Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками

Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии. Keystone / Martial Trezzini

Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур. По данным швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS он поддерживал контакты в полиции и армии, был увлечён огнестрельным оружием и утверждал, что имел связи с разведывательным сообществом.

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Рафаэль Лерой (Raphaël Leroy), телеканал RTS / портал SWI Доступно на 1 другом языке English en Swiss parcel bomber had links to military and intelligence services Оригинал Читать далее Swiss parcel bomber had links to military and intelligence services

Отосланные по почте бомбы, в результате взрывов которых пострадали два человека, а также письма с угрозами и шантажом, направленные в адрес женевской часовой компании Patek Philippe, вовсе не были делом рук какого-то маргинала. Согласно данным расследовательского отдела общественной телекомпании RTS, основной подозреваемый по этому делу, арестованный несколько недель назад, поддерживал тесные контакты с представителями швейцарской госбезопасности.

Военный фотограф и инструктор по кунг-фу, 61-летний швейцарец сформировал обширную сеть знакомств с представителями швейцарских силовых структур. Он регулярно общался с полицейскими, посещал военные объекты и утверждал, что имел выход на сотрудников спецслужб. Телеканалу RTS удалось побеседовать с примерно пятнадцатью людьми, знавшими обвиняемого. Все они описали его как вспыльчивого, склонного к аффективному поведению человека, и при этом все подтверждали его тесные связи с представителями силовых структур.

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Но хотя он на протяжении нескольких месяцев находился в розыске, а впоследствии и признал свою вину, его роль в этом деле до какого-то момента оставалась неочевидной. Подозреваемый разделял со своими многочисленными знакомыми из полиции пристрастие к огнестрельному оружию. В результате обыска у него было изъято несколько единиц такого оружия. Он регулярно посещал стрельбища и военные полигоны во франкоязычных регионах Швейцарии, зачастую в компании друзей-полицейских. По данным проверенных источников, швейцарец обладал навыками тактической стрельбы, которыми овладел, в частности, при участии одного из сотрудников швейцарских правоохранительных органов.

Не противоречит его профилю

Однако его имя было практически неизвестно среди членов официальных стрелковых клубов, и, как выяснилось, он не был зарегистрирован ни в одном из них. Такая скрытность разительно контрастирует с его публичной активностью в качестве фотографа и инструктора по боевым искусствам. Его связи с правоохранительными органами берут начало еще 2000-х годах. Как говорил сам подозреваемый, в 2003 году он предоставлял полиции информацию во время протестов, проходивших в Женеве против саммита «Большой восьмёрки» в Эвиане (Франция). Тогда он, по его словам, передвигался на мотоцикле за колонной протестующих, сняв номерной знак. Хотя проверить это утверждение невозможно, оно в целом не противоречит его профилю.

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«Когда ему нужна была информация, он всегда её находил. У него было много связей», — вспоминает один его бывший знакомый. Ведомство кантональной полиции Женевы несколько лет назад пригласило его выступить с докладом на своём ежегодном собрании. Сегодня полиция Женевы отказывается комментировать этот факт. Подозреваемый также активно сотрудничал с журналом Swiss Military Review, франкоязычным печатным изданием Швейцарского офицерского общества (Schweizerische Offiziersgesellschaft). По словам его главного редактора Александра Вотраверса (Alexandre Vautravers), он публиковал в журнале статьи и фоторепортажи, в том числе и те, что шли на первую полосу.

Среди его публикаций были материалы по итогам его поездок в Сирию и в Украину, а также материалы об военных учениях LUX 23, в которых участвовали около 4 000 швейцарских военнослужащих. Имя этого подозреваемого всплывает и в связи с уголовным делом десятилетней давности, в котором фигурировал высокопоставленный офицер швейцарской армии. Речь шла о несанкционированном использовании военной инфраструктуры и незаконном хищении боеприпасов во время частных стрелковых тренировок. Впоследствии все обвиняемые были оправданы.

Шпионский квест

Согласно информации телеканала RTS, фигурант нынешнего дела выступал тогда посредником от имени офицеров, возмущённых позицией командования. В этом качестве он передал бывшему журналисту Бернару Женье (Bernard Genier) некоторые конфиденциальные материалы. Их передача происходила в стиле шпионского квеста на маршруте от Женевы через Морж вплоть до Сен-Мориса (Saint-Maurice) в кантоне Вале.

«Он передал мне конверт с телефоном и затем вёл меня весь день с помощью СМС-сообщений, — рассказывает Бернар Женье. — Когда стемнело, он велел мне остановиться на одной из АЗС на автостраде. Потом появился из кустов, с капюшоном на голове и в военных очках с инфракрасным фильтром. Он отвёз меня к контакту, немного покрутившись, чтобы избавиться от возможной слежки». По словам Бернара Женье, всё это выглядело «сюрреалистично», но показывало наличие у подозреваемого связей в армейской среде. По словам самого обвиняемого, он поддерживал отношения с Федеральной разведывательной службой Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB).

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Большинство опрошенных источников слышали одну и ту же версию — будто бы он был давним негласным осведомителем NDB. Само ведомство отказалось комментировать эту информацию. Но поскольку он посещал зоны конфликтов, Украину, Ирак, Сирию, Западный Курдистан, Нагорный Карабах, Северную Корею, то его деятельность и в самом деле могла представлять некий интерес для разведслужб. По словам одного из его бывших друзей, с которым связался телеканал, «он всегда ездил туда, где всё пылало. Он видел крайне жестокие сцены».

Женевский университет (Université de Genève) в 2019 году привлекал его в качестве приглашенного лектора в рамках магистерской программы по глобальной безопасности. Как пояснила пресс-атташе вуза Луана Наска (Luana Nasca), он выступил по теме «СМИ в зонах конфликтов» и получил гонорар в 225 швейцарских франков. В ходе своих зарубежных поездок он не только снимал. Несколько источников подтверждают, что он выполнял действия, выходящие за рамки обычной журналистской работы.

В 2022 году он отправился в Ирак, а по возвращении признался одному из друзей, что его «допрашивали» в Шпице недалеко от Берна, в городке у озера, где расположена федеральная Лаборатория ядерного, биологического и химического анализа (Labor Spiez). Он утверждал, что разговор касался химического оружия. Отдельные его поездки, например, в Северную Корею, также, по его словам, имели разведывательный характер.

Источник угрозы?

В 2020 году, во время очередной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, он находился в Степанакерте. По данным источника, связанного с армянскими националистическими кругами, он якобы собрал обломки азербайджанских беспилотников и передавал их в некое иностранное посольство в Ереване. Один из его коллег отметил: «Он был признанным профессионалом, но, очевидно, он контактировал в зонах боевых действий с разведслужбами». Парадоксально, но его связи с силовиками вызвали и подозрения.

По информации осведомлённого источника, отдел собственной безопасности полиции Женевы в течение примерно пятнадцати лет следил за этим человеком. Его считали потенциальной угрозой наряду с радикальными активистами и склонными к насилию футбольными фанатами. Телеканал RTS обратился за комментарием к самому обвиняемому. Его адвокат, Камилла Натали (Camilla Nathalie), отказалась от комментариев, пояснив: «Мой клиент делает любые заявления только в рамках разговоров с правоохранительными органами, например с прокуратурой».

Подозреваемый в покушении на убийство, незаконном изготовлении и обращении со взрывчатыми веществами, этот 61-летний швейцарец утверждает, что действовал в одиночку. Он остаётся под стражей и, согласно действующему законодательству, считается невиновным до вынесения приговора. Федеральная разведывательная служба в официальном ответе, переданном через пресс-секретаря Линду фон Бург (Linda von Burg), заявила: «Спецслужбы в принципе не комментируют отдельные случаи, свои оперативные процедуры и/или источники. Это может поставить под угрозу безопасность сотрудников и информаторов. Никаких официальных выводов о роли подозреваемого в деятельности NDB это ведомство делать не может и не должно».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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