«Швейцарцы не любят запретов»

Инициатива по экологической ответственности призывала страну к быстрому переходу к «устойчивой экономике». Однако избиратели более чем очевидным образом её отвергли. Keystone / Peter Klaunzer

Инициатива по экологической ответственности призывала страну к быстрому переходу к «устойчивой экономике». Однако избиратели более чем очевидным образом её отвергли. Политолог Хлоя Янс анализирует ситуацию в интервью нашему порталу.

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SWI swissinfo.ch: Целых 30 % голосов «за» – достойный результат для инициативы, у которой, как считалось, вообще не было шансов?

Хлоя Янс (Cloé Jans): Этот результат находится в пределах ожидаемого диапазона. Это и в самом деле достойный успех, поскольку инициатива смогла мобилизовать свою электоральную базу. Левые и «зелёные», скорее всего, проголосовали относительно однозначно «за». Но для настоящего успеха необходимо было выйти за рамки этой базы и привлечь более широкий круг избирателей.

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SWI. В некоторых сельских кантонах против инициативы высказалось до 80% избирателей. Возможно, инициаторы мыслили слишком глобально и недостаточно учитывали локальную специфику?

В самом деле, если экологические инициативы хотят иметь хотя бы какие-то шансы на успех, они всегда должны уметь убеждать консервативных избирателей в сельских регионах. В данном случае этого не произошло. Тем не менее, содержательные аспекты инициативы получили относительно широкое одобрение.

Другими словами, число людей, которые считают необходимым сократить потребление природных ресурсов, реально выходит далеко за пределы этих 30 %. Однако инициаторы не смогли преобразовать эти настроения в поддержку на референдуме. Экологические вопросы традиционно пользуются широкой поддержкой, по крайней мере, в части признания проблемы как таковой.

В этом существует относительный консенсус. Но когда речь заходит о конкретных мерах и механизмах их реализации, уровень поддержки резко снижается.

SWI: Насколько утопичной была инициатива по сравнению с другими подобными предложениями?

Хлоя Янс (Cloé Jans). gfsbern.ch

Противники инициативы как раз и акцентировали внимание на её утопичности, утверждая, что запланированные изменения невозможно реализовать в такие короткие сроки. Думаю, именно это и стало основной слабостью инициативы, а не утопичность идеи как таковой. Кроме того, инициатива была сфокусирована на изменении образа жизни отдельных людей, а не общества в целом. Каждый понимал, что её одобрение отразится лично на нём. Соответственно, масштаб атак со стороны оппонентов оказался весьма значительным.

SWI. Удалось ли «Молодым зелёным» хотя бы донести эту проблему до широкой аудитории?

Да, им это удалось. Несмотря на скудное внимание со стороны СМИ, «Молодым зелёным» повезло в том, что 9 февраля 2025 года это был единственный вопрос на федеральном голосовании. Соответственно, вся повестка дня сосредоточилась именно на нём. Однако против них сыграл фактор низкой явки. Когда на голосование выносится сразу несколько инициатив, они, как правило, привлекают больше избирателей.

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SWI. Тем не менее, настоящей общественной дискуссии по данному вопросу не возникло. Почему идея глобальной экологической ответственности экономики не получила широкой огласки в СМИ и не стала темой политических дебатов?

Сегодня мы живём в ином социальном контексте, нежели в 2019 году во время так называемых «климатических парламентских выборов». Тогда общественная повестка дня была сосредоточена на экологической тематике, что и принесло электоральные победы «Партии зелёных». Сейчас мы наблюдаем совершенно другую ситуацию: доминирующими темами стали геополитическая нестабильность и экономическая неопределённость. Это серьёзно осложнило продвижение инициативы, поскольку она могла усилить неопределённость в экономической сфере.

SWI. Значит, инициатива была вынесена на голосование в неподходящий момент?

Да, её время прошло. Оказать максимальное влияние она могла бы сразу после 2019 года. В то же время само её появление на политической сцене стало следствием именно того периода, когда экологические вопросы получили широкое признание. Без «климатических парламентских выборов» 2019 года и последующих климатических протестов мы, вероятно, находились бы в совершенно иной точке экологических дебатов.

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SWI. Результаты кантональных референдумов также демонстрируют в Швейцарии консервативный тренд: отказ в предоставлении избирательных прав молодёжи с 16 лет в Люцерне, отказ от введения минимальной заработной платы в Золотурне, отказ от налоговых льгот для электромобилей в Шаффхаузене. Можно ли говорить об обратной реакции спустя шесть лет после «зелёной волны»?

Да, и это подтверждают все социологические исследования. Сегодня доминируют темы, благоприятствующие консервативным силам: миграция, увеличение численности населения, экономическая нестабильность. В определённой степени левые, особенно профсоюзы, также могли бы извлечь из этого тренда выгоду. Однако продвижение экологической темы в этих условиях стало значительно сложнее. И все-таки, нам не стоит забывать, что на предыдущем референдуме экологисты одержали победу, добившись отклонения проекта по расширению автострад.

SWI. Тем не менее, экологические инициативы часто отвергаются большинством избирателей. В чём причина?

Как уже говорилось, успех возможен только в том случае, если инициаторы смогут убедить избирателей в сельских и консервативных кантонах. Или же они должны эффективно мобилизовать другие группы. В случае с расширением автострад значительный вклад в голосование против этого проекта внесли женщины. В целом швейцарцы довольно открыты к экологической проблематике и признают её актуальность, однако не приветствуют жёсткие запреты.

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SWI. Одной из главных претензий к инициативе было отсутствие у неё конкретного механизма её реализации. Но в прошлом именно такая расплывчатость позволила, например, инициативе о 13-й пенсии по старости (AHV) одержать победу. Есть ли какой-то рецепт успешной формулировки народной законодательной инициативы?

Чем конкретнее сформулированы требования, тем уязвимее инициатива. Если формулировки остаются расплывчатыми, они позволяют вести более широкую дискуссию. В этом случае оппоненты теряют возможность выстраивать аргументацию, основанную на критике конкретных положений.

SWI. То есть «Молодые зелёные» хотя бы в этом смысле выбрали правильную тактику?

Да, но это изначально была оборонительная позиция. На этапе сбора подписей акцент всегда делается на самой проблеме, поскольку по ней существует достаточно широкий консенсус. Однако уже в ходе кампании внимание переключается с идеи на конкретные предложения по её реализации, и чем детальнее они сформулированы, тем проще их критиковать.

SWI. Экологическая ситуация продолжает ухудшаться. Может ли это привести к новой «зелёной волне»?

Политические процессы часто носят цикличный характер. Сегодня внимание сосредоточено на других кризисах. Однако природные катаклизмы, такие как наводнения и засухи, сохранят актуальность экологической тематики на высоком уровне.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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