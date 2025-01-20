«Угроза терроризма возрастает и в Швейцарии»

«Угроза терроризма возрастает и в Швейцарии». С таким предупреждением выступил на днях федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер (Stefan Blättler). Keystone-SDA

В настоящее время в Швейцарии ведется 120 судебных процессов по делам о терроризме. Как указал федеральный прокурор Штефан Блеттлер в интервью SonntagsZeitung, это соответствует удвоению количества таких дел по сравнению с 2022 годом.

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Большинство из этих процессов так или иначе касаются так называемых «джихадистов». Эта проблематика включает в себя террористическую пропаганду в интернете, а также денежные потоки, поступающие из Швейцарии в распоряжение террористических организаций. Особое внимание прокурор призывает обратить на людей, готовых отправится на «джихад».

«Существует опасность, что эти люди однажды сами начнут планировать в стране теракты, если их не остановить заранее. Как раз благодаря превентивному вмешательству в последнее время нам действительно удавалось предотвращать готовящиеся теракты», — подчеркнул Штефан Блеттлер.

При этом он предупредил, что террористическая деятельность в Швейцарии будет нарастать и исходить надо именно из этого. «Не следует думать, что Швейцария и дальше будет находиться в привилегированном положении по сравнению с другими странами, такими как Германия или Франция. Такое впечатление обманчиво. В Швейцарии уже имели место единичные инциденты в Морже, Лугано и Цюрихе.

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Это были отдельные изолированные случаи, но именно поэтому таких преступников сложно „отследить“ на начальном этапе планирования ими своих деяний. Теракт в Магдебурге еще раз подчеркивает, что мы должны быть бдительными». Как указал далее Федеральный прокурор, организованная преступность давно уже освоила интернет, но расследование таких дел затягивается из-за нехватки персонала.

«Федеральное правительство долгое время пренебрегало внутренней безопасностью. У нас явно есть недостатки в этой области», — цитирует газета SonntagsZeitung Штефана Блеттлера. Он предупредил также, что Швейцария должна принимать активные меры против «клановой преступности», иначе страна не избежит того, с чем уже сталкиваются правоохранительные органы в Бельгии или Швеции.

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