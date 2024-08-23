Цены на товары и услуги для отдыха растут темпами выше среднего

В многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего. Keystone / Urs Flueeler

Цены на товары для отдыха в июле 2024 года увеличились в Швейцарии в чуть большей степени, чем цены на другие товары и услуги. Об этом свидетельствует перечень цен на базовые товары, опубликованный сервисом сравнения цен Comparis.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Preise für Freizeitprodukte steigen überdurchschnittlich Оригинал Читать далее Preise für Freizeitprodukte steigen überdurchschnittlich

За отчетный год товары для отдыха и развлечений стали дороже на 1,6 процента, в то время как официальный годовой уровень инфляции по национальному индексу потребительских цен составил всего 1,3 процента. Портал Comparis постоянно мониторит в Швейцарии ситуацию с ценами и анализирует их на фоне показателей инфляции.

Особенно резко за последний год выросли расходы на медиаконтент (+9,8 %). Подписка на популярные частные стриминговые сервисы, такие как Netflix и Spotify, заметно дорожает, при том, что в Швейцарии пользователи имеют обыкновение оформлять подписку на несколько таких сервисов. Кроме того, дорожали и тарифы на медиа-пакеты (интернет, телефон, пакет телеканалов) от ведущих швейцарских телеком-провайдеров.

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Значительно дороже по сравнению с предыдущим годом стали разного рода развлекательные курсы по обучению, условно, рисованию или танцам (+7,9 %), пакетные туристические предложения (+5,7 %) и билеты на частные горные железные дороги (+4,4 %).

По данным Comparis в многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего: за последние пять лет цены на услуги и товары для отдыха увеличились на 9,6%, в то время как национальный индекс потребительских цен подрос только на 6,2%.

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