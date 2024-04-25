Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S»
Федеральный совет Швейцарии, правительство страны, выступил против поступившего из парламента предложения о внесении изменений и дополнений в нормы и правила, касающиеся, в частности, условий отказа в предоставлении ВНЖ «защитной категории S», предназначенного для украинских беженцев, или его отзыва.
В заявлении, опубликованном в четверг 25 апреля 2024 года, Федеральный совет заявил, что действующие нормы и правила обеспечивают достаточную степень защиты от злоупотреблений в области ходатайств о предоставлении ВНЖ «защитной категории S». По словам швейцарского парламентария Бенедикта Вюрта (Benedikt Würth), в настоящее время регистрируется появление мошеннической схемы, в рамках которой беженец может официально отказаться от статуса S, получить денежную помощь с целью возвращения домой, а затем снова въехать в Швейцарию через несколько недель и снова получить статус S.
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Указывая, что такой «миграционный туризм» неприемлем, Бенедикт Вюрт и ряд других парламентариев от партии «Центра» (Die Mitte) потребовали от кабмина внести соответствующие изменения в условия получения и отзыва «защитного статуса S». По их мнению, власти должны иметь право и возможность аннулировать безвозвратно этот статус в случае длительного отъезда беженца из Швейцарии на родину, в случае и после получения финансовой помощи на цели репатриации или в случае, если будет выяснено, что получение этого статуса было произведено на основе фальсифицированных данных.
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В ответе правительства на адрес депутатов говорится, что злоупотребления уже последовательно пресекаются, и поэтому сама суть такого обращения уже учтена миграционными органами в рамках своей оперативной ежедневной работы. Так, например, Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Минюста) уже сейчас имеет право отзывать «статус S» если беженцы неоднократно или более 15 дней подряд оставались в своей стране. Повторное получение беженцами финансовой помощи на цели репатриацию уже исключено в соответствии с действующим законодательством, при этом в Швейцарии учитывается такая помощь, предоставленная в странах ЕС и других европейских странах.
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