Швейцария на референдуме отвергла проект расширения автобанов

Проект, одобренный парламентом в 2023 году, предлагал расширить узкие места в сети автомагистралей, в частности на шоссе А1 вблизи Берна, политического центра страны, а также на участке автобана между Женевой и Лозанной.

Последний в этом году референдум получился неожиданно напряженным и интересным как на федеральном, так и на региональном уровне. Но пока мы останемся на федеральном: в это воскресенье, 24 ноября 2024 года, швейцарцы голосовали по миллиардному проекту расширения узких мест сети скоростных автомагистралей, по изменениям и дополнениям в арендном праве и по новой стандартизированной модели финансирования медицинских услуг (не путать с вопросом медстрахования).

12 минут

Избирательные участки по всей стране закрылись в 12 часов дня 24 ноября 2024 года, хотя почти 90% граждан в стране голосуют заранее по почте. Первые прогнозы, от НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, уже говорили о том, что вопрос о финансировании медуслуг будет народом решен положительно, остальные вопросы на момент первой публикации этого материала (14:00 по среднеевропейскому времени) оставались в подвешенном состоянии. Во второй половине дня начали поступать новые транши информации, окончательные итоги были подведены к раннему вечеру (18:00 по местному времени).

«Эх, дороги…»

Уже днем было во многом ясно, что планы правительства по совершенствованию дорожной инфраструктуры страны планами народа не станут: первоначальные прогнозы говорили о патовой ситуации, вероятность того, что чаша весов склонится в ту или иную сторону, была одинаковой, а ведь на кону стоял денежный приз в размере 5 млрд швейцарских франков, или 5,6 млрд долларов США: ровно столько правительство было готово выложить за расширение автомагистралей там, где «узкие места» осложняют жизнь автоводителей. И вот теперь стало ясно, что нынешний результат голосования является горьким поражением для правоцентристов в парламенте, а также для министра транспорта Альберта Рёшти. Политический аналитик Лукас Гольдер (Lukas Golder) уже в середине дня в воскресенье, 24 ноября, предсказал в эфире телеканала SRF поражение автодорожного проекта.

Внешний контент

И в самом деле, в то время как кантоны Аргау (54,3%), Золотурн, Базель-сельский, Цуг, Швиц (59,2%), Нидвальден, Ст. Галлен, Аппенцелль-Внутренний и Внешний, Шаффхаузен и Тургау проголосовали за расширение узких мест в сети автомагистралей, кантоны Граубюнден (57,3%), Тичино, Ури, Гларус, Вале, Люцерн, Фрибур, Невшатель (62,5%), Юра (62,6%), Обвальден, Базель-городской и Во высказались против. Общий результат: 52,7% против автодорожного проекта, в его пользу было подано 47,3% голосов. «Сегодняшний день знаменует собой поворот в транспортной политике Швейцарии. Население отвергло отсталую транспортную политику Федерального совета».

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Об этом заявила Лиза Маццоне (Lisa Mazzone), президент партии «Зеленых», в своем пресс-релизе в воскресенье днем. Депутат от Швейцарской народной партии (SVP) Беньямин Гиценданнер (Benjamin Giezendanner) указал, что ответственность за это поражение несет кабмин (Федеральный совет) лично. «Это пощечина для всех тех, кто создает добавленную стоимость в Швейцарии, но при этом он является еще и знаком против чрезмерной иммиграции, которая в глазах людей и ведет к увеличению нагрузки на автодороги страны». А между тем швейцарским избирателям было предложено проголосовать за самый крупный автодорожный проект за последние десятилетия.

Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует «расшить узкие места», заметно затрудняющие пользование скоростными автобанами. SWI

Федеральный совет и парламент планировали расширить шесть «узких» участков в стратегически важных местах, в частности на автостраде А1. Это не только самая длинная автомагистраль в стране, но и самая перегруженная и страдающая от пробок в наибольшей степени. За этот проект выступали бюргерские и консервативные партии, а также автомобильные и деловые ассоциации. Они подчеркивали необходимость устранения «узких мест» и стратегическую важность надежного функционирования дорожной инфраструктуры, без ее развития «справиться с растущими потребностями в мобильности» в стране было бы невозможно. Согласно опросам, проведенным НИИ gfs.bern, как раз эти аргументы были наиболее популярны среди мужчин, симпатизировавших правому политическому спектру, живущих в небольших пригородах и имеющих доходы выше среднего.

Переброска подразделения швейцарских Вооруженных сил по автобану А1, кантон Аргау, во время учений Pilum 22 в понедельник, 28 ноября 2022 года. © Keystone / Ennio Leanza

Против под знаменем «защиты климата» и под лозунгом «Остановите автодорожное безумие» выступил широкий альянс, возглавляемый Швейцарским транспортным клубом (VCS) и экологической организацией umverkehR. Противники расширения узких мест в сети автомагистралей также указывали на «совершенно непропорциональные» расходы в размере почти 5 миллиардов швейцарских франков и на опасность того, что увеличение пропускной способности автомагистралей приведет к еще большему трафику. Эти аргументы нашли отклик у женщин, молодежи, представителей левого политического спектра и у защитников окружающей среды, а также у людей с более высоким уровнем образования. И если еще в середине октября опросы предсказывали победу сторонников проекта, пусть и с минимальным преимуществом, то уже второй опрос от 13 ноября показал лидерство лагеря противников правительственного автодорожного проекта

Квартирный вопрос в Швейцарии

Избиратели были призваны также высказать свое мнение по поводу изменений и дополнений в законодательстве об аренде жилья, а это тема, которая затрагивает большинство швейцарцев, ведь в этой стране арендуют жильё около 60% населения — самый высокий процент в Европе. В прошлом году парламент ратифицировал две поправки, инициированные правыми политическими силами. Одна из поправок ужесточает условия сдачи жилья в субаренду. Другая облегчает арендодателям досрочное расторжение договоров аренды и дает им право использовать свою недвижимость в своих целях, например для реновации.

Речь в обоих случаях шла в целом о либерализации рынка жилья в Швейцарии, о возможности диверсифицировать рынок арендного жилья, в том числе и посредством таких платформ, как Airbnb, и вообще о попытках сделать рынок более гибким в условиях дефицита свободных площадей, особенно в таких городах, как Цюрих. Противники предупреждали, что эти меры увеличат степень спекулятивности рынка и позволят владельцам жилья по любому поводу просто вышвыривать жильцов на улицу или, проведя реновацию, начинать брать повышенную арендную плату. Бизнес-круги, занимающиеся недвижимостью, и правые партии и политики утверждали, что изменения в законодательстве не касаются арендной платы и что они просто разъясняют понятия, которые уже давно существуют в действующем законодательстве.

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И вот теперь ясно, что швейцарские избиратели отклонили обе поправки к арендному праву. Социал-демократическая партия (SP) уже днём заявила агентству Keystone SDA о том, что она весьма довольна результатами, а вот Организация предприятий малого и среднего бизнеса (Gewerbeverband) была весьма разочарована, указав, что была упущена возможность устранить ненужные административные барьеры и регулятивные издержки в сфере законодательстве об аренде жилья. В обоих случаях владельцы недвижимости получили бы больше власти.

Первая поправка касалась правил сдачи жилья в субаренду, например, через платформу Airbnb. Она была отвергнута большинством в 51,6%. Арендаторы должны были бы, планируя такую субаренду, подавать письменное ходатайство владельцам недвижимости о предоставлении им права сдавать квартиру в субаренду. Цель заключалась в том, чтобы пресечь злоупотребления при помощи таких платформ, как Airbnb. Также предполагалось, что в законе в будущем не были бы перечислены основания для отказа со стороны владельцев, ясность в случае возникновения споров должны были бы вносить суды.

Швейцарские избиратели отклонили обе поправки к арендному праву. KEYSTONE

Вторая поправка была отвергнута большинством в 53,8% голосов. Она касалась расторжения договоров аренды. Владельцы недвижимости могли бы расторгать эти договоры в случае не в случае, как сейчас, «возникновения срочной личной потребности» (dringender Eigenbedarf), но и при наличии «значительной текущей личной потребности» (bedeutender und aktueller Eigenbedarf). Такая формулировка должна была, по идее, быть более ясной и однозначной, но, вероятно, она все равно привела бы к большему количеству судебных конфликтов, поскольку точное определение того, что есть «значительная» и «текущая» потребность, сначала пришлось бы уточнять в судах.

Индустрия недвижимости и консервативные партии рассматривали эту реформу в качестве необходимого уточнения существующих норм и правил арендных отношений, укрепляющего права владельцев недвижимости / арендодателей и предотвращавшей злоупотребления. Однако Ассоциации квартиросъемщиков (Mieterinnen- und Mieterverbände) и левые партии критиковали реформу, которая вела «к снижению степени защищенности квартиросъемщиков от произвола владельцев жилья».

Как финансировать здравоохранение?

Наконец, в меню последнего в 2024 году референдума стоял вечный вопрос финансирования здравоохранения. На сей раз, правда, речь шла не о страховании, а о том, как лучше инвестировать полученные таким образом деньги и как снизить расходы на лечение, например, мотивируя страховые компании, кантоны, федеральный центр и самих пациентов больше пользоваться амбулаторными процедурами и не класть людей чуть что в клиники. Первые прогнозы, сделанные в воскресенье, уже показали, что большинство народа (54%) готовы принять новую модель финансирования медицинских услуг, в соответствии с которой кантоны и страховые компании будут финансировать все виды лечения по стандартизированной модели.

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Эта модель предполагает, что начиная с 2028 года кантоны будут финансировать так же, как сейчас, не только исключительно медицинские страховые компании, но и амбулаторное лечение. Сторонники этой реформы говорили, что это не только поможет увеличить масштабы амбулаторного лечения (по этому показателю Швейцария сильно отстает от своих соседей), но и еще и покажет, что швейцарская система здравоохранения не является безнадежным случаем и что она вполне «поддается реформированию». Реформа, поддержанная большинством политических партий и групп, занимающихся вопросами здравоохранения, является одной из самых масштабных из когда-либо предлагавшихся за всю 30-летнюю историю существования в стране режима ОМС (обязательного базового медицинского страхования).

Эта реформа была вынесена на суд народа на фоне неуклонного увеличения страховых взносов, что ударяет сегодня особенно сильно по кошелькам малообеспеченных семей. Власти считают, что нынешняя реформа позволит сэкономить до 440 миллионов швейцарских франков в год. В 2024 году швейцарские избиратели уже отклонили две народные законодательные инициативы, касающиеся расходов на здравоохранение, но вот теперь впервые реформа системы здравоохранения (поправка к Федеральному закону «О медицинском страховании») получила хотя и минимальную, но поддержку народа в 53,3%. Интересно было бы бросить взгляд на карту Швейцарии. На ней очень четко и в который раз проявился пресловутый «картофельный ров», то есть культурно-языковая граница между немецкоязычной и франкоязычной Швейцарией. Если франкоязычные кантоны Швейцарии решительно проголосовали против реформы EFAS / ЕФИМУ, то немецкоязычные кантоны дружно выступили за неё.

А может, надо было бы стимулировать перевод как можно большего числа больных со стационарного на амбулаторный формат лечения? Чтобы с каждой мелкой «болячкой» человека не клали в дорогую клинику? Народ с такой аргументацией оказался согласен. Keystone / Gaetan Bally

По мнению политолога Лукаса Гольдера (Lucas Golder) из НИИ изучения общественного мнения gfs. bern, этот результат свидетельствует о различных взглядах на всю систему здравоохранения страны. «В то время как в немецкоязычной Швейцарии страховые компании и врачи еще способны активно влиять на общественное мнение, жители более левой франкоязычной Швейцарии уже их не слушают и скорее склоняются к введению одной-единственной кассы медицинского страхования на всю страну». Ханнес Германн (Hannes Germann), депутат Совета кантонов от Швейцарской народной партии (SVP) кантона Швиц, указал в интервью телеканалу SRF, что новый порядок распределения (денежных средств) окажет сдерживающее влияние на процесс увеличения страховых взносов граждан в рамках системы ОМС.

Противники реформы, напротив, смирились с поражением. «Этот законопроект было очень сложно объяснить людям: у наших оппонентов было огромное финансовое преимущество. Амбулаторное лечение в приоритетном порядке — это хорошо, но ни в коем случае нельзя допускать дальнейшего увеличения страховых взносов ОМС», — указала Катарина Прелич-Хубер (Katharina Prelicz-Huber), член Национального совета (большая палата парламента) от партии «Зеленые» кантона Цюрих. Явка на референдуме 24 ноября 2024 года была относительно низкой (45%).

Адаптация на русский язык: Игорь Петров.

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