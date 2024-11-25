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Национальная политика

Швейцария не будет расширять автострады: какова была реакция политиков?

Швейцарские граждане на референдуме 24 ноября 2024 года отвергли сразу шесть проектов по расширению узких мест сети автобанов, предложенных правительством. Против проголосовали 52,7% избирателей. Из бюджета Федеральный совет был готов инвестировать в расширение автомагистралей на особенно перегруженных участках около 5 млрд франков.

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Джули Хант , Александра Андрист , Дориан Буркхальтер

Какова была реакция ведущих политиков страны на решение народа отказаться этих проектов? Наши журналисты весь день провели с видеокамерой в руках в политическом центре страны, в Берне, с целью зафиксировать то, как на народный вотум реагировали сторонники и противники правительственного плана расширения автомагистралей.

Проект предполагал расширение старых или строительство новых скоростных автодорог в шести ключевых точках автодорожной сети страны, в частности, вблизи Берна и на оживленном участке между Женевой и Лозанной. Проект поддерживали, наряду с правительством, парламентское большинство, все деловые круги и политические партии правого центра (Швейцарская народная партия, SVP / партия «Либералы» / FDP).

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Сторонники проекта утверждали, что расширение дорог поможет уменьшить заторы, в том числе на выездах из крупных городов Швейцарии. Аргументы экологических организаций и левых партий (Социал-демократической партии, SP / Партии «Зелёные», GPS), однако, показались более убедительными, причем не только избирателям, традиционно голосующим за левых: стоимость проекта, якобы, чрезмерна, а пробки не исчезнут, просто переместятся в другие регионы.

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Франкоязычный оригинал отредактирован Самуэлем Жабером, русскоязычный оригинал подготовлен Людмилой Клот / ип / ап.

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