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Швейцария снова попробует запретить опыты на животных

Швейцария снова опробует запретить опыты на животных
Швейцария снова опробует запретить опыты на животных. Keystone-SDA

По словам комитета авторов инициативы, законодательная инициатива Ja zur tierversuchsfreien ZukunftВнешняя ссылка («За будущее без опытов на животных») набрала необходимые 100 тыс подписей и будет поставлена на голосование в рамках всенародного референдума.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По данным общественной ассоциации IG Tierversuchsverbotsinitiative CH, подписи граждан под законопроектом должны быть официально представлены в Федеральную канцелярию в Берне в середине ноября 2024 года. Инициатива требует запретить научные эксперименты на животных, а также разведение и торговлю животными для таких экспериментов.

Инициатива оформлена в формате поправки к Федеральной конституции. А это значит, что в ее пользу должны будут проголосовать большинство как народа, так и кантонов (субъектов федерации), в соответствии с принципом «двойного большинства». По мнению организаторов инициативы, IG Tierversuchsverbotsinitiative CH, к дате подачи документов подписей будет собрано достаточно, даже если Федеральная канцелярия и ужесточит контроль за достоверностью подписей.

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Напомним, что недавно страну потряс скандал, связанный с практикой предоставления поддельных подписей под инициативами. По её собственной информации, общественная организация IG Tierversuchsverbotsinitiative CH также сотрудничала с компанией Incop, занимающейся организацией процесса сбора подписей. Эта структура также подозревается в том, что в прошлом она при сборе подписей применяла мошеннические методы.

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