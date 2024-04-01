Швейцария хотела бы изменить систему ОМС
Большинство жителей Швейцарии хотело бы привязать стоимость страховок ОМС (обязательное медстрахование) к уровню доходов. Таков результат репрезентативного опроса, проведенного НИИ изучения общественного мнения Sotomo. В опросе приняли участие 6 066 лиц с правом голоса из немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии.
Согласно результатам опроса, опубликованным газетой Blick, 57% респондентов хотели изменить нынешнюю систему медицинского страхования, в рамках которой страховые взносы взимаются частными страховыми компаниями на основании своих собственных тарифных сеток. В последние годы стоимость медстраховки в стране постоянно увеличивалась, а не иметь такую страховку в Швейцарии нельзя.
Согласно результатам указанного опроса мнение о том, что чем больше доход данного лица, тем больше он должен платить за свою медстраховку, и наоборот, разделяют не только сторонники левых и «зелёных» партий. В пользу такой схемы выступают и 55% тех, кто поддерживает «Партию Центра» (Die Mitte). Среди избирателей, поддерживающих «Партию зелёных либералов» (GLP) этот показатель составляет 54%.
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Среди тех, кто голосует за правую Швейцарскую народную партию (SVP) «точно» или «скорее» в пользу такой схемы высказались 51% респондентов. Они тоже считают, что стоимость медицинского страхования должна быть сопоставима с уровнем доходов. На вопрос, какими могли бы быть возможные меры, с помощью которых можно было бы добиться сокращения финансового бремени семей, большинство участников опроса на первое место поставили «снижение взносов в рамках системы медицинского страхования» (65%). На втором месте оказались меры по повышению доступности жилья.
Примерно 56% опрошенных также указали, что наиболее тяжелой стала в последние годы финансовая ситуация прежде всего семей, и даже не пенсионеров. Политолог из НИИ Sotomo Сара Бютикофер (Sarah Bütikofer) также считает, что основной проблемной сферой в стране на данный момент являются именно расходы на здравоохранение, и тут «политикам необходимо найти реальные и устойчивые решения».
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