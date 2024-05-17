Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК». KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

На своем пленарном заседании в Золотурне на прошлой неделе «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК». Вместо этого ведущая пацифистская группа Швейцарии призвала к «трезвому анализу угроз». Участники пленума также решили поддержать требование к Швейцарии ратифицировать ДЗЯО.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss pacifists fight back against army rearmament plans Оригинал Читать далее Swiss pacifists fight back against army rearmament plans

На своем пленарном заседании в Золотурне на прошлой неделе «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК». Вместо этого ведущая пацифистская группа Швейцарии призвала к «трезвому анализу угроз». Участники пленума также решили поддержать требование к Швейцарии ратифицировать ДЗЯО.

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Секретарь GSoA Йонас Хиб указал в соответствующем пресс-релизе, что планы правительства по перевооружению швейцарской армии основаны не на «реалистичных угрозах, а на пустых обещаниях обеспечить стране безопасность». Вместо «бессистемного вливания миллиардов в ВПК» группа GSoA призывает проводить политику безопасности, ориентированную на «реалистичные сценарии угроз, таких как, например, климатический кризис».

Примерно полсотни участников пленарного заседания поддержали также текст народной законодательной инициативы с требованием к Швейцарии ратифицировать ДЗЯО («Договор о запрещении ядерного оружия»). Этот законопроект выдвинут левой НКО «Международная кампания за отмену ядерного оружия» (ICAN). Швейцария уже является членом «Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который был подписан в 1970 году.

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В прошлом году ДЗЯО вступил в силу наряду с ДНЯО, но Швейцария хотя и выступает за нераспространение ядерного оружия, но присоединиться к его запрету она не спешит. В конце марта 2024 года Федеральный совет принял решение не подписывать ДЗЯО, так как этот договор не признан ни ядерными странами, ни большинством западных и европейских стран, а потому он, по мнению кабмина, не имеет никакого смысла.

На своем пленарном заседании на прошлой неделе GSoA принял еще две резолюции: об агрессивной войне России в Украине и о войне между ХАМАС и израильской армией в Газе. По мнению GSoA, роль Швейцарии в российско-украинской войне заключается не в поставках вооружений Украине, а в эффективных санкциях в отношении российских силовиков и в более активной финансовой поддержке Украины.

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Это означает, что военные прибыли компаний и деньги олигархов должны быть последовательно заморожены и конфискованы, а потом направлены на восстановление Украины. В рамках ближневосточной проблематики GSoA призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению всех израильских заложников и всех заключенных палестинцев, а также к «прекращению оккупации палестинских территорий Израилем». Кроме того, Швейцария должна продолжать в полном объеме финансировать БАПОР / UNRWA.

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