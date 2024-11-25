Швейцария не будет расширять автострады: какова была реакция политиков?

Швейцарские граждане на референдуме 24 ноября 2024 года отвергли сразу шесть проектов по расширению узких мест сети автобанов, предложенных правительством. Против проголосовали 52,7% избирателей. Из бюджета Федеральный совет был готов инвестировать в расширение автомагистралей на особенно перегруженных участках около 5 млрд франков.

2 минут

Какова была реакция ведущих политиков страны на решение народа отказаться этих проектов? Наши журналисты весь день провели с видеокамерой в руках в политическом центре страны, в Берне, с целью зафиксировать то, как на народный вотум реагировали сторонники и противники правительственного плана расширения автомагистралей.

Проект предполагал расширение старых или строительство новых скоростных автодорог в шести ключевых точках автодорожной сети страны, в частности, вблизи Берна и на оживленном участке между Женевой и Лозанной. Проект поддерживали, наряду с правительством, парламентское большинство, все деловые круги и политические партии правого центра (Швейцарская народная партия, SVP / партия «Либералы» / FDP).

Показать больше

Показать больше Результаты референдума 24 ноября 2024 года Этот контент был опубликован на Следите в режиме реального времени за подсчетом голосов на референдуме в Швейцарии. Читать далее Результаты референдума 24 ноября 2024 года

Сторонники проекта утверждали, что расширение дорог поможет уменьшить заторы, в том числе на выездах из крупных городов Швейцарии. Аргументы экологических организаций и левых партий (Социал-демократической партии, SP / Партии «Зелёные», GPS), однако, показались более убедительными, причем не только избирателям, традиционно голосующим за левых: стоимость проекта, якобы, чрезмерна, а пробки не исчезнут, просто переместятся в другие регионы.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года Этот контент был опубликован на В стране возник нетипичный для Швейцарии кризис доверия к властям, которым прекрасно пользуются левые силы. Наш анализ. Читать далее Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года

Показать больше

Показать больше Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной железных дорог, тем не менее мало кто знает, что она обладает ещё и развитой сетью скоростных хайвеев. Читать далее Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки

Франкоязычный оригинал отредактирован Самуэлем Жабером, русскоязычный оригинал подготовлен Людмилой Клот / ип / ап.