящиком» пока остаются партийные и околопартийные фонды. Напомним, что политические партии, представленные в парламенте Швейцарии, вот уже как год обязаны раскрывать всю свою финансовую информацию, прежде всего о взносах и пожертвований в размере от 15 000 швейцарских франков и информировать о них Счетную палату. Подробности и аналитика: в материале ниже.

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