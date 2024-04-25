Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Национальная политика

Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S»

Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам.
Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Федеральный совет Швейцарии, правительство страны, выступил против поступившего из парламента предложения о внесении изменений и дополнений в нормы и правила, касающиеся, в частности, условий отказа в предоставлении ВНЖ «защитной категории S», предназначенного для украинских беженцев, или его отзыва. 

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В заявлении, опубликованном в четверг 25 апреля 2024 года, Федеральный совет заявил, что действующие нормы и правила обеспечивают достаточную степень защиты от злоупотреблений в области ходатайств о предоставлении ВНЖ «защитной категории S». По словам швейцарского парламентария Бенедикта Вюрта (Benedikt Würth), в настоящее время регистрируется появление мошеннической схемы, в рамках которой беженец может официально отказаться от статуса S, получить денежную помощь с целью возвращения домой, а затем снова въехать в Швейцарию через несколько недель и снова получить статус S.

Показать больше
Национальный совет (большая палата парламента) требует от Федерального совета (кабмин) сформулировать специальную стратегию по Украине.

Показать больше

Парламент Швейцарии требует создать «украинскую стратегию»

Этот контент был опубликован на Национальный совет (большая палата парламента) требует от Федерального совета (кабмин) сформулировать специальную стратегию по Украине.

Читать далее Парламент Швейцарии требует создать «украинскую стратегию»

Указывая, что такой «миграционный туризм» неприемлем, Бенедикт Вюрт и ряд других парламентариев от партии «Центра» (Die Mitte) потребовали от кабмина внести соответствующие изменения в условия получения и отзыва «защитного статуса S». По их мнению, власти должны иметь право и возможность аннулировать безвозвратно этот статус в случае длительного отъезда беженца из Швейцарии на родину, в случае и после получения финансовой помощи на цели репатриации или в случае, если будет выяснено, что получение этого статуса было произведено на основе фальсифицированных данных.

Показать больше
Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени.

Показать больше

Процедура получения украинцами статуса S затянута

Этот контент был опубликован на Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени.

Читать далее Процедура получения украинцами статуса S затянута

В ответе правительства на адрес депутатов говорится, что злоупотребления уже последовательно пресекаются, и поэтому сама суть такого обращения уже учтена миграционными органами в рамках своей оперативной ежедневной работы. Так, например, Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Минюста) уже сейчас имеет право отзывать «статус S» если беженцы неоднократно или более 15 дней подряд оставались в своей стране. Повторное получение беженцами финансовой помощи на цели репатриацию уже исключено в соответствии с действующим законодательством, при этом в Швейцарии учитывается такая помощь, предоставленная в странах ЕС и других европейских странах.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Ukrainiain refugees

Показать больше

Швейцария готовится отменить миграционный статус S?

Этот контент был опубликован на Властям поручено изучить правовые, организационные и процедурные вопросы в связи с возможной отменой в будущем статуса S.

Читать далее Швейцария готовится отменить миграционный статус S?
продлил срок действия защитного статуса S для беженцев из Украины. Цель: сделать так, чтобы к концу 2024 года имели работу 40 процентов трудоспособных лиц со статусом S.

Показать больше

Швейцария может скорректировать статус S для украинцев

Этот контент был опубликован на Федеральный совет (правительство Швейцарии) предлагает новый способ увеличения доли украинских беженцев, нашедших в стране работу.

Читать далее Швейцария может скорректировать статус S для украинцев
продлил срок действия защитного статуса S для беженцев из Украины. Цель: сделать так, чтобы к концу 2024 года имели работу 40 процентов трудоспособных лиц со статусом S.

Показать больше

Швейцарский «статус S»: получить его уже не так быстро и просто

Этот контент был опубликован на Почему административные процедуры, связанные с получением ВНЖ «защитной категории S» становятся все более длительными и сложными?

Читать далее Швейцарский «статус S»: получить его уже не так быстро и просто
официант в летнем ресторане

Показать больше

Почти 10% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу

Этот контент был опубликован на В общей сложности 9,4% взрослых со статусом S уже работают, большинство заняты в ресторанном секторе.

Читать далее Почти 10% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу
паспорт

Показать больше

Как Швейцария планирует облегчить украинцам поиск работы

Этот контент был опубликован на Федеральные власти Швейцарии намерены более активно оказывать помощь украинским беженцам в поиске работы.

Читать далее Как Швейцария планирует облегчить украинцам поиск работы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR