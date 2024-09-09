Швейцарии предложено сократить расходы федерального бюджета

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер: ей предстоит нелегка задача сократить бюджетные расходы федерального центра на 4–5 млрд франков. Keystone-SDA

Группа экспертов, назначенная федеральным правительством Швейцарии, отчиталась о проделанной работе и представила свои предложения по сокращению бюджетных расходов федерального уровня. Должны быть сокращены расходы на социальную помощь, транспорт, образование и разного рода бюджетные субсидии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Expert group proposes CHF4-5bn of cuts to Swiss federal budget Читать далее Expert group proposes CHF4-5bn of cuts to Swiss federal budget

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Федеральный совет (кабмин) ожидает, что в ближайшие несколько лет структурный дефицит общественного бюджета федерального уровня составит около 3 миллиардов франков в год, причиной чему станут расходы на пенсии и армию. Группа экспертов, назначенная правительством, отчиталась на прошлой неделе в Берне о проделанной работе и представила свои предложения по сокращению бюджетных расходов федерального уровня. На жертвы должны будут пойти почти все сферы.

Интеграционная политика. Политика социальной интеграции в отношении временно принятых лиц и беженцев должна быть сфокусирована на приоритетной цели — быстрой интеграции этих людей в трудовую жизнь. Это позволит сэкономить на расходах по их поддержке и сократить обязательства федерального правительства по выплате соответствующих компенсаций кантонам.

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Климатическая и энергетическая политика. Эксперты советуют активнее использовать стимулирующие налоги, вводить и строго реализовывать нормы выбросов и прочие технические регламенты. Это позволит сократить расходы на субсидии владельцам недвижимости и компаниям. Финансовые дотации некоторым компаниям и отраслям должны быть резко сокращены или вообще отменены.

Транспортная инфраструктура. Федеральные взносы в Фонд железнодорожной инфраструктуры (Bahninfrastrukturfonds BIF) и Фонд национальных дорог и агломерационного транспорта (Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF) должны быть сокращены. Также следует изменить приоритетность транспортных проектов, которые еще только находятся на стадии разработки. Для этого, однако, потребуется внести поправки в Конституцию, а значит нужно будет провести референдум.

Кантональные финансы. Федеральное правительство должно отказаться от отчислений, взносов и услуг, которые формально находятся в ведении кантонов (суверенных субъектов федерации). Например, финансовая помощь лицам, осуществляющим дополнительный к семейному уход за детьми, должна быть полностью отменена. Принятое два года назад решение поддержать из федерального бюджета кантоны с неблагоприятной социо-демографической ситуацией, также должно быть отменено.

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Социальное (пенсионное) обеспечение. Федеральные расходы и расходы по линии государственного пенсионного фонда (AHV, «первый компонент» пенсионной системы) не должны быть настолько тесно связаны, как сейчас. В будущем размер федеральных взносов в фонд AHV должен быть более плотно увязан с ситуацией в области бюджетных доходов. С другой стороны, федеральный центр и кантоны должны будут начать совместно сдерживать рост расходов на здравоохранение с помощью пакета целевых показателей.

Сокращение субсидий и дотаций. По мнению группы экспертов, в будущем федеральному бюджету следует избегать «неважных взносов и субсидий», включая добровольные взносы в международные организации, не относящиеся к международному сотрудничеству в области развития беднейших стран мира (Entwicklungszusammenarbeit IZA) и финансовую поддержку проектов в области развития спорта. Они должны быть сокращены на 10%.

Федеральный Закон «О непрерывном образовании» (Bundesgesetz über die Weiterbildung WeBiG) должен быть отменен. Концепция непрерывного образования заключается в обеспечении человеку постоянного доступа к обучению на протяжении всей жизни, это не просто процесс получения образования в университетах и вузах, но и это ещё и получение дополнительного образования.

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Федеральная бюрократия. В период до 2030 года все новые задачи, которые будут возникать перед органами власти федерального уровня, будут решаться с учетом уже имеющихся ресурсов. Сокращение собственных расходов федеральной бюрократии составит сумму в 300 миллионов франков. Расходы на персонал должны будут увеличиваться только в соответствии с инфляцией. Прогнозируемое значительное количество людей, уходящих скоро на пенсию, создаст дополнительно пространство для маневра.

Вооруженные силы. По словам экспертов, если мы хотим где-то экономить меньше, то расходы на армию должны будут увеличиваться менее быстрыми темпами. В результате, однако, сохранятся лакуны и пробелы в возможностях армии выполнять свои прямые функции, что потребует вероятно даже пересмотра всей оборонной стратегии.

Дополнительные доходы. По мнению экспертов следует в рамках «второй» и «третьей» «опор» пенсионной системы страны отменить льготный налоговый режим получения накопленного капитала при выходе на пенсию. Речь идет о том, чтобы уменьшить налоговые стимулы для изъятия пенсионерами своего пенсионного капитала и получения его в наличной форме на свой банковский счет. Люди должны при выходе на пенсию оставлять свой капитал в рамках финансовой системы и получать вместо этого рассчитанную пенсию. Эта мера приведет к дополнительному поступлению в распоряжение федерального правительства суммы в размере 200 миллионов швейцарских франков в год.

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Что будет дальше? Теперь начинается процесс предварительного общественного обсуждения. Кантоны, политические партии и социальные партнёры (профсоюзы, работодатели, местные власти) смогут высказать свои замечания и предложения. Затем Федеральный совет решит, какие меры он захочет реализовать, и запустит уже регулярную процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung). Первые меры по секвестру общественного федерального бюджета должны быть реализованы в 2026 и 2027 годах.

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