Швейцария получит скоро электронное удостоверение личности

Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss parliament clears way for new start with e-ID Читать далее Swiss parliament clears way for new start with e-ID

Deutsch de Parlament bereinigt die Vorlage für neuen Anlauf mit E-ID Оригинал Читать далее Parlament bereinigt die Vorlage für neuen Anlauf mit E-ID

Процесс запуска электронного удостоверения личности достиг новой фазы. Совет кантонов (малая палата) устранил последние разногласия с большой палатой, Национальным советом, в части законодательных положений, необходимых для создания правовой базы государственного электронного удостоверения личности и для выделения соответствующего финансирования.

Ранее обе палаты уже в целом одобрили общие принципы, включая кредит на общую сумму около 100 миллионов швейцарских франков, на основе которых разработка электронного удостоверения личности могла бы перейти в заключительную финальную стадию. Таким образом теперь соответствующий законопроект готов к окончательному голосованию.

Показать больше

Показать больше Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения Этот контент был опубликован на Поступил в оборот швейцарский загранпаспорт нового поколения. В нем есть теперь одна особенность. Читать далее Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения

Скорее всего электронная идентификация личности будут введена в Швейцарии в 2026 году. Это означает, что каждый житель Швейцарии сможет при желании (обязательной эта опция не является) получить свой аккаунт на сайте швейцарских госуслуг. На этой основе пользователи и пользовательницы смогут привязывать свои аккаунты к цифровым сервисам, признанным безопасными федеральными органами власти.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика