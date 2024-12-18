Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Швейцария получит скоро электронное удостоверение личности

Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.
Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Процесс запуска электронного удостоверения личности достиг новой фазы. Совет кантонов (малая палата) устранил последние разногласия с большой палатой, Национальным советом, в части законодательных положений, необходимых для создания правовой базы государственного электронного удостоверения личности и для выделения соответствующего финансирования.

Ранее обе палаты уже в целом одобрили общие принципы, включая кредит на общую сумму около 100 миллионов швейцарских франков, на основе которых разработка электронного удостоверения личности могла бы перейти в заключительную финальную стадию. Таким образом теперь соответствующий законопроект готов к окончательному голосованию.

Показать больше
New Swiss passport and identity card

Показать больше

Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения

Этот контент был опубликован на Поступил в оборот швейцарский загранпаспорт нового поколения. В нем есть теперь одна особенность.

Читать далее Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения

Скорее всего электронная идентификация личности будут введена в Швейцарии в 2026 году. Это означает, что каждый житель Швейцарии сможет при желании (обязательной эта опция не является) получить свой аккаунт на сайте швейцарских госуслуг. На этой основе пользователи и пользовательницы смогут привязывать свои аккаунты к цифровым сервисам, признанным безопасными федеральными органами власти.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
13 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
23 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
23 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Старую монету в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска продали на аукционе за рекордную сумму.

Показать больше

Раритетную монету в 5 франков продали за рекордную сумму

Этот контент был опубликован на Старую монету в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска продали на аукционе за рекордную сумму.

Читать далее Раритетную монету в 5 франков продали за рекордную сумму
Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)

Показать больше

Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»

Этот контент был опубликован на Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)

Читать далее Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»
Часто такие дома выполняют роль доступного социального жилья, предназначенного для совершенно конкретных целевых групп, таких, как например семьи с низким уровнем дохода. Надпись на транспаранте: «Дома «Шугус» останутся нашей родиной» (нем.).

Показать больше

Что произошло в Цюрихе с «домами в стиле «Зугус»?

Этот контент был опубликован на Что такое «дома в стиле «Зугус» и почему в Швейцарии вокруг них развернулась порой жесткая общественная полемика?

Читать далее Что произошло в Цюрихе с «домами в стиле «Зугус»?
Швейцария считается страной безопасной с минимальным уровнем преступности, однако и здесь случается насилие, например, в отношении секс-работниц.

Показать больше

Секс-работницы и в Швейцарии подвергаются насилию

Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной безопасной с минимальным уровнем преступности, однако и здесь случается насилие, например, в отношении секс-работниц.

Читать далее Секс-работницы и в Швейцарии подвергаются насилию
В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки ровно столько же, сколько и в прошлом году.

Показать больше

Сколько швейцарцы потратят на Рождественские подарки?

Этот контент был опубликован на В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки ровно столько же, сколько и в прошлом году.

Читать далее Сколько швейцарцы потратят на Рождественские подарки?
Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.

Показать больше

В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога

Этот контент был опубликован на Поездка на канатной дороге с уклоном 159,4 процента на фоне склонов горы Мюрренфлю (Mürrenfluh) занимает всего четыре минуты.

Читать далее В Швейцарии заработала самая крутая в мире канатная дорога
Эндрю Риджли, второй участник дуэта Wham!, говорит, что швейцарский курорт Саас-Фе идеально подошел для съемок клипа Last Christmas.

Показать больше

Клип Last Christmas снимали в Швейцарии: Эндрю Риджли и сейчас в восторге!

Этот контент был опубликован на Эндрю Риджли, второй участник дуэта Wham!, говорит, что швейцарский курорт Саас-Фе идеально подошел для съемок клипа Last Christmas.

Читать далее Клип Last Christmas снимали в Швейцарии: Эндрю Риджли и сейчас в восторге!
Швейцарские АЭС Beznau 1 и Beznau 2 будут и дальше производить электроэнергию примерно еще восемь-девять лет.

Показать больше

Концерн Axpo будет эксплуатировать АЭС Beznau до 2033 года

Этот контент был опубликован на Швейцарские АЭС Beznau 1 и Beznau 2 будут и дальше производить электроэнергию примерно еще восемь-девять лет.

Читать далее Концерн Axpo будет эксплуатировать АЭС Beznau до 2033 года
Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков.

Показать больше

Четверть швейцарцев садятся за руль выпивши

Этот контент был опубликован на Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков.

Читать далее Четверть швейцарцев садятся за руль выпивши

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Swiss passport

Показать больше

Концерн Orell Füssli будет производить электронные документы?

Этот контент был опубликован на Швейцарская компания Orell Füssli, печатающая деньги, паспорта и другие бланки строгой отчетности, будет производить электронные документы.

Читать далее Концерн Orell Füssli будет производить электронные документы?
FEDPOL new ID card

Показать больше

Швейцарские граждане получат новое удостоверение личности

Этот контент был опубликован на А вот иностранцам в Швейцарии приходится подчас довольно долго ждать продления их видов на жительство. Почему?

Читать далее Швейцарские граждане получат новое удостоверение личности
Роджер Пфунд, скончавшийся в возрасте 80 лет, был всемирно известным швейцарским художником, графиком и дизайнером.

Показать больше

Умер швейцарский художник-график Роджер Пфунд 

Этот контент был опубликован на Именно по его эскизам по всему миру печатались банкноты, а еще он был разработчиком дизайна швейцарского паспорта.

Читать далее Умер швейцарский художник-график Роджер Пфунд 
Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Показать больше

Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Этот контент был опубликован на Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Читать далее Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг
орелл фюсли

Показать больше

Компания Orell Füssli – 500 лет книгопечатанию в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Типография, которая 500 лет назад начинала с печатания Библии, сегодня зарабатывает деньги, печатая... деньги!

Читать далее Компания Orell Füssli – 500 лет книгопечатанию в Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR