Швейцария может отвергнуть проект модернизации автобанов

Швейцария может отвергнуть проект модернизации автобанов. Таковы результаты второго опроса общественного мнения накануне референдума 24 ноября 2024 года. Keystone / Anthony Anex

За 11 дней до референдума 24 ноября 2024 года, последнего народного волеизъявления в текущем году, большинство граждан Швейцарии намерены отвергнуть проект расширения некоторых особенно проблемных участков национальной сети скоростных автомагистралей.

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Таковы результаты второго опроса общественного мнения, проведенного по заказу швейцарского общественного медиахолдинга SRG (этот портал является его автономным подразделением). Такая же тенденция просматривается и в среде так называемой 5-й Швейцарии, то есть граждан, проживающих на ПМЖ за рубежом.

Если бы голосование 24 ноября 2024 года состоялось уже 1 ноября, то проект единого финансирования медицинских услуг (ЕФИМУ / EFAS) был бы принят большинством в 54%. То же самое ожидало бы и поправки к законодательству о субаренде жилья. Другой законопроект из области аренды жилья (либерализация условий расторжения договоров съема жилых помещений), а также проект расширения проблемных участков сети скоростных автомагистралей были бы народом отклонены.

Отрицательный тренд на финальной стадии

Тем самым финальный этап политической борьбы накануне голосования начинается с явного отрицательного тренда по всем четырем вопросам федерального референдума. Особенно ярко эта тенденция выражена в отношении двух пакетов поправок к арендному законодательству. Следует учитывать, что все четыре вопроса федерального референдума относятся к разряду так называемых «правительственных законопроектов»: это не народные законодательные инициативы «снизу», но законопроекты «сверху», и обычно Швейцария склонна доверять таким предложениям.

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Но на сей раз мы видим прямо противоположный тренд. Например, еще недавно проект расширения некоторых участков сети скоростных автомагистралей имел небольшую, но поддержку большинства. Но за прошедшие недели это большинство исчезло и сегодня за расширение шести проблемных «узких мест» сети автобанов проголосовали бы только 47% респондентов, против — 51 %. По сравнению с первым опросом это означает снижение поддержки на 4% и увеличение на 6% числа тех, кто был бы против. Тем не менее почти все респонденты ожидают однозначного одобрения этого проекта, особенно если учесть, что в его пользу голосуют большинство сторонников консервативных бюргерских партий, материально обеспеченных людей и большинство мужчин.

На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели ответят на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Keystone / Gaetan Bally

Гендерный раскол

За систему единого финансирования предоставления медицинских услуг EFAS высказались 54% респондентов, против — 37%. Однако на данный момент в стране отмечается ужесточение дискуссий и дебатов вокруг этого довольно сложного законопроекта, и доля тех, кто голосовал бы против, постепенно увеличивается. У сторонников системы EFAS по-прежнему имеется преимущество в 17 процентных пунктов, но хватит ли этого запаса прочности для победы, особенно если учесть, что все те, кто обычно голосует за социалистов, теперь находится в лагере противников реформы? Помимо левых, это предложение отвергают и представители низшего среднего класса. Намечается и гендерный раскол: в то время как женщины значительно более критично относятся к проекту EFAS, мужчины склонны скорее поддерживать его.

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Анализируя ситуацию применительно к двум законопроектам в области арендного права, эксперты НИИ изучения общественного мнения GFS Bern, организовавшего этот опрос по заказу медиахолдинга SRG, делают вывод о возникновении патовой ситуации. Особенно четко, с тенденцией в сторону негативного вотума, эта тупиковая ситуация просматривается в отношении вопроса о субаренде жилых помещений. Что касается вопроса о либерализации условий для расторжения договоров найма жилых помещений, то тут большинство выступает на данный момент против этого законопроекта. Что касается ожиданий, то большинство опрошенных исходит из того, что законопроект о субаренде будет все-таки принят, тогда как второй вопрос, либерализация условий расторжения договоров аренды со ссылкой на личные потребности арендодателя, скорее всего, будет отвергнут.

Анализируя ситуацию применительно к двум законопроектам в области арендного права, эксперты НИИ изучения общественного мнения GFS Bern, организовавшего этот опрос по заказу медиахолдинга SRG, делают вывод о возникновении патовой ситуации. KEYSTONE

Недоверие к власти

По мнению Лукаса Гольдера, эксперта НИИ GFS Bern, за последнее время доля тех, кто был бы готов проголосовать против всех четырёх вопросов федерального референдума, стабильно увеличивалась, что не соответствует обычной схеме формирования общественного мнения накануне голосования по законопроектам, выдвигаемым властями, а это свидетельствует о заметной потере избирателями и избирательницами доверия к правительству и парламенту. «Уровень доверия электората к власти находится сегодня на самой низшей начиная с 2018 года точке», — говорит политолог Лукас Гольдер.

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По мнению экспертов НИИ GFS Bern, необычное для Швейцарии недоверие к власти обусловлено несколькими факторами. «В этом году поражение на референдумах потерпели уже многие правительственные законопроекты, и это, вероятно, отнюдь не способствует (увеличению степени доверия людей к властям и на этот раз)», — говорит Лукас Голдер (Lucas Golder). Мартина Муссон (Martina Mousson) также отмечает, что на сей раз министры кабмина если и агитируют за те предложения, которые выносятся на рассмотрение избирателей, то как-то уж очень незаметно для прессы и общественности.

В качестве примера она приводит министра экономики Ги Пармелена, который официально поддерживает реформу арендного права, но сам он лично неоднократно подчеркивал, что Федеральный совет (кабмин) изначально не видел в этой области никаких причин для кардинальных изменений. «У людей создается впечатление, что власти утратили способность решать действительно важные проблемы, включая войну в Украине, и это и подпитывает общее недоверие (ко всем правительственным предложениям)», — резюмирует Мартина Муссон, эксперт НИИ GFS Bern.

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В рамках второго опроса общественного мнения накануне референдума 24 ноября 2024 года НИИ GFS Bern опросил 10 358 избирателей, опрос проходил в период с 28 октября по 7 ноября 2024 года. Статистическая погрешность составляет +/-2,8 процентных пункта.

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