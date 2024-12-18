Швейцария получит скоро электронное удостоверение личности
Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.
Процесс запуска электронного удостоверения личности достиг новой фазы. Совет кантонов (малая палата) устранил последние разногласия с большой палатой, Национальным советом, в части законодательных положений, необходимых для создания правовой базы государственного электронного удостоверения личности и для выделения соответствующего финансирования.
Ранее обе палаты уже в целом одобрили общие принципы, включая кредит на общую сумму около 100 миллионов швейцарских франков, на основе которых разработка электронного удостоверения личности могла бы перейти в заключительную финальную стадию. Таким образом теперь соответствующий законопроект готов к окончательному голосованию.
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Скорее всего электронная идентификация личности будут введена в Швейцарии в 2026 году. Это означает, что каждый житель Швейцарии сможет при желании (обязательной эта опция не является) получить свой аккаунт на сайте швейцарских госуслуг. На этой основе пользователи и пользовательницы смогут привязывать свои аккаунты к цифровым сервисам, признанным безопасными федеральными органами власти.
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