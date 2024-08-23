Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Цены на товары и услуги для отдыха растут темпами выше среднего

В многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего.
В многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего. Keystone / Urs Flueeler

Цены на товары для отдыха в июле 2024 года увеличились в Швейцарии в чуть большей степени, чем цены на другие товары и услуги. Об этом свидетельствует перечень цен на базовые товары, опубликованный сервисом сравнения цен Comparis.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

За отчетный год товары для отдыха и развлечений стали дороже на 1,6 процента, в то время как официальный годовой уровень инфляции по национальному индексу потребительских цен составил всего 1,3 процента. Портал Comparis постоянно мониторит в Швейцарии ситуацию с ценами и анализирует их на фоне показателей инфляции.

Особенно резко за последний год выросли расходы на медиаконтент (+9,8 %). Подписка на популярные частные стриминговые сервисы, такие как Netflix и Spotify, заметно дорожает, при том, что в Швейцарии пользователи имеют обыкновение оформлять подписку на несколько таких сервисов. Кроме того, дорожали и тарифы на медиа-пакеты (интернет, телефон, пакет телеканалов) от ведущих швейцарских телеком-провайдеров.

Показать больше
Федеральный совет намерен снизить медиа-сбор (Serafe) до 300 франков в год с семьи с нынешних 335 до 300 франков.

Показать больше

Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков

Этот контент был опубликован на Федеральный совет намерен снизить медиа-сбор (Serafe) до 300 франков в год с семьи с нынешних 335.

Читать далее Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков

Значительно дороже по сравнению с предыдущим годом стали разного рода развлекательные курсы по обучению, условно, рисованию или танцам (+7,9 %), пакетные туристические предложения (+5,7 %) и билеты на частные горные железные дороги (+4,4 %).

По данным Comparis в многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего: за последние пять лет цены на услуги и товары для отдыха увеличились на 9,6%, в то время как национальный индекс потребительских цен подрос только на 6,2%.

Показать больше

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
25 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
46 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
59 Отметки «мне нравится»
44 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Показать больше

Риск терактов в Швейцарии повысился

Этот контент был опубликован на «Война в Украине превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия».

Читать далее Риск терактов в Швейцарии повысился
KEYSTONE/Urs Flueeler

Показать больше

Швейцария хочет участвовать в двух оборонных проектах Евросоюза

Этот контент был опубликован на Швейцария примет участие в проектах Military Mobility и Cyber Ranges Federation. Их цель: совместное дальнейшее развитие оборонного потенциала Европы.

Читать далее Швейцария хочет участвовать в двух оборонных проектах Евросоюза
В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина

Показать больше

В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина

Этот контент был опубликован на Эксперты усматривают применительно к сегменту швейцарских игристых вин возможность дальнейшего позитивного развития.

Читать далее В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина
Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.

Показать больше

В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge

Этот контент был опубликован на Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.

Читать далее В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge
Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.

Показать больше

Далай-Лама приедет в Цюрих для участия в церемониальном действе

Этот контент был опубликован на Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.

Читать далее Далай-Лама приедет в Цюрих для участия в церемониальном действе
С 2014 по 2023 год в Швейцарии количество вновь открытых физических магазинов розничной торговли превзошло число закрытых.

Показать больше

Число «аналоговых» торговых точек в Швейцарии увеличивается

Этот контент был опубликован на Несмотря на конкуренцию со стороны интернета количество «аналоговых» магазинов розничной торговли в Швейцарии заметно увеличилось.

Читать далее Число «аналоговых» торговых точек в Швейцарии увеличивается

Показать больше

В Швейцарии отметили 200-летие федерации стрелкового спорта

Этот контент был опубликован на «В Швейцарии спортивная стрельба является частью общества и государства — и выражением нашей общей культуры свободы».

Читать далее В Швейцарии отметили 200-летие федерации стрелкового спорта

Показать больше

Пассажиры SWISS, застрявшие в Казахстане, отправлены в Цюрих

Этот контент был опубликован на В воскресенье на помощь швейцарским коллегам пришла авиакомпания Austrian Airlines.

Читать далее Пассажиры SWISS, застрявшие в Казахстане, отправлены в Цюрих
В ноябре 1995 года бывший заместитель главы торгового отдела постоянного представительства Египта в Женеве был застрелен на подземной парковке.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии расследует убийство дипломата

Этот контент был опубликован на Швейцарская Федеральная прокуратура (BA) открыла уголовное производство по делу об убийстве в 1995 году в Женеве египетского дипломата.

Читать далее Прокуратура Швейцарии расследует убийство дипломата

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
128,000 signatures collected from Swiss cantons for the imitative to reduce SBC fees

Показать больше

В Швейцарии состоится референдум по финансированию СМИ

Этот контент был опубликован на Подписи под народной законодательной инициативой «200 франков в год — достаточно» были переданы в Федеральную канцелярию в Берне.

Читать далее В Швейцарии состоится референдум по финансированию СМИ

Показать больше

«К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»

Этот контент был опубликован на Глава Schweiz Tourismus Бригитта М. Гадьен признает, что Швейцария – дорогая страна, но «для иностранных туристов это в целом не проблема».

Читать далее «К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»
Online streaming service Netflix.

Показать больше

Стриминговые сервисы в Швейцарии заметно подорожали

Этот контент был опубликован на Начни с дешевого предложения, посади людей на свою «иглу», а потом начинай постепенно повышать цены: такова стратегия всех стриминговых провайдеров.

Читать далее Стриминговые сервисы в Швейцарии заметно подорожали
Сами Савирис был намерен превратить деревушку Излетен в роскошный курорт, но теперь курорт будет, но не очень роскошный.

Показать больше

Швейцарцы не захотели строить слишком роскошный курорт

Этот контент был опубликован на Сами Савирис был намерен превратить деревушку Излетен в роскошный курорт, но теперь курорт будет, но не очень роскошный.

Читать далее Швейцарцы не захотели строить слишком роскошный курорт
Кемпинг в Швейцарии: бум, за который приходится платить

Показать больше

Кемпинг в Швейцарии: бум, за который приходится платить

Этот контент был опубликован на Прошла пандемия и швейцарцы снова потянулись на площадки для кемпинга. Туризм на колесах переживает бум, но какой ценой?

Читать далее Кемпинг в Швейцарии: бум, за который приходится платить
70,1% швейцарских туристов путешествуют в Италии на автомобиле (+19,6% по сравнению с 2022 г.). Также наблюдается значительный рост авиаперелетов, которые выбрали 16,3% отдыхающих (+30,3%).

Показать больше

Швейцарским туристам нравится отдыхать в Италии

Этот контент был опубликован на В 2024 году о том, что летом на отдых они собираются отправиться за рубеж, заявили 73% опрошенных. А куда именно?

Читать далее Швейцарским туристам нравится отдыхать в Италии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR