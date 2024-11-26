Швейцария планирует купить самоходные гаубицы Piranha IV
Стоящие на вооружении швейцарской армии вот уже более полувека самоходные гаубицы M109 выслужили свой срок и недавно было принято решение заменить их на более современные системы вооружений. В итоге швейцарская сторона сделала выбор в пользу самоходок Piranha IV от немецкой компании KNDS.
Решение об этом приняло Федеральное Ведомство вооружений и материально-технического снабжения войск (Armasuisse, подразделение МО Швейцарии). Об этом было объявлено во вторник 5 ноября 2024 года. Планируется, что сделка по закупке новой гаубичной системы AGM Artillery Gun Module будет закрыта в 2025 году в рамках реализации программы перевооружения армии Швейцарии Armeebotschaft 2025 («Армейское послание правительства парламенту-2025»).
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Тендер Швейцария проводила с участием двух компаний: немецкой KNDS Deutschland GmbH & Co. KG и шведской BAE Systems Bofors AB. После оценки ТТХ (тактико-технических характеристик) всех представленных образцов, а также после всех уточнений и предложений, в итоге швейцарская сторона сделала выбор в пользу немецкой системы.
Цена вопроса пока не обнародована. По словам представителей Armasuisse, стоимость покупки будет точно определена вместе с остальными показателями, сведенными воедино в рамках программы Armeebotschaft 2025. Последнее слово останется в этом деле за парламентом.
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