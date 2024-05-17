Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».
На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК». KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

На своем пленарном заседании в Золотурне на прошлой неделе «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК». Вместо этого ведущая пацифистская группа Швейцарии призвала к «трезвому анализу угроз». Участники пленума также решили поддержать требование к Швейцарии ратифицировать ДЗЯО.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На своем пленарном заседании в Золотурне на прошлой неделе «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК». Вместо этого ведущая пацифистская группа Швейцарии призвала к «трезвому анализу угроз». Участники пленума также решили поддержать требование к Швейцарии ратифицировать ДЗЯО.

Показать больше
Центр Берна, Швейцария, в украинских цветах.

Показать больше

Швейцария и военные расходы: война за рубежом, дискуссии дома

Этот контент был опубликован на Агрессия России против Украины развеяла последние пацифистские надежды, даже в Швейцарии. Но какова цена вопроса?

Читать далее Швейцария и военные расходы: война за рубежом, дискуссии дома

Секретарь GSoA Йонас Хиб указал в соответствующем пресс-релизе, что планы правительства по перевооружению швейцарской армии основаны не на «реалистичных угрозах, а на пустых обещаниях обеспечить стране безопасность». Вместо «бессистемного вливания миллиардов в ВПК» группа GSoA призывает проводить политику безопасности, ориентированную на «реалистичные сценарии угроз, таких как, например, климатический кризис».

Примерно полсотни участников пленарного заседания поддержали также текст народной законодательной инициативы с требованием к Швейцарии ратифицировать ДЗЯО («Договор о запрещении ядерного оружия»). Этот законопроект выдвинут левой НКО «Международная кампания за отмену ядерного оружия» (ICAN). Швейцария уже является членом «Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который был подписан в 1970 году.

Показать больше
Правительство Швейцарии остается непреклонным, по-прежнему не желая подписывать и ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Показать больше

Швейцария отказывается подписывать ДЗЯО

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии остается непреклонным, по-прежнему не желая подписывать и ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Читать далее Швейцария отказывается подписывать ДЗЯО

В прошлом году ДЗЯО вступил в силу наряду с ДНЯО, но Швейцария хотя и выступает за нераспространение ядерного оружия, но присоединиться к его запрету она не спешит. В конце марта 2024 года Федеральный совет принял решение не подписывать ДЗЯО, так как этот договор не признан ни ядерными странами, ни большинством западных и европейских стран, а потому он, по мнению кабмина, не имеет никакого смысла.

На своем пленарном заседании на прошлой неделе GSoA принял еще две резолюции: об агрессивной войне России в Украине и о войне между ХАМАС и израильской армией в Газе. По мнению GSoA, роль Швейцарии в российско-украинской войне заключается не в поставках вооружений Украине, а в эффективных санкциях в отношении российских силовиков и в более активной финансовой поддержке Украины.

Показать больше
Missile test

Показать больше

НАТО призывает Швейцарию не подписывать ДЗЯО

Этот контент был опубликован на Пресса Швейцарии: Генсек НАТО оказывал давление на Берн с требованием, чтобы Швейцария не присоединялась к ДЗЯО

Читать далее НАТО призывает Швейцарию не подписывать ДЗЯО

Это означает, что военные прибыли компаний и деньги олигархов должны быть последовательно заморожены и конфискованы, а потом направлены на восстановление Украины. В рамках ближневосточной проблематики GSoA призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению всех израильских заложников и всех заключенных палестинцев, а также к «прекращению оккупации палестинских территорий Израилем». Кроме того, Швейцария должна продолжать в полном объеме финансировать БАПОР / UNRWA.

Показать больше
Дебаты о том, как и в каком объеме следует финансировать армию и как нужно поддерживать Украину в Швейцарии уже ведутся несколько месяцев. Фото: Запорожье, Украина, 5 апреля 2024 года.

Показать больше

Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

Этот контент был опубликован на Эти деньги планируется потратить на увеличение военных ассигнований и на финансирования проектов по восстановлению Украины.

Читать далее Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Новости

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

Показать больше

Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил далекоидущие изменения в собственном Уставе.

Читать далее Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?
В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

Показать больше

Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Показать больше

Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 
В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Показать больше

Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом
Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области в плане лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок.

Показать больше

Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Этот контент был опубликован на Федеральному совету (кабмин Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области экспорта вооружений.

Читать далее Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство
Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

Показать больше

Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Этот контент был опубликован на Продав на аукционе восемь часов из коллекции Михаэля Шумахера, его семья заработала более трех миллионов евро.

Читать далее Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира
Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Показать больше

Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Этот контент был опубликован на Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Читать далее Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года.

Показать больше

Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

Читать далее Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии
Каким образом постоянно проживающие в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании?

Показать больше

Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса

Этот контент был опубликован на Каким образом постоянно проживающие в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании?

Читать далее Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
ballistic missile

Показать больше

«Российское ядерное оружие в Беларуси – это опасная эскалация»

Этот контент был опубликован на Российское ядерное оружие в Беларуси — «это опасная эскалация». Таково мнение женевской НПО ICAN.

Читать далее «Российское ядерное оружие в Беларуси – это опасная эскалация»
Melissa Parke

Показать больше

«Никогда еще вопрос об уничтожении ядерного оружия не был так актуален»

Этот контент был опубликован на Расспросили Мелиссу Парке, нового исполнительного директора НКО ICAN, о нерешенных проблемах на пути к свободному от ядерного оружия будущему.

Читать далее «Никогда еще вопрос об уничтожении ядерного оружия не был так актуален»
Мнение

Показать больше

Швейцарская стратегия безопасности в эпоху российской агрессии

Этот контент был опубликован на Кабмин Швейцарии должен представить основы новой национальной стратеги безопасности. Какой стратегии? Мнение дипломата.

Читать далее Швейцарская стратегия безопасности в эпоху российской агрессии
Stoltenberg and Amherd

Показать больше

Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»?

Этот контент был опубликован на Швейцария и Альянс на пути к тесному сотрудничеству? Наши ответы на все основные вопросы, связанные с этим сюжетом.

Читать далее Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»?
fighter jets in formation

Показать больше

Армия Швейцарии останется без денег?

Этот контент был опубликован на Швейцарские Вооруженные силы столкнутся в ближайшие годы со значительными финансовыми проблемами.

Читать далее Армия Швейцарии останется без денег?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR